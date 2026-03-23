Wiosna 2026 to sezon, w którym styl athleisure wyznacza nowe standardy codziennej mody. Współczesne podejście do odzieży sportowej przejawia się nie tylko w funkcjonalności i wygodzie, ale także w dbałości o detale, ponadczasowej palecie kolorystycznej oraz innowacyjnych tkaninach. Coraz większą rolę odgrywają minimalistyczne kroje, wyrafinowane wykończenia i modularność, dzięki którym garderoba staje się elastyczna i dopasowana do dynamiki współczesnego życia.

Najważniejsze cechy stylu athleisure na wiosnę 2026

Nowoczesny minimalizm to kluczowy trend, który definiuje athleisure wiosną 2026. Dominują proste, oszczędne kroje, które stawiają na wygodę, ale nie rezygnują z modowego wyrafinowania. Projektanci proponują marynarki o luźnych fasonach, legginsy i topy bez zbędnych ozdób. Detale ograniczone są do przeszyć, zamków i subtelnych wstawek, które podkreślają sportowe korzenie tego stylu.

Oczywiście w stylu athelisure nie zapominamy o jego korzeniach: umiejętnym balansowaniu pomiędzy funkcjonalnością a estetyką. Sportowa elegancja powinna być uzupełniona o elementy pełne klasy i szyku. Przejawia się to w jakościowych tkaninach, które zapewniają komfort w każdych warunkach, ale również bardziej oczywistym nawiązaniu, jak połączenie koszulki polo z marynarką, czy tennis skirt z koszulą.

Fot. spotlight.launchmetrics.com

Kolorystyka i faktury stylu athleisure

Kolorystyka odgrywa fundamentalną rolę w stylu athleisure 2026. Zgodnie z trendem quiet luxury, projektanci stawiają na paletę barw ziemi: beże, brązy, ciepłe szarości, oliwkowe zielenie i mleczne biele. Taka gama kolorów podkreśla ponadczasowy, elegancki charakter ubrań i pozwala na łatwe komponowanie stylizacji.

Oprócz klasycznych kolorów ziemi, projektanci proponują również delikatne pastele i neutralne eleganckie kolory, jak chociażby kobalt, czerń czy biel. Neutralne barwy łatwo łączą się z innymi elementami garderoby, co przekłada się na praktyczny aspekt budowania całej garderoby z elementów, w których każde ubranie do siebie pasuje.

Wiosną 2026 szczególnie modne są tkaniny o nowoczesnych fakturach – mesh zapewniająca przewiewność, satyna nadająca ubraniom lekki połysk, a także mikrofibra gwarantująca trwałość i wygodę. Dzięki takim materiałom, sportowa odzież zyskuje nowoczesny wymiar.

Kluczowe elementy estetyki athleisure

Podstawą wiosennych stylizacji athleisure są oversizowe marynarki w sportowym stylu, które doskonale komponują się z legginsami czy joggersami. Topy wykonane z oddychających tkanin są nie tylko modne, ale i praktyczne, świetnie sprawdzając się zarówno na treningu, jak i w stylizacjach casualowych.

A co, jeśli nie marynarka? W 2026 do trendów powróciły kurtki bomberki, a także lekkie wiatrówki czy parki z regulacją obwodu w talii. Charakteryzuje je funkcjonalność – są idealne na zmienne warunki pogodowe i mają minimalistyczne wykończenia.

Nowoczesny styl athleisure kładzie nacisk na modularność, czyli możliwość łączenia ubrań w warstwowy sposób. Wiosną nie porzucamy ubierania się na cebulkę, zwłaszcza, że o tej porze roku pogoda lubi być mocno zmienna. Chłodne poranki i wieczory przeplatają się z coraz cieplejszym środkiem dnia. Dlatego warto zadbać o uniwersalność stylizacji i możliwość dopasowania ich do różnych temperatur. Dlatego w cenie są kroje, które dowolnie da się ze sobą łączyć w różnych kombinacjach.

Fot. spotlight.launchmetrics.com

Inspiracje latami 90., sportowa nostalgia i sneakersy retro

Jednym z najciekawszych mikrotrendów jest powrót masywnych sneakersów oraz innych inspiracji z lat 90. – krótkie kurtki z wysoką stójką, lampasy i nadruki z logo znanych marek. Nostalgia za stylem retro widoczna jest także w wyborze kolorystyki obuwia, zwłaszcza bieli.

Projektanci reinterpretują klasyczne fasony, nadając im nowoczesny sznyt dzięki innowacyjnym tkaninom, detalom i odważnym łączeniom elementów sportowych z eleganckimi. Sportowe marynarki czy satynowe joggersy mogą być idealną bazą miejskich stylizacji.

Czytaj także: