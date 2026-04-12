Siostry Olsen to wielkie gwiazdy przełomu lat 90. i 2000. Świat podziwiał nie tylko z ich udziałem, ale też stylizacje, którymi zachwycały na czerwonym dywanie. Jednym z ich ulubionych połączeń były... letnie sukienki z sandałkami na obcasie. I właśnie ten duet wraca teraz w wielkim stylu. Klapeczki i sandały na obcasie do sukienki czy spódnicy to must have lata 2026. Przypomnij sobie inspiracje z szafy bliźniaczek Olsen i zobacz, jak nosimy takie zestawienie w tym sezonie.

To duet jak wyjęty z szafy sióstr Olsen

Gdy myślimy o powrocie lat 90. do mody z reguły do głowy przychodzą nam sneakersy, boyfriendy i crop topy. Z kolei początek lat 2000. kojarzy się z wieloma elementami garderoby, które swego czasu zostały uznane za kiczowate - np. biodrówki czy kaszkiety. Zapominamy jednak o pewnym duecie, który królował na przełomie obu tych dekad i był uwielbiany przez... Olsen twins.

Bliźniaczki Olsen swego czasu niemal na każde wydarzenie wybieraly ten zestaw. Letnia sukienka, a do tego sandałki na obcasie, to był ich znak rozpoznawczy. Inne gwiazdy też chętnie sięgały po taki duet, a teraz my będziemy chciały mieć go w swojej szafie.

Letnie sukienki z sandałkami na obcasie to ulubiony duet sióstr Olsen, Fot. Getty Images, Sylvain Gaboury, Staff/Getty Images, Jason Squires, Contributor

Letnie sukienki z sandałkami na obcasie to hit lata 2026

Lato 2026 będzie przypominać to, które pamiętamy z 2000 lub 2001 roku. A wszystko za sprawą mody. Zwiewne, lniane lub satynowe sukienki na ramiączkach, a do tego sandałki lub klapeczki na obcasie to połączenie idealne zapewniające nam elegancję i jednocześnie wygodę w upalne dni.

Do tego typu butów pasują też spódniczki - np. jeansowa mini, top na ramiączkach i białe klapeczki na obcasie. To zestaw idealny na ciepłe dni, gdy chcemy zadać szyku, a jednocześnie nie zamierzamy "gotować się" w ciężkich stylizacjach oraz zakrytych szpilkach.

Powrót lat 90. i 2000. latem 2026

To połączenie nie jest jedynym, które pamiętamy z przełomu lat 90. i 2000., a znów będzie królować w tym sezonie. Wiosną powróciło hot połączenie z lat 90., czyli koszule z jeansowymi szortami, które dawniej lansowały np. Julia Roberts czy Cindy Crawfor. A jeszcze rok temu pokochałyśmy T-shirty na long sleevach czy długich sukienkach, co tego lata także będzie widoczne w trendach.

Ubrania to nie wszystko. Nie możemy zapominać także o trendach urodowych, które na dobre powróciły po niemal 3 dekadach. Heartthrob bob haircut to fryzura rodem z lat 90., która znów króluje wśród kobiet. Wraca też wielki hit makijażowy lat 2000., czyli brokat na powiekach. Tylko od ciebie zatem zależy, na który trend z dawnych lat się zdecydujesz.

