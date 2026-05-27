Letnie orzeźwienie w filiżance. Odkryj świat z linią herbat World Special Teas od TEEKANNE
Lato to czas, kiedy instynktownie szukamy lekkości, słońca i.… ucieczki od codziennej rutyny. Długie, ciepłe wieczory i leniwe popołudnia aż proszą się o wyjątkową oprawę. A gdyby tak ruszyć w podróż do najdalszych zakątków świata — bez pakowania walizki?
- Redakcja Polki.pl
Linia herbat World Special Teas od TEEKANNE Polska to zaproszenie do świata pełnego harmonii, egzotyki i owocowego orzeźwienia. Poznaj cztery wyjątkowe kompozycje, które staną się Twoim ulubionym rytuałem tego lata.
Zielona harmonia z Kraju Kwitnącej Wiśni
Jeśli szukasz balansu i głębokiego orzeźwienia, Twoją uwagę z pewnością przykuje absolutna nowość na rynku.
- TEEKANNE WST Green Tea Yuzu – japoński powiew świeżości
Nowość, obok której nie da się przejść obojętnie. To propozycja stworzona dla miłośników subtelnych, ale charakterystycznych smaków. Delikatna zielona herbata spotyka się tu z yuzu – azjatyckim cytrusem, który podbija serca smakoszy na całym świecie. Efekt? Idealnie zbalansowany, lekki napar o zniewalającym aromacie, który błyskawicznie stawia na nogi w upalne dni.
- TEEKANNE WST Zen Chai – egzotyczna intryga
Dla tych, którzy lubią nieoczywiste połączenia, idealnym wyborem będzie Zen Chai. Klasyczna zielona herbata zyskała tu zupełnie nowe oblicze dzięki zaskakującemu duetowi soczystego mango i cytryny. To lekka, a jednocześnie intrygująca kompozycja, która idealnie wpisuje się w klimat letniego relaksu.
Biała herbata: Subtelność w wersji premium
Biała herbata uważana jest za jedną z najszlachetniejszych na świecie. Do jej produkcji zbiera się wyłącznie najmłodsze, niezwykle delikatne listki. W wydaniu TEEKANNE zyskuje ona genialny, wakacyjny wielowymiarowy charakter.
- TEEKANNE WST White Tea Citrus – cytrusowy luksus
Wyobraź sobie aksamitny smak białej herbaty przełamany orzeźwiającą cytryną i nutą tropikalnego mango. To esencja lekkości i elegancji, który doskonale sprawdzi się zarówno jako ciepły napar o poranku, jak i baza pod domową, chłodzącą herbatę mrożoną.
- TEEKANNE WST Biała Herbata Malina z Cytryną – owocowy duet pełen lekkości
Tęsknisz za smakiem letnich owoców prosto z krzaka? Ta propozycja to prawdziwy hit letnich wieczorów. Soczysta, słodka malina w parze z rześką cytryną tworzy z białą herbatą kompozycję niezwykle lekką, radosną i pełną słońca.
Podróż, którą możesz powtarzać codziennie
Letni nastrój to stan umysłu, a linia World Special Teas pomaga go zatrzymać na dłużej.
Nie potrzebujesz urlopu, aby podarować sobie chwilę tylko dla siebie. Każda filiżanka herbaty z linii TEEKANNE to mała, codzienna ekspedycja po najpiękniejszych aromatach świata. Który kierunek wybierzesz dzisiaj?
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