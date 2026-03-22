Wiosną 2026 bawimy się barwami. Styliści wskazywali już, że w tym sezonie stawiamy na wyraziste kolory, które staną się głównym elementem naszej stylizacji. To jednak nie znaczy, że mamy na dobre zrezygnować z pasteli. Wiosną szczególnie stawiamy na kolor miętowy, który kojarzy się ze świeżością i zabawą modą. Doskonale sprawdzi się zarówno jako baza dla naszych stylizacji, jak i delikatny, stylowy dodatek. Wybrałam 5 elementów garderoby o miętowym odcieniu, które wiosną 2026 warto mieć w swojej szafie.

1. Miętowa plisowana sukienka z H&M

Plisowana sukienka nigdy nie wychodzi z mody. To model, który jest w stanie zapewnić nam elegancję i jednocześnie podkreślić kobiecość stylizacji. Szczególnie w tak wiosennym odcieniu jak miętowy. Do tego wystarczy dobrać sandałki na obcasie oraz delikatną biżuterię i mamy gotowy outfit - czy to na spacer po mieście, czy na komunię lub wesele.

Idealny model kreacji znajdziemy w sieci sklepów H&M. To sukienka maxi bez rękawów - zapinana na szyi. Została wykonana z plisowanego dżerseju o warstwowym wyglądzie. Taka sukienka doskonale pasuje zarówno do szczupłych, jak i nieco krąglejszych sylwetek. Świetnie będzie się komponować z białą marynarkę lub wiosennym płaszczykiem.

Miętowa plisowana sukienka z H&M, Fot. materiały prasowe, H&M

2. Miętowe sneakersy Adidas

Gdy tylko zobaczyłam te sneakersy, od razu podbiły moje serce. Nie dość, że mają retro vibe, to jeszcze cudowny, miętowy kolor. Takie buty będą idealne na wiosenne, słoneczne dni. I będą pasować zarówno do spodni, jak i do spódnicy czy eleganckiego płaszczyku.

Jest to para marki Adidas - model Breaknet Sleek Suede. Dostępna jest m.in. w sieci sklepów CCC. W dodatku nie jest droga, jak na buty marki. Warto wykorzystać okazję, aby zapewnić sobie ponadczasową parę butów - sprawdzi się bowiem nie tylko w tym sezonie, ale też w kolejnych.

Miętowe sneakersy Adidas, Fot. materiały prasowe, Adidas

3. Apaszka z miętowymi aplikacjami Deni Cler Milano

Mamy sukienkę, mamy buty, czas na dodatki. W tym sezonie przede wszystkim jeden króluje w trendach, a są nim różnego rodzaju apaszki. Przepiękne modele w swoim asortymencie ma luksusowa marka Deni Cler Milano.

Jedna z apaszek Deni Cler wyjątkowo wpadła mi w oko. To jedwabny model z niebieskimi i białymi kwiatami, ale gdzieniegdzie przebijają się miętowe detale. To sprawia, że taka apaszka świetnie będzie się komponowała z elementami garderoby właśnie w tym orzeźwiającym odcieniu.

Apaszka z miętowymi aplikacjami Deni Cler Milano, Fot. materiały prasowe Deni Cler Milano

4. Miętowa koszula z wiązaniem Taranko

Jeśli masz bardziej sportowy lub casualowy styl, nie musisz od razu decydować się na total look w miętowym kolorze. Wystarczy elegancka koszula, żeby zadać szyku wiosną. Świetny model znalazłam w asortymencie Taranko.

Jest to elegancka koszula z wiązaniem z przodu. To właśnie ono dodaje jej oryginalności i sprawia, że wystarczy tylko ten jeden element garderoby, aby zapewnić kobiecie outfit w stylu quiet luxury. Tego typu koszula będzie doskonała do zwiewnej spódnicy, ale też klasycznie do chinosów lub jeansów. I oczywiście do tego obowiązkowo miętowe Adidasy lub jasne szpileczki.

Miętowa koszula z wiązaniem Taranko, Fot. materiały prasowe, Taranko

5. Miętowa spódnica midi z Mohito

Mam też alternatywę dla klasycznej sukienki. Miętowa spódnica będzie bowiem doskonałą bazą dla wiosennej stylizacji. Do tego wystarczy dopasować basicowy top i sneakersy, aby zadać szyku - zarówno w biurze, jak i podczas eleganckiego wyjścia.

W Mohito znajdziemy delikatną, plisowaną spódnicę midi, która wygląda jak zasłona z rosy - ma bowiem lekko przezroczysty materiał, ale nic niepożądanego nie prześwituje, ponieważ ten model jest podszyty halką. Jest on idealny do stworzenia dziewczęcej stylizacji z balerinkami lub sandałkami - doskonały na komunię lub wesele.

Miętowa spódnica midi z Mohito, Fot. materiały prasowe, Mohito

