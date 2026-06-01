Formuły produktów Hydrabio opierają się na technologii AQUAGENIUM™, której zadaniem jest wspieranie naturalnych mechanizmów nawilżania skóry i poprawa cyrkulacji wody w naskórku. Dzięki temu skóra odzyskuje zdolność do długotrwałego utrzymywania odpowiedniego poziomu nawodnienia.

Zacznijmy od podstaw – oczyszczanie

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Hydrabio H2O – nawilżający płyn micelarny to pierwszy krok pielęgnacji skóry odwodnionej. Płyn micelarny skutecznie usuwa makijaż, sebum i zanieczyszczenia, jednocześnie zachowując równowagę skóry. Wiele produktów oczyszczających może pozostawiać nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. Hydrabio H2O działa delikatnie, nie naruszając bariery hydrolipidowej. Już na etapie demakijażu wspiera proces nawilżania skóry, przygotowując ją do kolejnych etapów pielęgnacji.

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Dla osób, które nie wyobrażają sobie oczyszczania bez użycia wody, idealnym rozwiązaniem będzie Hydrabio Gel Moussant delikatny żel myjący przeznaczony do codziennego oczyszczania twarzy. Łączy skuteczność usuwania zanieczyszczeń z działaniem nawilżającym: delikatnie oczyszcza, usuwa makijaż i zanieczyszczenia, wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, nie narusza bariery ochronnej skóry.

Kolejny krok - pielęgnacja

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Hydrabio Serum to lekka, szybko wchłaniająca się formuła, która dostarcza intensywnego nawilżenia i działa jak „zastrzyk wody” dla skóry. Jest określany jako booster nawilżenia. Zawiera składniki nawilżające, które pomagają przyciągać i zatrzymywać wodę w naskórku. Dzięki skoncentrowanej formule działa głębiej niż tradycyjny krem, zapewniając natychmiastową ulgę skórze pozbawionej odpowiedniego poziomu nawodnienia. Jego formuła zapewnia podwójne działanie, aby zaspokoić potrzeby skóry suchej i bardzo suchej. Reaktywuje naturalne mechanizmy nawilżania dzięki opatentowanemu kompleksowi AQUAGENIUM+TM, zainspirowanego EKOBIOLOGIĄ - unikalnym podejściem NAOS, pomaga skórze reaktywować jej naturalne mechanizmy nawilżania poprzez stymulację krążenia wody. Biomimetyczny kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej odgrywa istotną rolę w zatrzymywaniu wody w skórze. Ponadto odżywia skórę i wzmacnia jej barierę ochronną. Niacynamid zawarty w produkcie wspomaga syntezę lipidów, a cukier prebiotyczny wspiera mikrobiom. Bogata konsystencja zapewnia natychmiastowe odżywienie i blask cery już od pierwszego zastosowania.

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Serum, aby faktycznie dało efekt dogłębnego nawilżenia powinno być stosowane razem z kremem, który nakładamy po serum. Taka warstwowość daje okluzję i pozwala przenikać w głąb składnikom i usprawnić cyrkulację wody. W linii Hydrabio występują dwa kremy Hydrabio Légère o lekkiej konsystencji i Hydrabio Riche o bogatej. Dwie formuły dają możliwość idealnego dopasowania do różnych typów skóry i jej potrzeb. Po tym, jak serum zapewni odpowied­nie nawilżenie, formuły tych kremów działają jak tarcza ochronna, zatrzymując wilgoć w naskórku przez 72 godziny.

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Alternatywą dla tych kremów jest jeszcze jeden produkt występujący w gamie Hydrabio Perfecteur SPF30 fluid 3 w 1. Czym różnie się jego działanie? Ponieważ odwodnienie prowadzi do utraty blasku ten produkt ma za zadanie uwydat­niać naturalny blask skóry, dzięki niemu skóra staje się nawilżona, gładsza i ujednolicona. Nawilżający rdzeń formuły wzbogacono o filtr UV, aby nadać skórze blask, zach­owując jednocześnie jej zdrowy wygląd i zapewnić bezpieczeństwo.

Materiał promocyjny marki Bioderma