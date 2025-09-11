Jesienią i zimą 2025 zaliczymy sporo bardziej i mniej udanych powrotów modowych. Na niektóre z nich naprawdę długo czekaliśmy. Wiemy już np. że skinny jeans znów będą hitem jesienią i zimą 2025. W trendach wciąż są obecne też ponadczasowe modele - te spodnie to klasyka jeansowego gatunku. To jednak nie koniec. Okazuje się, że jest jeszcze jeden model spodni, który po latach wraca do łask i gwiazdy już na niego stawiają. Jeansowe dzwony z wysokim stanem to hit jesieni 2025.

Jeansowe dzwony z wysokim stanem to hit jesieni 2025

Bez wątpienia powrót tego trendu jest moim ulubionym na ten sezon. Dzwony kojarzą mi się bowiem z modą Y2K, gdy byłam małą dziewczynką i słuchałam Britney Spears czy Christiny Aguilery. Teraz wracają do łask po latach i wyprzedzają w kolejce do naszych szaf wszystkie baggy i wide leg, które do tej pory królowały na wybiegach i w naszych garderobach.

Są 3 cechy charakterystyczne tych spodni, na które musimy zwrócić uwagę, jeśli chcemy mieć ten najmodniejszy model:

wysoki stan - choć spodnie biodrówki wróciły do łask, w przypadku dzwonów wybieramy te, które nie odsłaniają zbyt wiele i sięgają pępka,

- choć spodnie biodrówki wróciły do łask, w przypadku dzwonów wybieramy te, które nie odsłaniają zbyt wiele i sięgają pępka, klasyka gatunku - w udach i biodrach spodnie powinny być opięte niczym w "rurkach", a r ozszerzane są wyłącznie na dole - mniej więcej od łydki do kostki,

im szerzej, tym lepiej.

It-girls wybierają dzwony, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Komu pasują dzwony z wysokim stanem?

Dzwony to model spodni, który świetnie podkreśla atuty sylwetki. Szczególnie jeśli masz figurę o kształcie klepsydry. Wówczas taki model jest w stanie zbalansować szersze biodra i podkreślić wąską talię.

Co ciekawe, dzwony to jeden z modeli jeansów, które wydłużają nogi do nieba i modelują sylwetkę. Świetnie zatem prezentują się na paniach o niskim wzroście, które chcą wydłużyć sylwetkę. Warto, aby dodatkowo założyły do nich buty na obcasie.

Kopenhaskie it-gilrs i gwiazdy pokochały te spodnie

Trudno się zatem dziwić, że kopenhaskie it-girls pokochały ten model spodni i to właśnie one sprawiły, że powróci w tym sezonie. Szczególnie że Dunki ostatnio dość mocno wzorują się na stylu lat 70. i 80. Na ulicach Kopenhagi rządzi wzór, który doda barw jesiennym dniom i świetnie będzie wyglądał właśnie w zestawieniu z dzwonami. Chodzi bowiem o kwiaty. A jak wiemy dzwony i kwiaty idą w parze.

Również gwiazdy "podłapały" już ten trend i zaczęły na niego stawiać w swoich stylizacjach. Od lat niekwestionowaną fanką dzwonów jest Victoria Beckham, która zadaje w nich szyku nawet wtedy, gdy nie są na największym topie. W takim modelu spodni ostatnio pokazała się również m.in. modelka Bella Hadid czy aktorka Simone Ashley.

Victoria Beckham w dzwonach, Fot. gettyimages.com, Marc Piasecki, Contributor

Jeansowe dzwony z wysokim stanem - inspiracje

Dzwony to nie tylko kwiaty i koszule w wyrazistych kolorach. Świetnie wyglądają także w zestawieniu z hitową koronkową falbanką czy po prostu swetrami w modnych kolorach sezonu jesień-zima 2025/2026. Na wierzch warto narzucić beżowy płaszcz, który również króluje w tym sezonie. Wybrałam 5 inspiracji na stylizacje, w których jeansy dzwony grają rolę główną. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?