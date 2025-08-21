O tym, że moda jest jak wehikuł czasu, przekonujemy się nieustannie. Trendy co jakiś czas wracają w zupełnie odświeżonej wersji. Dopiero, co pisałam, że te spodnie to kwintesencja Y2K, a teraz wracają w nowoczesnym wydaniu. Wiele powrotów możemy też dostrzec na ulicach Kopenhagi. Dunki pokochały bowiem szczególnie dwa trendy: wzór, który doda barwa jesiennym dniom, a także... pewien nietypowy, ale niezwykle ciepły element garderoby. Okazuje się, że wełniana kamizelka to hit jesieni 2025.

Wełniana kamizelka to hit jesieni 2025

Pamiętam, jak byłam dzieckiem i często nosiłam wełnianą kamizelkę. Miała brązowy kolor, ale do tego nahaftowane wielobarwne aplikacje. Tego typu element garderoby kojarzy mi się też z moją babcią. Mam z nim same cudowne wspomnienia, a teraz będzie absolutnym hitem. Jesienią i zimą 2025 będziemy go jednak nosić w nieco bardziej eleganckiej wersji.

To może być kamizelka zakładana przez głowę - np. na białą koszulę. Warto jednak też postawić na tę w wersji rozpinanej, a najlepiej bez niczego pod spodem - podobnie jak do tej pory nosiłyśmy garniturowe kamizelki. Taka opcja to kwintesencja quiet luxury.

Znalazłam 5 różnych modeli wełnianych kamizelek, na które warto postawić w nadchodzącym sezonie. Kierowałam się tym, jakie będą modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026. Która z nich skradnie twoje serce?

1. Dzianinowa kamizelka z wełny i kaszmiru - COS

Marka COS wprowadziła nową, jesienną kolekcję, która utrzymana jest w modnej kolorystyce tego sezonu. Znajdziemy w niej różne elementy garderoby w odcieniach brązu, beżu oraz szarości. I jeden z nich posiada wełniana kamizelka, która także znalazła się w kolekcji marki. Została wykonana w 70% z wełny i w 30% z kaszmiru, dzięki czemu jest delikatniejsza w dotyku. To model, który świetnie będzie komponował się z eleganckimi spodniami w stylu palazzo, a także z jeansami, gdy postawimy na mniej formalny look. Taka kamizelka kosztuje 650 zł.

Dzianinowa kamizelka z wełny i kaszmiru marki COS

2. Kamizelka ze 100% wełny z chustką - Massimo Dutti

Ciekawy model znalazł się w asortymencie sieci Massimo Dutti. To brązowa kamizelka zapinana na guziczki, ale na górze zakończona luźną chustą. Możesz postawić na wersję z nią lub bez - jest to bowiem odpinany dodatek. Taka kamizelka świetnie prezentuje się ze skórzanymi dodatkami - np. spódnicą oraz butami. Świetnie jednak będzie się też komponować z ciemnymi spodniami materiałowymi oraz ołówkową spódnicą. Jest to model wykonany w 100% z wełny i kosztuje 349 zł.

Kamizelka ze 100% wełny z chustką z Massimo Dutti

3. Wełniana kamizelka damska - Ochnik

Absolutnym hitem w tym sezonie będzie taka wełniana kamizelka, która znalazła się w kolekcji marki Ochnik. To bowiem model wkładany przez głowę w odcieniu szarym. Świetnie nada się zarówno do samoistnego noszenia - np. w połączeniu z jeansami, jak również do założenia na coś. Taką kamizelkę warto połączyć np. z białą koszulą i ołówkową spódnicą lub z ciemnym longsleevem i czarnymi spodniami w garniturowym stylu. Kupisz ją za 229,90 zł.

Wełniana kamizelka damska - Ochnik

4. Wełniana kamizelka - Reserved

W popularnych sieciówkach również znajdziemy modele warte uwagi. W asortymencie Reserved dostępna jest rozpinana kamizelka wykonana w 100% z wełny. To model, który pasuje niemal do wszystkiego - zarówno pod względem kroju, jak i koloru. Świetnie będzie prezentował się np. w zestawieniu z czarnymi chinosami oraz mokasynami. Doskonale jednak pasuje również do zwężanych jeansów oraz białych tenisówek - zwłaszcza jeśli założymy kamizelkę na białą koszulę. A możemy ją dostać za 139,99 zł. Dostępna jest również w kolorze czarnym i bordowym.

Wełniana kamizelka z Reserved

5. Kamizelka z dzianiny w romby - Zara

Na koniec opcja dla odważnych. Dzianinowa kamizelka zakładana przez głowę, która znalazła się w asortymencie Zary, to opcja wielokolorowa - w dodatku w charakterystyczny wzór w romby. Odcienie, jakie możemy na niej dostrzec, to absolutny hit jesieni i zimy - beż, brąz oraz cynamon. Dodatkowo na środku znajduje się X w odcieniu pomarańczowym, który dodaje temu modelowi charakteru. To doskonała opcja do jeansów, ale też ciemnych i jasnych elementów garderoby - ważne, aby były stonowane. Taka kamizelka kosztuje 129 zł.