Jeszcze kilka lat temu mokasyny kojarzyły się przede wszystkim z klasyczną elegancją, stylem preppy i garniturami. Jako symbol schludności stanowiły bezpieczny wybór do pracy, ale rzadko która z nas myślała o nich jako o centralnym punkcie stylizacji. Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy popularne it-girls zaczęły nosić dzisiaj już kultowy fason Prady. Sezon, w którym stały się one modne, całkowicie zmienił nasze podejście.

Patrząc z perspektywy czasu, mokasyny ze zwykłego dodatku do stylizacji biurowych stały się znakiem nowoczesnej kobiecości, eleganckiej nonszalancji i przekornej konfrontacji z modą w nietypowych połączeniach np. ze zwiewnymi sukienkami czy spódnicami. Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że ten trend nawet nie tyle wraca, ale wciąż się rozwija. Zmieniają się proporcje, materiały, z których są wykonane, a także to, jak je nosimy.

Krótka historia mokasynów

Pierwsze mokasyny w historii nosili rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. Wykonywali je ze skóry, dbając o lekkość i dopasowanie do stopy. Jak się okazuje, ich konstrukcja była na tyle przemyślana i funkcjonalna, że jakiś czas później zaczęto je produkować jako eleganckie obuwie.

Do świata mody mokasyny takie, jak znamy dzisiaj, trafiły w pierwszej połowie XX wieku. W latach 30. w Norwegii wyprodukowano buty o nazwie "Aurland mocassin", a w USA zyskały popularność jako "penny loafers". Do sfery luksusu wkroczyły za sprawą matki Gucci, która zaprezentowała w 1953 roku fason z charakterystycznym dla nich wędzidłem. Na samym początku mokasyny były uważane za typowo męski fason. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w latach 70., kiedy kobiety zaczęły wprowadzać je do swoich stylizacji jako element powerdressingu.

Historia mokasynów na wybiegach z lat 1996-2002

Dlaczego mokasyny są ponadczasowe?

Rosnąca popularność mokasynów wcale nie była dziełem przypadku. Zbiega się w czasie ze zmianą stylu życia kobiet, które zaczęły się skupiać nie tylko na rodzinie, ale również karierze oraz edukacji. Oznaczało to potrzebę rozwinięcia dress code'u do biura i uzupełnieniu go w dodatki.

Moda wyraźnie zaczęła przesuwać się w stronę wygody, a komfort stał się jednym z najważniejszych kryteriów wyboru ubrań i dodatków. Kobiety coraz częściej szukają rzeczy, które dobrze wyglądają, ale jednocześnie pozwalają swobodnie funkcjonować przez cały dzień.

Równolegle obserwujemy powrót do klasyki i minimalizmu. W świecie, w którym trendy zmieniają się bardzo szybko, rośnie potrzeba posiadania w szafie elementów ponadczasowych, które można nosić przez wiele sezonów. To właśnie one stanowią niezawodną bazę, wokół której można budować wiele stylizacji.

Mokasyny w street stye

Kto nosi mokasyny w 2026 roku?

Współczesne mokasyny nie mają jednej grupy odbiorczyń i właśnie w tym tkwi ich największa siła. Noszą je zarówno młode kobiety, które dopiero budują swoją garderobę, jak i dojrzałe klientki ceniące klasykę i wygodę. Można je zobaczyć w stylizacjach studentek, kobiet pracujących w biurze, influencerek i it-girls.

To obuwie, które łączy pokolenia i pasuje kobietom o różnych stylach życia. Sprawdza się w dynamicznym rytmie miasta, podczas spotkań zawodowych, a także w codziennych sytuacjach, kiedy liczy się komfort i swoboda. Mokasyny stały się synonimem nowoczesnej elegancji, ale z modowym, kobiecym twistem.

Stylizacje z mokasynami kiedyś i dziś

Jeszcze niedawno stylizacje z mokasynami były mocno osadzone w estetyce klasycznej elegancji. Najczęściej zestawiano je z dopasowanymi spodniami, koszulą i marynarką, tworząc stylizacje odpowiednie do pracy lub na oficjalne spotkania. Dominowały modele w kolorze czarnym lub brązowym, o prostej formie i stosunkowo cienkiej podeszwie.

Całość była uporządkowana i zachowawcza, a mokasyny pełniły raczej funkcję praktycznego dodatku niż elementu, który przyciąga uwagę. Stylizacje były eleganckie, ale rzadko eksperymentalne. W modzie dominowało podejście bezpieczne i przewidywalne, które nie pozostawiało wiele miejsca na zabawę formą czy proporcjami.

To zdecydowanie różni się od tego, jakie podejście do mokasynów mamy dzisiaj. To już nie jest jedynie klasyczny but, ale element garderoby, wokół którego budujemy całe zestawy, a marzeniem fashionistek jest zdobycie kultowego fasonu Prady. To właśnie one są wyznacznikiem tego, jak powinny wyglądać współczesne mokasyny: z masywną podeszwą, mocno geometryczne, idealne nie tylko do spodni, ale też spódnic i sukienek.

Mokasyny we współczesnej stylizacji

Jak it-girl noszą swoje mokasyny?

Jedną z najbardziej widocznych zmian w trendach jest sposób stylizowania mokasynów. W poprzednich sezonach dominowały zestawy dopasowane i eleganckie, natomiast wiosną 2026 stylizacje są bardziej swobodne i nowoczesne. Kluczowe znaczenie mają proporcje, które nadają sylwetce lekkości.

Mokasyny coraz częściej pojawiają się w zestawieniu z wide legami, spódnicami midi czy oversizowymi marynarkami. W modzie liczy się kontrast między klasycznym obuwiem a bardziej luźnymi fasonami ubrań. Charakterystycznym elementem stylizacji stały się również skarpetki noszone do mokasynów, które jeszcze kilka lat temu były uznawane za modową wpadkę, a dziś są świadomym i stylowym akcentem.

Mokasyny noszone do skarpetek

Mokasyny przeszły długą drogę w modowym świecie. Od tradycyjnych butów użytkowych po jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli współczesnej elegancji.

