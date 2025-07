Tego lata zwariowałyśmy na punkcie tego połączenia, więc nic dziwnego, że będziemy z nim eksperymentować także jesienią. Nie jest to jednak moda, która wzięła się znikąd. Niedawno pisałyśmy, że ten trend z lat 90. wraca w wielkim stylu i teraz będziemy go nosić jeszcze odważniej. Jest nim koszulka na koszulce. Teraz decydujemy się na jeszcze odważniejsze połączenie. Chodzi o sukienkę nakładaną na koszulę. Przyjrzałam się temu, jak ten trend ewaluował i w jaki sposób nosić to połączenie, aby stworzyć szykowną stylizację.

Ten trend wraca po wielu latach

Sukienka nakładana na koszulę to trend, który wielokrotnie mogliśmy zobaczyć tego lata, np. na ulicach Paryża czy innych modowych stolic europejskich. Również w Polsce coraz więcej pań decyduje się na to odważne połączenie, a jesienią wszystkie będziemy chciały na nie stawiać. To idealne potwierdzenie tego, że moda wraca i ewoluuje do swoich nowocześniejszych wersji.

Historia tego trendu sięga oczywiście lat 90. i koszulek noszonych na koszulki. Long sleeve, a na to T-shirt to znak charakterystyczny mody lat 90. Wywodzi się ze stylu grunge, który w tamtych czasach spopularyzował Kurt Cobain i jego zespół Nirvana. Wszyscy w tej dekadzie nosili bluzki z długim rękawem pod te z krótkim. Niekiedy wyglądało to ciekawie, innym razem kiczowo, ale tamu połączeniu z pewnością daleko było do eleganckich stylizacji. Teraz jednak to się zmienia.

Sukienka na koszuli to hit jesieni 2025

W 2025 roku idziemy o krok dalej i stawiamy na... sukienki na koszulkach. Mogą to być eleganckie koszule z długim rękawem, klasyczne bawełniane bluzki czy nawet T-shirty z krótkim rękawem. Idealną opcją jest też długa, zdobiona koronką halka czy sukienka w koszulowym stylu. A na wierzch opcji jest jeszcze więcej.

Na koszuli nosimy wszystkie sukienki - począwszy od krótkich, rozkloszowanych, poprzez tiulowe kreacje, aż po maxi satyny. Dobrą opcją jest założenie także skarpetkowej mini bez ramion. Wszystko zależy od naszej kreatywności, a także tego, w czym czujemy się najlepiej. Każda z nas wie bowiem, jaki fason najbardziej pasuje do jej figury.

3 sposoby na to, jak nosić sukienkę na koszuli

Znalazłam 3 różne inspiracje na noszenie sukienki na koszuli. Niezależnie od tego, na którą z tych opcji się zdecydujesz, z pewnością będziesz wyglądać szykownie i bardzo trendy.

Obcisła sukienka na długiej koszuli

Moim numerem jeden jest opcja Carrie z "I tak po prostu". Sarah Jessica Parker w jednym z odcinków serialu miała na sobie wspaniałą, długą koszulę zapinaną na guziki. Na nią założyła natomiast obcisłą sukienkę mini na ramiączkach. To z jednej strony sportowa stylizacja, ale jednocześnie bardzo elegancka dzięki zdobnym rękawom koszuli oraz dodatkom, na które postawili styliści serialu. Duże kolczyki i szpilki nadały całej stylizacji szyku.

Fot. Jose Perez, SplashNews.com, East News

Rozkloszowana sukienka na koszuli z krótkim rękawem

Dziewczęco i letnio możesz się prezentować w takim wydaniu. Wystarczy na koszulę z krótkim rękawem założyć luźną sukienkę na ramiączkach. Ważne, aby wyróżniała się ona krojem i np. kolorem, aby nie zlewała się aż tak z bazą. Do tego dowolnie - sportowe sneakersy lub mokasyny i skarpety w bardziej stylowej wersji. To opcja dobra także na jesień - wystarczy, że dobierzesz do niej kozaki i kurtkę jeansową lub skórzaną.

Fot. spotlight.launchmetrics.com

Prześwitująca sukienka na halce z gorsetem

I jeszcze absolutny hit tego roku, ale też kilku poprzednich sezonów - prześwity. W tej stylizacji łączymy kilka trendów. Halka z gorsetem świetnie wpisuje się w stylu gotycki, który wraca i będzie hitem 2025 roku. Z kolei czarna, prześwitująca sukienka to model, który od wielu sezonów nie wychodzi z mody i jeszcze długo będzie królował w naszych szafach. Obok takiego połączenia nie sposób przejść obojętnie.