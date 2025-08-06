Moda bywa nieprzewidywalna. Gdzieś pomiędzy najmodniejszymi kreacjami od znanych projektantów potrafią się bowiem kryć elementy garderoby i dodatki, które swoje korzenie mają w szafach zwykłych ludzi. Dopiero pisałam, że ogrodniczki powróciły i to nie do ogrodu, a na salony. Takie spodnie na szelkach jako pierwsi nosili robotnicy w fabrykach. Teraz wraca dodatek, który wywodzi się z wiejskich regionów Francji, a od jakiegoś czasu kojarzy się z salonami. Beret to najmodniejszy dodatek jesieni 2025, ale trzeba wiedzieć, jak go nosić, aby wyglądać stylowo.

Historia beretów w modzie

Beret to praktyczny dodatek, który wywodzi się z południa Francji. To właśnie tam był noszony przez pasterzy, którym służył za ochronę głowy podczas pracy na świeżym powietrzu. W XVIII wieku coraz chętniej wykorzystywali go francuscy intelektualiści i artyści. Następnie w XIX wieku stał się elementem umundurowania wojskowych, gdy we Francji powstały oddziały strzelców alpejskich.

Do ogólnej mody beret wszedł w XX wieku. W latach 30. swoją pierwszą wersję beretu zaproponowała Coco Chanel, która sprawiła, że na takie nakrycie głowy zaczęto stawiać w casualowych stylizacjach. Z kolei w latach 50. i 60. beret na nowo odkrył dom mody Yves Saint Laurent, wprowadzając go na wybiegi oraz do popkultury. Wtedy pokochały go gwiazdy. Na takie nakrycie głowy decydowały się m.in. Brigitte Bardot oraz Audrey Hepburn.

Gwiazdy i ikony mody sprawiły, że coraz więcej kobiet chciało wykorzystywać berety w swoich stylizacjach i to zarówno tych eleganckich, jak i bardziej sportowych. Szczególnie upodobały sobie iście francuskie połączenie - okrągły beret i trencz.

W latach 60. i 70. beret stał się symbolem rewolucji społecznych i politycznych. Szczególnie popularny stał się wśród ruchów feministycznych. Dziś zatem to już nie tylko nakrycie głowy. To niezwykły symbol - nie tylko feminizmu, ale też klasy i francuskiego szyku.

Nie wszyscy przepadają za tym nakryciem głowy, bo jest dość specyficzne i oczywiście nie pasuje do wszystkiego. Bywa kojarzony ze starszym pokoleniem oraz artystycznym stereotypem. Nie jest to też dodatek, który współgra z każdym kształtem twarzy i fryzurą. Są jednak sposoby, aby zadać w nim szyku. I w tym sezonie z pewnością się o tym przekonamy.

Beret to absolutny hit jesieni 2025. Nie ukrywam, że nawet ucieszyłam się, gdy zobaczyłam, że coraz więcej it-girls sięga po ten dodatek w swojej stylizacji. Jest to bowiem tak charakterystyczny element, że od razu dodaje barw całemu outfitowi i przenosi nas myślami na ulice Paryża.

Trend związany z beretami pojawił się w pokazach różnych projektantów na fashion weekach w Paryżu, Mediolanie i Londynie. Szczególnie jednak widoczny był w modzie ulicznej i stylizacjach uczestników tych wydarzeń. Jesienią 2025 będziemy nosić berety w klasycznej wersji i połączymy je z trenczem oraz brązowymi płaszczami i białymi lub beżowymi dodatkami.

To nie musi być jednak klasyczny, okrągły beret. Wiele it-girls decyduje się również na ten w wersji kaszkietowej oraz ozdobionej. Na tego typu dodatek zdecydowała się nawet ostatnio Catherine Zeta-Jones, która wybrała go z okazji promocji drugiego sezonu serialu "Wednesday".

Również inne gwiazdy upodobały sobie berety. Cardi B wybrała czarny, klasyczny model na pokaz Maisona Margieli. Z kolei Millie Bobby Brown niedawno sięgnęła po beret, decydując się na uzupełnienie nim stylizacji na miasto - tak pojawiła się na ulicach Nowego Jorku.

Komu pasuje beret?

Szczególnie dobrze w takim dodatku będą prezentować się osoby o twarzy owalnej, pociągłej lub okrągłej. Ale nawet inne osoby mogą się na niego zdecydować, jeśli odpowiednio pokombinują z proporcjami lub np. przyczepią beret z boku głowy.

Warto dodać, że najlepiej taki dodatek prezentuje się na francuskich bobach. Świetnie też będzie komponował się z luźnymi falami i upięciem w stylu sleek low bun, które wykonasz w 5 minut. Lepiej natomiast unikać go przy takich fryzurach jak kucyk czy wysoki kok.

Jak nosić beret, żeby wyglądać stylowo?

Noszenie beretu wymaga nie tyle odwagi, bo umiejętności w połączeniu go z innymi elementami garderoby. Można to robić na wiele sposobów, wzorując się na klasycznych stylizacjach dobrze już nam znanych w modzie. Ja przedstawiam 3 moje ulubione stylizacje z dodatkiem beretu. Która z nich podoba ci się najbardziej?

Paryska elegancja

Paris chic to absolutny game changer jeśli chodzi o noszenie beretów. To właśnie francuskie it-girls są naszym wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o ten dodatek. Aby wyglądać jak one, wystarczy zestawić okrągły beret z jednolitą kolorystycznie stylizacją, trenczem oraz balerinami Mary-Jane. Wtedy będziesz wyglądać jak bywalczyni Montmarte.

Beret w połączeniu z denimem

Powrót ogrodniczek sprawia, że jesienią będziemy stawiać na zestawienie jeansu i denimu właśnie z beretami. Aby to zrobić, warto dobrać nakrycie głowy do koloru butów. Do tego eleganckie dodatki - np. prosta biżuteria i torebka. Sam szyk.

Garnitur i beret

Jak dla mnie nie ma lepszego połączenia niż garnitur i beret. Wówczas prezentujemy się stylowo, profesjonalnie, a jednocześnie modnie. Wystarczy dobrać dodatki w odcieniu nakrycia głowy, które dodatkowo urozmaicą naszą stylizację - np. buty i krawat.