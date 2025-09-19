Marynarka to prawdziwa królowa kobiecej garderoby. Świetnie wygląda zarówno w stylizacjach casualowych, jak i służbowych. Lubisz marynarki? Super. Jesienią 2025 będziesz miała w czym wybierać. Uważasz, że to nie twój styl? Zobacz looki z pokazów z marynarkami w roli głównej — jestem pewna, że zainspirują cię do zakupu chociaż jednej sztuki w tym sezonie.

Reklama

Dwurzędowa marynarka Valentino

Jesień 2025 nie obejdzie się bez dwurzędowych marynarek w różnych wydaniach — modne będą modele: krótkie, długie, dopasowane, oversizowe, tweedowe, w kratkę, w paski, w geometryczne wzory.

Jak nosić dwurzędowe marynarki do pracy? Zainspiruj się lookiem z pokazu Valentino. W służbowych stylizacjach dwurzędową marynarkę najlepiej uzupełni koszula z wiązaniem pod szyją i długie, szerokie spodnie. Z czym łączyć ten model marynarki w casualowych outfitach? Co powiesz na midi sukienkę w stylu boho i wysokie kozaki na obcasie?

Pokaz Valentini - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Marynarka w paski Gabriela Hearst

Marynarka w paski to klasyk, który jesienią 2025 ma swoje 5 minut. Pokaz Gabrieli Hearst zainspiruje cię do tego, jak ją nosić do pracy. Projektantka proponuje łączenie marynarki w paski w komplecie ze spodniami w identyczny wzór. Pasiasty garnitur możesz uzupełnić klasycznymi szpilkami lub super modnymi loafersami.

Na co dzień marynarka w paski to doskonałe uzupełnienie zestawu t-shirt plus jeansy. Jeśli masz odwagę, wybierz koszulkę ze wzorem, np. w rockowym stylu. Jakie buty? Kowbojki będą najlepsze.

Pokaz Gabrieli Hearst - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Długa, oversizowa marynarka Kenzo

Długa marynarka to propozycja dla kobiet, które lubią nieszablonowe rozwiązania. Do pracy noś ją do spodni cygaretek i wysokich szpilek. Na co dzień możesz ją zestawiać z leginsami (pamiętaj, że legginsy to nie są spodnie, są one odpowiednikiem rajstop, dlatego powinnaś nosić do nich górę, która sięga minimum połowy uda) lub dopasowanymi jeansami i kowbojkami. Jeśli marynarka jest wyjątkowo długa, przewiąż ją w talii paskiem i noś jako sukienkę.

Jeśli w tym sezonie planujesz zakup nowej marynarki, postaw na dobrą jakość. Dlaczego? Bo będziesz ją nosić prawie non stop. Jeśli jesteś niska, uważaj na długie modele — te wykonane z mięsistego, grubego materiału mogą cię przytłoczyć.

Pokaz Kenzo - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Przeczytaj także: