Wiele elementów garderoby swoje początki zawdzięcza kostiumom roboczym. Tak było np. z ogrodniczkami, które służyły rolnikom do tego, aby czuli się swobodnie podczas prac w polu. Również berety tak popularne wśród it-girls swoje początki miały... na południu Francji, gdzie były noszone przez pasterzy. Okazuje się z kolei, że tank topy swoje początki zawdzięczają żołnierzom z brygady pancernej. To właśnie oni jako pierwsi upodobali sobie tego typu koszulki, aby potem stać się inspiracją dla projektantów tworzących dla szerszego grona odbiorców. Dziś idziemy o krok dalej, bo "sweterkowy" tank top to must have jesieni 2025.

Tank top - historia pewnego topu

Tank top, jak sama nazwa wskazuje, to top czołgowy. W latach 20. XX wieku amerykańscy żołnierze, którzy musieli obsługiwać taką maszynę, zmagali się z uporczywie wysokimi temperaturami, a brak wentylacji wewnątrz pojazdu nie pomagał. Byli zdani sami na siebie, więc zaczęli odcinać od koszul i T-shirtów rękawy, tworząc jak najbardziej wycięte topy. Właśnie tak powstały pierwsze koszulki, które dziś znamy pod pojęciem "tank top". Z czasem dowództwo sił zbrojnych poszło na rękę wojskowym i zaczęło dodawać tego typu topy do wyposażenia munduru.

Podobnie jak w przypadku motocyklowych butów, również tank topy zyskały popularność dzięki gwiazdom kina. W latach 50. na tego typu element garderoby decydował się m.in. Marlon Brando w swoich największych hitach filmowych. Jak można się domyślać, taki rodzaj koszulki zyskał wtedy mocno na popularności i wszystkie fanki Brando chciały, aby ich ukochani również mieli taki element garderoby w swojej szafie.

Marlon Brando w tank topie na planie filmowym, Fot. Everett Collection, East News

Następnie przyszły lata 60., czyli okres buntu. Wtedy tank topy stały się symbolem rewolucji. Często wiązały się z kulturą motocyklową oraz modą uliczną. Podobnie jest dziś, ale tym razem bierzemy przykład z naszych... dziadków. Sięgamy bowiem po tank topy sweterkowe, które są hitem jesieni i zimy 2025.

Sweter i top to dobre połączenie

Tank top w wersji sweterkowej, czyli z wełny lub dzianiny, to element garderoby, który można nosić na wiele sposobów, o czym mogliśmy się przekonać, obserwując pokazy największych na świecie domów mody. W swoich kolekcjach takie elementy garderoby miały m.in. Prada, Gucci, Dior, Miu Miu oraz Maison Margiela. Miały one wpisywać się w klimat stylizacji typu akademickiego Ivy Leage czy stylu Preppy.

Sweterkowe tank topy z kolekcji Dior (po lewej) i Gucci (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

Również influencerzy nie pozostali obojętni na sweterkowe tank topy. O tym świadczyć może np. tiktokowy trend "grandpacore", w którym dominują tego typu elementy garderoby w wersji dzianinowej. Także gwiazdy pokochały ten trend. W "sweterkowym" tank topie paradowali m.in. Harry Styles, Bella Hadid czy Kendall Jenner.

"Sweterkowy" tank top - inspiracje na stylizacje

O ile latem wystarczył sam, nawet prześwitujący top, o tyle jesienią idziemy o krok dalej. Tym samym stawiamy na połączenie tank topów z innymi elementami garderoby. Świetnie będą prezentować się np. założone na koszulę (w stylu sukienki na koszuli) lub jako baza dla modnej marynarki. To jednak nie wszystko.

Tank top nadal dobrze będzie wyglądał samoistnie narzucony na ciało. Wystarczy zestawić go np. z klasycznymi jeansami lub dzwonami, które wróciły do łask. Na wierzch dobrze sprawdzi się beżowy płaszcz, który nigdy nie wychodzi z mody.

Wiemy też, że wełniana kamizelka to hit jesieni 2025, a dzianinowy top śmiało może ją zastąpić. Jeżeli zatem zaopatrzysz się w taki model, w twojej szafie wyląduje opcja 2 w 1. A gdzie możesz kupić tego typu element garderoby?

Gdzie kupić dzianinowy top?

Dzianinowe tank topy są dostępne w niemal każdej popularnej sieciówce. Kupisz je m.in. w Zarze, Mango czy Massimo Dutti. W każdym z tych sklepów wykonane są z różnych materiałów - od akrylu i wełny, aż po kaszmir.

Również inne sklepy mają takie elementy garderoby w swoim asortymencie. Wersję z dzianiny w swoim asortymencie mają m.in. Marka COS oraz & Other Stories.