Linia herbat World Special Teas od TEEKANNE Polska to zaproszenie do świata pełnego harmonii, egzotyki i owocowego orzeźwienia. Poznaj cztery wyjątkowe kompozycje, które staną się Twoim ulubionym rytuałem tego lata.

Zielona harmonia z Kraju Kwitnącej Wiśni

Jeśli szukasz balansu i głębokiego orzeźwienia, Twoją uwagę z pewnością przykuje absolutna nowość na rynku.

TEEKANNE WST Green Tea Yuzu – japoński powiew świeżości

Nowość, obok której nie da się przejść obojętnie. To propozycja stworzona dla miłośników subtelnych, ale charakterystycznych smaków. Delikatna zielona herbata spotyka się tu z yuzu – azjatyckim cytrusem, który podbija serca smakoszy na całym świecie. Efekt? Idealnie zbalansowany, lekki napar o zniewalającym aromacie, który błyskawicznie stawia na nogi w upalne dni.

TEEKANNE WST Zen Chai – egzotyczna intryga

Dla tych, którzy lubią nieoczywiste połączenia, idealnym wyborem będzie Zen Chai. Klasyczna zielona herbata zyskała tu zupełnie nowe oblicze dzięki zaskakującemu duetowi soczystego mango i cytryny. To lekka, a jednocześnie intrygująca kompozycja, która idealnie wpisuje się w klimat letniego relaksu.

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Biała herbata: Subtelność w wersji premium

Biała herbata uważana jest za jedną z najszlachetniejszych na świecie. Do jej produkcji zbiera się wyłącznie najmłodsze, niezwykle delikatne listki. W wydaniu TEEKANNE zyskuje ona genialny, wakacyjny wielowymiarowy charakter.

TEEKANNE WST White Tea Citrus – cytrusowy luksus

Wyobraź sobie aksamitny smak białej herbaty przełamany orzeźwiającą cytryną i nutą tropikalnego mango. To esencja lekkości i elegancji, który doskonale sprawdzi się zarówno jako ciepły napar o poranku, jak i baza pod domową, chłodzącą herbatę mrożoną.

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TEEKANNE WST Biała Herbata Malina z Cytryną – owocowy duet pełen lekkości

Tęsknisz za smakiem letnich owoców prosto z krzaka? Ta propozycja to prawdziwy hit letnich wieczorów. Soczysta, słodka malina w parze z rześką cytryną tworzy z białą herbatą kompozycję niezwykle lekką, radosną i pełną słońca.

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Podróż, którą możesz powtarzać codziennie

Letni nastrój to stan umysłu, a linia World Special Teas pomaga go zatrzymać na dłużej.

Nie potrzebujesz urlopu, aby podarować sobie chwilę tylko dla siebie. Każda filiżanka herbaty z linii TEEKANNE to mała, codzienna ekspedycja po najpiękniejszych aromatach świata. Który kierunek wybierzesz dzisiaj?

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