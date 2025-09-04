Są takie pary spodni, które nie stanowią wyłącznie modnego elementu garderoby. To coś więcej, ponieważ są w stanie zdziałać cuda np. z naszą figurą. Niedawno pisałam, że te 3 modele jeansów wydłużają nogi do nieba i modelują sylwetkę. Były to bowiem modele z rozszerzanymi nogawkami, które są absolutnym hitem sezonu. To jednak nie koniec spodni, które warto mieć jesienią i zimą w swojej szafie. Istnieje pewien uniwersalny model, który sprawdzi się zawsze - o każdej porze roku i niezależnie od panujących trendów. Proste jeansy to klasyka idealna na jesień 2025, która również modeluje nogi i sylwetkę. Tylko zobacz, jakie pary wybrałam.

1. Jeansy Matilda z wysokim stanem o prostym kroju - Mango

W sieci sklepów Mango znalazłam najprostszy model, który jest uniwersalny i zawsze sprawdzi się jako baza do stylizacji - szczególnie jesienno-zimowych. Te spodnie świetnie będą prezentować się w zestawieniu z brązowymi botkami oraz beżowym płaszczem. To też jednak doskonała para do zestawienia z wełnianą kamizelką czy skórzanym płaszczem.

Dodatkowo te spodnie posiadają wysoki stan, dzięki czemu nie tylko wydłużają nogi do nieba, ale też modelują sylwetkę. Można je nosić także w eleganckim wydaniu - np. w zestawieniu z koszulą oraz szpilkami. To zatem naprawdę uniwersalny model, który możemy kupić za 159,99 zł. Dostępny jest także w innych wersjach kolorystycznych niż denim, m.in. białym, jasnoniebieskim oraz czarnym.

Proste jeansy z Mango, Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com

2. Jeansy "Reprise" z prostymi nogawkami - COS

W asortymencie marki COS znajduje się model, który nie tylko wydłuża nogi i świetnie modeluje sylwetkę, ale dodatkowo ma jeden z modnych kolorów sezonu jesień-zima 2025/2026, a mianowicie... czekoladowy odcień brązu. To zatem spodnie idealne na ten sezon, ale są na tyle uniwersalne, jeśli chodzi o krój, że również w kolejnych sprawdzą się rewelacyjnie.

Tego typu spodnie świetnie będą prezentować się w zestawieniu z botkami czy kozakami, ale też klasycznymi, ciemnymi szpilkami. To także idealny model, aby zestawić go ze swetrami, golfami lub półgolfami. Będzie także pasował do wełnianych kamizelek, które są hitem tego sezonu. Takie spodnie w butiku COS kupimy za 400 zł.

Proste jeansy COS w czekoladowym kolorze, Fot. materiały promocyjne, cos.com

3. Jeansy 501® 90's Ankle

W zestawieniu jeansów nie może zabraknąć kultowej marki, która zajmuje się produkcją tego typu spodni, czyli Levi's. W asortymencie firmy znalazły się klasyczne jeansy z prostą nogawką do kostek. To idealny model do noszenia ze szpilkami lub sandałkami na obcasie, dzięki czemu nogi będą wyglądały na jeszcze dłuższe niż bez wysokich butów. To jednak niejedyna opcja na stylizowanie takich spodni.

Tego typu jeansy można też nosić w połączeniu z trampkami lub najmodniejszymi sneakersami na sezon jesień-zima 2025/2026. A jeśli chodzi o górę, doskonale będą prezentować się zarówno z koszulami i marynarkami, jak i ze swetrami czy klasycznym longsleevami. Aktualnie są w promocji i można je kupić za 274,90 zł.