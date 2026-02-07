Wiosna 2026 zapowiada wielki powrót fasonu, który doceniają zarówno projektanci, jak i influencerki – peplum jacket to połączenie kobiecej elegancji z funkcjonalnością. Kurtka peplum, wyróżniająca się dopasowaną górą oraz charakterystycznie rozkloszowanym dołem w talii w stylu baskinkii, pojawia się nie tylko na wybiegach, ale i w popularnych kolekcjach sieciówek. Dzięki swojej konstrukcji doskonale podkreśla atuty sylwetki, a przy tym jest uniwersalna – pasuje do różnych stylizacji, zarówno tych codziennych, jak i bardziej formalnych. Poznaj bliżej ten trend i dowiedz się, jak wybrać idealną kurtkę peplum na wiosnę 2026.

Dlaczego peplum jacket wraca do łask wiosną 2026?

Powrót peplum jacket do mody wiosną 2026 to konsekwencja cyklicznych zmian w świecie trendów oraz coraz większej popularności fasonów modelujących sylwetkę. Już jesienią 2025 baskinka wróciła w wielkim stylu, dominując nasze stylizacje. Teraz idziemy o krok dalej. Wiosną 2026 absolutnym hitem będą peplum jeans, ale w niczym nie ustępuje im również kurtka w tym stylu. Projektanci zwracają bowiem uwagę na kobiece formy i starają się je wydobyć przy pomocy konstrukcyjnych detali, takich jak rozkloszowanie u dołu kurtki czy wyraźne podkreślenie talii.

Kurtka peplum pozwala nie tylko na odświeżenie klasycznych stylizacji, ale też oferuje kobietom możliwość lepszego dopasowania ubioru do swojej sylwetki. Trend ten mocno wybrzmiewał podczas pokazów na sezon jesień/zima 2025, a wiosną będzie miał swoją kontynuację.

Najważniejsze cechy i zalety fasonu peplum

Podkreślenie talii – konstrukcja kurtki peplum, zwężająca się w pasie i rozkloszowana poniżej, nadaje sylwetce kobiece kształty i optycznie ją wysmukla.

– konstrukcja kurtki peplum, zwężająca się w pasie i rozkloszowana poniżej, nadaje sylwetce kobiece kształty i optycznie ją wysmukla. Uniwersalność – fason pasuje do wielu stylów: od formalnego biura, po casualowe wyjścia.

– fason pasuje do wielu stylów: od formalnego biura, po casualowe wyjścia. Modelowanie sylwetki – peplum jacket sprawdza się u większości typów sylwetek, zarówno tych z wyraźną talią, jak i prostszych, ponieważ tworzy efekt "klepsydry".

– peplum jacket sprawdza się u większości typów sylwetek, zarówno tych z wyraźną talią, jak i prostszych, ponieważ tworzy efekt "klepsydry". Odmładzający efekt – dzięki swojej konstrukcji kurtka peplum nadaje stylizacji lekkości i świeżości, często kojarzonej z młodością i energią.

Inspiracje z wybiegów i popularnych sklepów

Peplum jacket pojawiła się w kolekcjach największych projektantów na wybiegach Nowego Jorku, Paryża czy Mediolanu. W sezonie wiosna 2026 szczególnie często wybierają ją również sieciówki – zarówno w klasycznych wersjach, jak i nowoczesnych interpretacjach:

Stradivarius – ciepła marynarka z grawerowanymi guzikami rozmieszczonymi dwurzędowo, o lekko rozkloszowanym dole, doskonale podkreślająca talię i wpisująca się w trendy eleganckiej codzienności,

– ciepła marynarka z grawerowanymi guzikami rozmieszczonymi dwurzędowo, o lekko rozkloszowanym dole, doskonale podkreślająca talię i wpisująca się w trendy eleganckiej codzienności, H&M – kurtka w jodełkę z ozdobnymi guzikami w stylu vintage, krótka, z akcentem na talię, łatwa do łączenia zarówno z jeansami, jak i spódnicami,

– kurtka w jodełkę z ozdobnymi guzikami w stylu vintage, krótka, z akcentem na talię, łatwa do łączenia zarówno z jeansami, jak i spódnicami, Mango – kurtka z dużymi klapami ze sztucznej skóry, nowoczesna interpretacja klasycznego fasonu peplum, która łączy odważny look z funkcjonalnością.

Peplum jakcets - Stradivarius, H&M, Mango, Fot. materiały prasowe, Stradivarius, H&M, Mango

Warto zwrócić uwagę, że zarówno sieciówki, jak i domy mody, starają się podążać za oczekiwaniami kobiet poszukujących fasonów, które podkreślają atuty sylwetki, co potwierdzają liczne kolekcje na sezon 2026.

Jak stylizować kurtkę peplum? Praktyczne porady na co dzień i do pracy

Zaletą kurtki peplum jest jej wszechstronność. Możesz łatwo dobrać ją do różnych okazji, a poniżej znajdziesz inspiracje na codzienne i biurowe stylizacje.

Peplum jacket w casualowych zestawach

Z dopasowanymi spodniami lub jeansami – klasyczny zestaw, który świetnie wysmukla nogi i podkreśla talię. Kurtka peplum oraz jeansy z wysokim stanem to duet, który nigdy nie wychodzi z mody. Ze spódnicą midi – to stylizacja dla miłośniczek kobiecych, romantycznych outfitów. Lekka spódnica w połączeniu z kurtką peplum tworzy bardzo harmonijną całość. Na sukience ołówkowej – kurtka peplum narzucona na sukienkę tworzy elegancki, a zarazem nowoczesny look, idealny na oficjalne spotkania lub kolacje. Z szerokimi spodniami – rozkloszowany dół kurtki świetnie kontrastuje z szerokimi nogawkami, dając stylizację w duchu lat 70. oraz wpisującą się w aktualne trendy.

Peplum jacket do biura i na specjalne okazje

Kurtka peplum to również świetny wybór na bardziej formalne okazje:

z klasycznymi spodniami w kant – tworzy elegancki, profesjonalny wizerunek, idealny do pracy czy na spotkania biznesowe,

– tworzy elegancki, profesjonalny wizerunek, idealny do pracy czy na spotkania biznesowe, ze spódnicą ołówkową – takie połączenie podkreśli kobiecą sylwetkę i doda pewności siebie w każdej sytuacji,

– takie połączenie podkreśli kobiecą sylwetkę i doda pewności siebie w każdej sytuacji, z minimalistycznymi dodatkami – subtelna biżuteria, mała torebka i klasyczne buty to najlepsze uzupełnienie eleganckiej stylizacji z kurtką peplum.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze idealnej peplum jacket?

Wybierając kurtkę peplum na wiosnę 2026, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które wpłyną na komfort noszenia i końcowy efekt stylizacji.

Materiały, kolory i detale

Materiały – najmodniejsze są lekkie tkaniny, takie jak bawełna, len, tkaniny techniczne oraz ekologiczna skóra. Warto wybierać materiały przewiewne, szczególnie na sezon wiosenny.

– najmodniejsze są lekkie tkaniny, takie jak bawełna, len, tkaniny techniczne oraz ekologiczna skóra. Warto wybierać materiały przewiewne, szczególnie na sezon wiosenny. Kolory – w sezonie 2026 królują pastele, biel, beże, ale też głęboka czerń oraz odcienie zieleni i błękitu. Ciekawym trendem są także marynarki peplum w odważnych kolorach, takich jak fuksja czy kobalt.

– w sezonie 2026 królują pastele, biel, beże, ale też głęboka czerń oraz odcienie zieleni i błękitu. Ciekawym trendem są także marynarki peplum w odważnych kolorach, takich jak fuksja czy kobalt. Detale – grawerowane guziki, duże klapy, przeszycia i ozdobne paski. Te elementy przyciągają wzrok i sprawiają, że kurtka staje się wyrazistym punktem stylizacji.

Warto pamiętać, że odpowiedni dobór tkanin może znacząco wpłynąć na trwałość oraz wygodę użytkowania kurtki. To właśnie on sprawi, że taki model posłuży ci później przez wiele sezonów.

Peplum jacket na wiosnę 2026 to nie tylko wyraz aktualnych trendów, ale przede wszystkim inwestycja w fason, który pozwala poczuć się pewnie, stylowo i kobieco każdego dnia. Dzięki temu modelowi twoja garderoba stanie się bardziej funkcjonalna, a każda stylizacja zyska na oryginalności i świeżości.

