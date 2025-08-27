W tym sezonie każda z nas znajdzie trend idealny dla siebie. Jeżeli bowiem jesteś fanką romantycznych stylizacji, baskinka wraca w wielkim stylu, a beret to najmodniejszy dodatek jesieni 2025. Z kolei jeśli wolisz drapieżne outfity, skórzane płaszcze wracają do łask, szczególnie w tym połączeniu. Z trendów nie wychodzą także... biker boots. Motocyklowe buty od jakiegoś czasu to nie tylko nieodłączny element outfitu każdego motocyklisty, ale też podstawia stylizacji wielu z nas. Biker Boots na jesień-zimę 2025/2026 to modele w 1 kolorze. Poznaj szczegóły.

Reklama

Biker Boots - jak buty robocze znalazły się w trendach?

Biker Boots pierwotnie były obuwiem roboczym. Stąd ich druga nazwa "Engineer Boots". Nosili je inżynierowie, ale także robotnicy, ponieważ było to obuwie niezwykle wytrzymałe i wygodne. Podobnie było w przypadku ogrodniczek, który również wracają do łask. Trwałość tego typu elementów garderoby została zatem przetestowana przez najlepszą możliwą grupę - robotników.

Moda "na motocyklistę" już od dłuższego czasu święci triumfy. Za sprawą trendu gorpcore, czyli przenoszenia mody outdoorowej do codziennych stylizacji, hitem były spodnie i kurtki, po które kierujący jednośladami sięgają, gdy wybierają się w trasę. Absolutnym hitem są jednak ich buty. Biker Boots nie są ostatnim modowym odkryciem. Ich historia jako trendu sięga lat 50. XX wieku.

Biker Boots stały się symbolem wolności i grunge'u

Motocyklowe buty stały się popularne za sprawą gwiazd amerykańskiego kina. Taki model miał na sobie Marlon Brando w filmie "The Wild One". Następnie przyodział je James Dean w produkcji "Rebel Without a Cause". Historie przedstawione w tych filmach oraz perypetie głównych bohaterów, w których wcielili się gwiazdorzy w swoich Biker Boots, sprawiły, że ten model nie był już kojarzony wyłącznie z motocyklistami. Stały się symbolem wolności i rebelii.

Biker Boots powróciły na dobre w latach 90. za sprawą popularnego w tej dekadzie grunge'u. Wówczas stały się popularne wśród miłośników mody ulicznej. Znaczna część młodych ludzi wybierała je jako uzupełnienie swoich stylizacji, stawiając sobie za wzór takie gwiazdy jak: Courtney Love, Winona Ryder, Madonna, Gwen Stefani, Kate Moss czy Angelina Jolie. W tej dekadzie stały się symbolem indywidualności i buntu, a następnie zniknęły, żeby na dobre powrócić w latach 20. XXI wieku, czyli... obecnie.

Angelina Jolie & Billy Bob Thornton at the National Theater in Westwood, California (Photo by Steve Granitz/WireImage) Angelina Jolie w Biker Boots w 2000 roku, gettyimages.com, Steve Granitz, Contributor

Biker Boots na jesień-zimę 2025/2026

Trend na Biker Boots ożywiła Miuccia Prada. Kobiety na całym świecie oszalały w 2022 roku na punkcie zaproponowanych przez nią czarnych motocyklowych butów na grubej platformie z dopinaną do nich kieszonką. Do dziś to jedne z najbardziej pożądanych butów tego domu mody. W 2025 roku znów zauważamy powrót tego trendu, a jesienią Biker Boots ponownie będą widoczne wszędzie.

Latem 2025 Dua Lipa wielokrotnie stawiała na stylizacje z Biker Boots w roli głównej. Największą zasługę w powrocie motocyklowych butów ma jednak dom mody Miu Miu. To właśnie na wybiegu podczas prezentacji jesienno-zimowej kolekcji marki mogliśmy podziwiać Biker Boots w najlepszym wydaniu. Warto na nie stawiać w połączeniu z jeansowymi bermudami i szortami, ale to w cieplejsze dni. Jesienią i zimą będziemy zestawiać je z płaszczami i kurtkami skórzanymi. Szczególnie pożądane są Biker Boots w odcieniu brązowym, czyli jednym z modnych kolorów sezonu jesień-zima 2025/2026.

Reklama

Brązowe Biker Boots na Paris Fashion Week, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Do czego nosić buty motocyklowe? Inspiracje z wybiegów

Znalazłam 5 inspiracji na wykorzystanie brązowych Biker Boots w codziennej stylizacji w cieplejsze i chłodniejsze jesienne dni. Zobacz, na jakie opcje warto stawiać, decydując się na taki model butów. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?