Fanki stylu vintage uwielbiają stare projekty Diora. Cenione są zwłaszcza te z czasów Johna Galliano, które wyróżniają się nieszablonowością i świeżym podejściem do klasycznych form. To właśnie on po raz pierwszy zaprezentował światu saddle bag. Była częścią pokazu wiosna/lato 2000. Od początku wzbudziła ogromne zainteresowanie i emocje.

Historia saddle bag i skąd się wzięła w mainstreamie

Jest rok 1999. To właśnie wtedy John Galiano pracuje nad nową kolekcją wiosna/lato 2000 i postanawia zaprezentować światu nowy, unikalny projekt. W tamtych czasach pokazy mody znaczą coś więcej. Modelki są na celebryckim topie, a ich fani z chęcią śledzą nie tylko ich prywatne życie, ale również wybiegi, po których chodzą. To czas, w którym kolekcje high fashion mają naprawdę duże szanse na to, aby przebić się do mainstreamu. Biorąc pod uwagę tak podatny grunt, zaprezentowanie czegoś innowacyjnego i wizjonerskiego nie mogło przejść bez echa.

Pierwsze saddle bag na pokazie Diora, Fot. Getty Images, Victor VIRGILE, Contributor

W takich własnie warunkach zadebiutowała saddle bag, innowacyjna torebka, która swoim kształtem przypomina siodło. Nowoczesna forma bardzo szybko zyskała rozpoznawalność, ale jej kluczem do sukcesu było użycie jej w stylizacji Carrie Bradshaw w jednym z odcinków "Seksu w wielkim mieście". To właśnie dzięki temu saddle bag już na zawsze zapisała się w modowej historii jako jeden z kultowych projektów wizjonera domu mody Dior, Johna Galiano.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czy saddle bag wciąż jest it-bag?

Po ogromnym boomie, kiedy fashionistki oszalały, widząc w rękach Carrie torebkę-siodło, sprzedaż fasonu utrzymywała się na stałym poziomie aż do 2007 roku. Właśnie wtedy tymczasowo wstrzymano produkcję. Ta przerwa trwała aż do roku 2014, kiedy to Beyoncé odkopała ją ze studni zapomnienia.

Beyoncé z saddle bag Diora w 2014 roku, Fot. Getty Images, Alo Ceballos, Contributor

Popularność torebki ponownie zaczęła wzrastać, aż w 2018 roku decyzją dyrektor kreatywnej Dior, Marii Grazii Chiurii, model przywrócono w kolekcji jesień-zima 2018. W 2022 roku trend nadal trwał, a saddle lansowały największe gwiazdy, między innymi Rihanna, Gigi Hadid czy Emily Ratajkowski. Po dziś dzień w cenie najbardziej są modele pochodzące z oryginalnych lat powstania, z czasów Johna Galiano. Ich ceny potrafią sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Jak nosić saddle bag w 2026 roku?

Po burzliwej historii pełnej zwrotów, saddle bag stała się modelem ogólnodostępnym. Kultowym, mocno rozpoznawalnym i uwielbianym przez fashionistki. Siodlana torebka nadal jest it-bag, jednym z fasonów, które nierozerwalnie kojarzą się z domem mody Dior. Jak w 2026 roku noszą ją fashionistki?

Jest na nią modnych kilka sposobów. Pierwszy z nich: kontrast. Saddle bag wykonana jest z eleganckiej, sztywnej skóry i trzyma dobrze fason. Taki model kojarzy się przede wszystkim ze stylizacjami eleganckimi, z oficjalnym zacięciem. Jednak fashionistki stawiają na totalne przeciwieństwo: mięciutki, obszerny sweterek, wygodnie upięte włosy i jeansy to zestaw idealny, który wygląda jednocześnie luksusowo i w stylu "dziewczyny z sąsiedztwa".

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Dobrze się także sprawdza do noszenia wiosennych sukienek z dzianiny i lekkich kozaków. W tej wersji wygląda świeżo, lekko i dziewczęco. Preferowana estetyka do noszenia z saddle bag to styl preppy. Prestiżowy, na pół elegancki i sportowy, kojarzony z "dyscyplinami elit", jak golf, rugby, tenis czy... jazda konna.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Jeśli chodzi o bardzo eleanckie stylizcje, prym wiedzie raczej inny fason Diora, Lady Dior, ale zdarza się, że saddle bag jest wybierana również na ważne gale i eventy. Przy kreacji z gorsetem daje doskonałe przełamanie stylu i stanowi ciekawy akcent.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: