Wysokie, niskie, płaskie, na obcasie - niezależnie od tego, jakie buty wybierzesz w sezonie jesienno-zimowym, kluczowa jest jedna rzecz. To bowiem slouchy boots są hitem, a charakteryzują się... marszczoną cholewką. Ten model butów jest niekwestionowanym królem obuwniczym w sezonie jesień-zima 2025/2026. Skąd tak dużą popularność tych par i dlaczego kobiety na całym świecie je pokochały? Zdradzamy szczegóły.

Skąd wziął się trend slouchy boots?

Slouchy boots to mięciutkie, luźno opadające na łydkę kozaki lub botki marszczone przy kostce. Ich elementem szczególnym jest właśnie to marszczenie, które można również określić mianem "zwinięcia". Mają prezentować się nonszalancko, jakby samoistnie opadały na nodze.

Ten trend święcił triumfy już w latach 70. XX wieku. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze slouchy boots. Chętnie stawiały na nie osoby ubierające się w stylu boho czy hippie. W kolejnej dekacie slouchy boots stały się hitem. W latach 80. na taki model obuwia decydowały się największe gwiazdy, m.in.: Madonna czy księżna Diana. Nosiły kozaki w stylu slouchy do spódnic oraz jeansów i marynarek. Dziś my bierzemy z nich przykład.

Księżna Diana w slouchy boots, Fot. Getty Images, Anwar Hussein, Contributor

Warto dodać, że od lat 80. slouchy boots wracały wielokrotnie. Swój renesans przechodziły między innymi na przełomie wieków - w 2000 roku. Później były hitem także w okolicach 2010 roku. Projektanci wówczas dopracowali ten model, tworząc slouchy boots z luksusowych materiałów. Tym samym nadali im nonszalancji, która doskonale wpasowuje się w modny w ostatnich latach styl quiet luxury.

Slouchy boots to najmodniejszy model butów jesień-zima 2025/2026

Jesienią i zimą 2025 króluje estetyka effortless. Charakteryzuje się ona naturalnością, lekkością i przemyślaną niedbałością, co zapewnia luz i swobodę w stylizacji. A slouchy boots doskonale wpasowują się w ten trend i właśnie dlatego są najbardziej pożądaną parą butów w tym sezonie.

Taki model butów promowały największe światowe domy mody. Mogliśmy zobaczyć je na pokazach np. Isabel Marant, Ricka Owensa czy Yves Saint Laurent. To właśnie projektanci pokazują, że slouchy boots to rewelacyjny przykład tego, jak łączyć swobodę z elegancją w modzie. Dziś to bowiem nie tylko zwykła para butów. To już klasyk, który czerpie z wszystkich dekad w swojej historii.

Slouchy boots Rick Owens i Isabel Marant, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Właśnie dlatego slouchy boots w sezonie jesień-zima 2025/2026 to już nie tylko kozaki. To także botki. To już nie tylko zamsz - to też skóra. To już nie tylko buty - to kwintesencja stylu i klasy. Trudno się zatem dziwić, że kobiety na całym świecie pokochały ten rodzaj obuwia. Dodają im nonszalancji, podkreślają ich naturalność oraz swobodę, a także są na tyle uniwersalne, że pasują do wielu różnych elementów garderoby.

Jak nosić buty z marszczoną cholewką? Inspiracje

Slouchy boots to swobodny model butów, który doskonale komponuje się z równie luźnymi elementami garderoby. Cudownie wygląda w zestawieniu z oversize'owymi swetrami i marynarkami. Taka para butów doskonale jednak będzie uzupełniać różne sukienki czy jeansy - szczególnie te szerokie. To też idealny model, aby połączyć go z biker jacket.

Znalazłam 3 inspiracje na noszenie slouchy boots - zarówno w długiej, jak i krótkiej wersji. Która z tych stylizacji podoba ci się najbardziej?

Czytaj także: