Coraz częściej podkreślamy to, że moda ma być dla nas, a nie my dla mody. Właśnie dlatego najwięksi światowi projektanci podglądają, jak kobiety "noszą się" na co dzień. Nie ukrywajmy bowiem, często rano nie mamy czasu, żeby znów coś prasować i coraz chętniej odpuszczamy "idealny" wygląd na rzecz wygody. Właśnie dlatego pogniecione ubrania już dawno przestały być passe, a nawet powiem więcej - coraz mocniej wpisują się w trendy oraz high-fashion. Było to dość mocno widoczne m.in. na pokazach Calvina Kleina czy domu mody Ferrari. I tym samym wiosną 2026 królować będzie trend paper style. Zobacz, na czym dokładnie polega.

Paper style w modzie wiosną 2026

Moda nieustannie ewoluuje. Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nie do pomyślenia, dziś coraz częściej uznawane jest za opcję it. Pomyślałabyś kilka lat temu, żeby pokazać się na mieście z popękaną torbą lub w pomiętej sukience? Na bank nie. Nasze mamy i babcie też sobie tego nie wyobrażały. Ale przyjdzie nam się do tego przekonać lub przynajmniej przywyknąć do tego widoku.

Calvin Klein, Ferrari, Acne Studios i wiele innych światowych domów mody zaprezentowało ostatnio najnowsze kolekcje, w których możemy dostrzec nietypowe elementy garderoby. Na wybiegu pojawiły się bowiem modelki np. w pogniecionych ubraniach, które mają przypominać pomiętą tekturę lub kartkę papieru. Stąd nazwa tego trendu - paper style. Już wiosną 2026 będzie on dostrzegalny na ulicach.

Paper style w modzie wiosną 2026 - pokaz Calvin Klein i Ferrari, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Im bardziej pomięta tkanina, tym lepiej

Paper style polega na tym, że im bardziej pomięta jest dana tkanina, tym lepiej. Marszczenia, surowe wykończenia, odcienie jak pomalowane zwykłą farbą oleistą to elementy, które doskonale wpisują się w ten trend, a będą hitem wiosny 2026. Ostatnio pisałam, że najmodniejszy kolor jesieni wraca wiosną 2026, a chodziło o lakierowaną oliwkę. Hitem będzie także szary niczym z szafy dziadka w klasycznym, surowym odcieniu wpadającym w srebro. To także trend paper style.

Jednak głównym założeniem tego stylu są niedoskonałości - pogniecenia, pęknięcia, czyli coś, na co jeszcze kilka lat temu na pewno byśmy się nie zdecydowały, tworząc codzienną stylizację. To wsystko ma swoje powody. Wygoda i swoboda to z pewnością podstawa tego trendu, ale chodzi też o rosnącą modę na wellness beauty. Naturalność, stawianie na pielęgnację sprawiają, że nasza skóra ma prezentować się pięknie i być naszą główną ozdobą. A szarości i pomiętolone tkaniny mają podkreślać nasz naturalny look.

Paper style i well beauty idą w parze. Jak moda wpływa na wygląd skóry?

Holistyczne podejście do wyglądu to główny trend, na który będziemy stawiać w nadchodzących sezonach. Czas bowiem przyznać, że moda i uroda idą w parze. Dlatego podstawą będzie pielęgnacja odpowiednio dobrana do naszej cery, a następnie podkreślenie zjawiskowego looku odpowiednimi elementami garderoby.

Właśnie dlatego hitem staje się paper style, który jest na tyle jednolity i uniwersalny, że będzie przykuwał uwagę do pięknej skóry. Dobrze pod tym względem sprawdzą się także surowe kroje, więc nadal będziemy stawiać na tailoring 2.0, czyli krawiectwo w nowoczesnym wydaniu, zapewniające nam rewelacyjny, ale nie dominujący power dressing.

