Gothenaissance to połączenie dwóch na pozór odległych światów: romantycznego i gotyckiego. Ten styl odważnie wkroczył na wybiegi oraz do codziennych stylizacji, stając się jednym z najważniejszych trendów mody 2026 roku. Urok delikatnych koronek, aksamitu i zwiewnych tkanin spotyka się tutaj z czernią, ciężkimi butami, masywną biżuterią i ekspresyjnym makijażem. Trend łączy zarówno indywidualizm, jak i odwołania do tradycji, odpowiadając na współczesną potrzebę głębi, wyrażania emocji i przekraczania schematów w modzie. Popularność gothenaissance nie jest przypadkowa – to odpowiedź na zmęczenie minimalizmem i pragnienie wizualnego oraz kulturowego buntu.

Jak wygląda styl gothenaissance?

Gothenaissance wyłania się jako zjawisko łączące kontrastujące, ale komplementarne elementy estetyczne. Dominują tu tkaniny takie jak aksamit, koronka, tiul i satyna – wszystkie nawiązujące do wiktoriańskiej elegancji oraz gotyckiej mroczności. Te materiały często występują w głębokich, nasyconych kolorach: czerń, burgund, szmaragd, fiolet, ale również z domieszką bieli, która daje wizualny kontrast.

Romantyczny charakter podkreślają przezroczystości, falbany, misternie marszczone detale oraz delikatne rękawiczki. Gotycka strona stylu to natomiast masywne buty, wyraziste chokery, metalowe akcesoria i duża, często symboliczna biżuteria. Połączenie tych cech daje efekt zarówno subtelny, jak i drapieżny.

Jakie tkaniny i kolory dominują w gothenaissance?

W kolekcjach na sezon wiosna–lato 2026 wyraźnie przeważają czarne koronki, przezroczyste materiały i aksamit. Tiul oraz satyna wykorzystywane są do tworzenia wielowarstwowych, przestrzennych sukienek i bluzek. Wzbogacenie stylizacji o akcenty w odcieniach ciemnej zieleni czy głębokiego bordo pozwala na indywidualne podejście do trendu.

Czerń pozostaje bazą – symbolizuje tajemniczość i siłę, ale zyskuje nową lekkość dzięki połączeniu z romantycznymi detalami. Ale na wybiegach i czerwonych dywanach możemy zaobserwować również totalne przeciwieństwo – bardziej romantyczne wydanie z użyciem pudrowego różu, złota, bieli i czerwieni. W tym kontekście perfekcyjną inspiracją będą stylizacje Margot Robbie z promocji "Wichrowych Wzgórz".

Koronkowe rajstopy, aksamit i chokery – obowiązkowe akcenty sezonu

Koronkowe rajstopy stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów gothenaissance, zarówno w wersji minimalistycznej, jak i z wyrazistymi motywami. Sukienki z aksamitu, chokery ze srebrnymi detalami oraz długie rękawiczki to obowiązkowe akcenty każdej stylizacji. Wzrost zainteresowania widać nie tylko na wybiegach, ale także w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych.

Biżuteria, dodatki i makijaż: jak dodać gotyckiego pazura?

Biżuteria pełni w trendzie gothenaissance kluczową rolę. Najczęściej wybierane są chokery, masywne pierścionki, długie kolczyki oraz brosze stylizowane na epokę wiktoriańską. Makijaż oscyluje wokół „dark romantic makeup” i „vampire beauty” – mocno podkreślone oczy, ciemne usta oraz wyrazista, kontrastowa cera.

Gothenaissance w kulturze i mediach

Wzrost popularności gothenaissance napędza obecność tego stylu w popkulturze – zarówno w kinie, jak i na czerwonym dywanie. Serial „Wednesday” z Jenną Ortegą to mocny początek trendu, który stopniowo przebija się do mainstreamu. Kreacje Lady Gagi, stylizacje związane z galami i wielkimi premierami kinematograficznymi to zgrabna kontynuacja i wielki pokaz możliwości tego nietuzinkowego trendu.

Już pod koniec 2025 mogłyśmy przeczytać w trendowym raporcie Pinteresta, że wyszukiwanie fraz jak "gothic glam" czy "dark romantic makeup" wyraźnie wzrosło, a projektanci w swoich pokazach wyraźnie przemycają inspiracje gotykiem i romantycznym renesansem.

2026 rok to zdecydowanie rok kontrastów. Z jednej strony wciąż mocno trzyma się zamiłowanie do quiet luxury, grzecznego stylu preppy czy clean girl aesthetic, a z drugiej – widać wyraźne zmęczenie tak ułożonym grzecznym lookiem. To właśnie dlatego tak popularne stają się trendy w duchu paradoxal dressing czy wspomnianego tutaj gothenaissance. Potrzeba indywidualizmu i wyrażenia siebie powoli zaczyna wygrywać z minimalizmem.

Jak wprowadzić gothenaissance do codziennych stylizacji?

Trend gothenaissance daje olbrzymią elastyczność. Rzecz jasna kreacje z wybiegów czy czerwonych dywanów są wersją elegancką, bardzo strojną i raczej nie nadającą się na co dzień. Jak zatem wprowadzić gothenaissance do naszej codzienności?

Na dzień warto wybrać aksamitne marynarki, koronkowe bluzki czy delikatne chokery. Dobrym pomysłem są też przezroczyste rajstopy i botki na masywnym obcasie. Na wieczór idealnie sprawdzą się długie, zwiewne suknie z koronką, ciężka biżuteria i mocny makijaż.

Klucz do sukcesu to kontrast: lekka, romantyczna sukienka przełamana ciężkim chokerem lub skórzanymi dodatkami. Możesz też zestawić koronkowe rajstopy z masywnymi butami lub aksamitną opaskę z wyrazistą biżuterią. Warto eksperymentować, szukając balansu pomiędzy delikatnością a drapieżnością.

Dla osób, które dopiero zaczynają, najlepszym wyborem będzie jeden mocny akcent – np. koronkowe rajstopy, charakterystyczny makijaż czy biżuteria z gotyckim motywem. Stopniowo można dodawać kolejne elementy, inspirując się zarówno pokazami mody, jak i stylizacjami z mediów społecznościowych. Ważna jest autentyczność i odwaga w wyrażaniu siebie.

Gothenaissance to nie tylko sezonowa moda – to wyraz aktualnych nastrojów społecznych, tęsknoty za głębią, a także potrzeby wyjścia poza utarte schematy. Pozwala zarówno na subtelność, jak i na mocny, indywidualny przekaz – co czyni ten trend jednym z najbardziej demokratycznych i inspirujących zjawisk ostatnich lat.

