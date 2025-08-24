Choć trudno w to uwierzyć, bo tegoroczne lato nie rozpieściło nas pod kątem pogody, wielkimi krokami już nadchodzi jesień. Ostatnie porywy wakacji to zatem dobry moment, aby pomyśleć o okryciu wierzchnim na chłodniejsze dni. Wiemy już, że skórzane płaszcze wracają do łask, a szczególnie to połączenie nie wychodzi z mody. Oprócz tego kurtka w tym kolorze to hit nadchodzącego sezonu. To jednak nie wszystko. Dla fanek minimalistek i elegantek idealny wydaje się ten trend. Beżowy płaszcz na jesień 2025 to absolutny must-have. Zobacz, jak dobrać do siebie idealny model.

Reklama

Beżowy płaszcz na jesień 2025 to absolutny must-have

Niezależnie od tego, czy na co dzień stawiasz na bezpieczne połączenia, czy wolisz nieco bardziej ekstrawaganckie elementy garderoby. Czy jesteś osobą, która ceni sobie wygodę i luz, czy może wyznajesz zasadę "elegancja ponad wszystko". Beżowy płaszcz, na który wszystkie będziemy stawiać jesienią 2025, to uniwersalny model pasujący każdemu.

W zależności od swojego stylu i upodobań powinnaś jednak wybrać odpowiedni fason płaszcza. Jeżeli dobierzesz idealny dla siebie, będziesz czuć się w nim swobodnie, a jednocześnie wyglądać jak milion dolarów. Bez wątpienia doda ci szyku oraz pewności siebie.

Beżowy trencz dla minimalistek

Beżowy trencz to klasa sama w sobie. Wystarczy dopasować go stonowanych, klasycznych elementów garderoby, a będziesz prezentować się niczym paryska it-girl. To też model, który pasuje paniom o bardziej sportowym stylu, ponieważ świetnie prezentuje się również jako okrycie do swetrów i jeansów. A już absolutnym hitem jesieni jest jego połączenie z beretem, czyli najmodniejszym dodatkiem jesieni 2025 - w iście francuskim stylu.

Wełniany płaszcz dla klasycznej elegantki

Wełniany płaszcz wydawać się może trudny do obronienia, ale w rzeczywistości to kwintesencja quiet luxury. Wystarczy postawić na modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026. Niezależnie od tego, czy wybierzesz stylizację w odcieniu czekolady, bieli, czerni czy beżu, taki płaszcz świetnie będzie się z nią komponował. Do tego botki na obcasie lub mokasyny i twój look będzie kompletny. A tego typu płaszcz to dobra opcja nie tylko na jesień, ale też na zimę.

Beżowy płaszcz oversize'owy dla kobiet, które cenią wygodę

Oversize'owe kurtki i płaszcze nie wychodzą z mody. Obszerny, a najlepiej asymetryczny płaszcz to dobre wyjście na sezon jesienno-zimowy. Możesz postawić na jednolity model lub wersję z printem - np. kwiatowy wzór, który już rządzi na ulicach Kopenhagi. Niezależnie od tego, po którą opcję sięgniesz, to płaszcz pasujący zarówno do bardziej eleganckich, jak i sportowych stylizacji. Świetnie komponuje się ze sztybletami i mokasynami, a także ze sneakersami czy masywnymi butami w motocyklowym stylu.

Reklama

Pikowany płaszcz beżowy dla miłośniczki sportowego stylu

Pikowane kurtki i płaszcze mają tyle samo fanek co przeciwniczek, ale nie da się ukryć, że na dobre wróciły do łask. To doskonały wybór, jeśli zależy ci na sportowej stylizacji, w której będziesz się czuła swobodnie - np. podczas długiego, jesiennego spaceru z ukochanym, przyjaciółką lub z pupilem. I choć z pewnością nie nazwiemy go eleganckim modelem dla minimalistek, w odpowiednim połączeniu zadasz w nim szyku. Wystarczy dopasować do niego spodnie biodrówki lub klasyczne jeansy i np. wełniany sweter czy klasyczny longsleeve. Idealnym uzupełnieniem będzie prosta czapka z daszkiem.