Wiele trendów wraca do łask po latach. Sięgamy modą do korzeni w latach 90., 80., a nawet 60. I tak aktualnie baskinka wraca do łask w wielkim stylu, a także istnieją 3 sposoby, aby nosić sukienkę na koszuli i zadać szyku, co będzie hitem jesieni 2025, a wywodzi się właśnie z lat 90. Z tej dekady pochodzi również inny trend, który zyskuje na popularności. Ogrodniczki wróciły do łask po latach i to od razu na salony - gwiazdy je bowiem pokochały. Biorę ten trend pod lupę i sprawdzam, z czym go nosić, aby wyglądać szykownie.

Reklama

Ogrodniczki wróciły do łask po latach

Wiele największych trendów wywodzi się z najprostszych czynności. Nie bez powodu spodnie na szlufkach, które zakładamy na ramiona, mają taką, a nie inną nazwę. Ich historia sięga bowiem aż 1925 roku. Właśnie wtedy firma Carhartt, która wprowadziła te spodnie na rynek, wydała reklamę kierowaną do rolników, w której zachwalała swój produkt jako idealny dla nich. Miały zapewniać im większy komfort niż inne produkty dostępne na rynku i oczywiście być bardziej wytrzymałe. Marka robiła również ankiety wśród rolników, w których pytała o ich zapotrzebowania i przemyślenia.

Do szerszej mody damskiej ogrodniczki weszły w XX wieku. Te w jeansowej wersji, które znamy obecnie, zaprojektował Levi Strauss, a popularność zyskały za sprawą gwiazd. W późniejszych latach nosiła je m.in. Marilyn Monroe i coraz więcej pań decydowało się na tę luźną i sportową wersję outfitu. Wielki boom na ogrodniczki miał natomiast miejsce w latach 90. Ogrodniczki nosiły nie tylko gwiazdy, ale też bohaterki sitcomów. W "Przyjaciołach" na taki model zdecydowały się wszystkie bohaterki - Rachel, Monica i Phoebe. A to właśnie z nich młode dziewczyny chciały brać przykład. Te spodnie stały się też nieodłącznym elementem subkultury rapu.

Rachel z "Przyjaciół" z ogrodniczkach, Fot. Getty Images, NBC, Contributor Rachel z "Przyjaciół" z ogrodniczkach, Fot. Getty Images

Dziś znów gwiazdy wprowadzają ogrodniczki do łask i tym razem noszą je nawet na salonach. Od teraz takie spodnie na szelkach będą kojarzyły się nie tylko z pracami w ogrodzie czy malowaniem ścian w mieszkaniu, ale też... z czerwonym dywanem.

Jak nosić ogrodniczki, żeby wyglądać szykownie?

Aby zadać szyku w ogrodniczkach, należy je zestawić z odpowiednimi dodatkami. Nie wystarczy bowiem założyć ich na top i dorzucić do tego sneakersy jak w latach 90. Heidi Klum, Jennifer Lopez czy Alexa Chung - to pierwsze przykłady z ostatnich miesięcy, kiedy gwiazdy decydowały się na wykorzystanie ogrodniczek w swoich stylizacjach i pokazały, że można w nich zadać szyku.

Heidi Klum w ogrodniczkach, Fot. BauerGriffin, INSTARimages, Cover Images Heidi Klum w ogrodniczkach, Fot. Cover Images, East News

Kluczowe jest dobranie odpowiednich dodatków. Nie wystarczą T-shirt i sneakersy. Jeśli chcesz wyglądać szykownie, przede wszystkim wybierz odpowiedni model ogrodniczek. Hitem będą te dopasowane do ciała oraz z rozkloszowanymi nogawkami - im szerszy dół, tym lepiej. Do tego postaw na gołą skórę na górze lub załóż pod szelki wzorzystą koszulę, np. z falbankami. Do tego oczywiście sandały na obcasie lub klasyczne szpilki i zdobna biżuteria.

Stylizacje z ogrodniczkami - inspiracje

Wybrałam 5 stylizacji z ogrodniczkami, które sprawią, że będziesz wyglądać modnie i elegancko. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?

Elegancja sama w sobie

Jeśli wybierasz model ogrodniczek, który jest elegancki sam w sobie i nietypowy, nie potrzebujesz nic więcej. Wystarczy dobrać do niego odpowiednie dodatki - np. modne zamszowe kozaki czy mokasyny. Do tego obszerna biżuteria i zachwycisz wszystkich.

Biała koszula i jeansowe ogrodniczki

Jeśli chcesz podkreślić elegancję, zawsze wybierz białą, klasyczną koszulę - niezależnie od tego, na jaką stylizację się decydujesz. Przy ogrodniczkach jest to szczególnie pożądane. Dobierz do tego klasyczne dodatki, a zadasz szyku.

Casualowa elegancja przełamana koszulą

Półgolf bez rękawów, skórzane botki na obcasie, a do tego ogrodniczki jeansowe i flanelowa koszula to połączenie idealne. Elegancję warto podkreślić dużą biżuterią oraz torebką i makijażem. Wówczas będziesz prezentować się szykownie, ale jednocześnie swobodnie.

Klasyka, czyli ogrodniczki i flanelowa koszula

A na dobry koniec dnia warto postawić na wygodną klasykę. Weź ulubiony top, szerokie ogrodniczki, trampki i na wierzch flanelową koszulę. Nie ma lepszego i bardziej kultowego połączenia, jeśli chodzi o ten model spodni.

Reklama

Ogrodniczki pod płaszcz

Pozostając jeszcze przy jesieni, ogrodniczki to element garderoby nie tylko na ciepłe dni. Również latem i zimą świetnie się sprawdzą do rozpiętego płaszcz. Wystarczy postawić na klasyczną narzutkę, a do tego dopasować prosty T-shirt oraz ulubione szpilki - jak Hailey Bieber.