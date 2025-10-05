Jesienią 2025 w centrum uwagi znalazły się spódnice midi. Są szalenie kobiece, eleganckie i niezwykle praktyczne. Wśród nich wyróżnia się model z Zary, który dzięki swojej konstrukcji nie tylko pięknie układa się na sylwetce, ale też optycznie wydłuża nogi i podkreśla talię. To propozycja, którą można wystylizować na wiele okazji. Podpowiemy ci, z czym ją nosić do biura, na codzienne wyjścia, ale i na wieczorne spotkania.

Spódnica midi z paskiem – Zara

Beżowa rozszerzająca się spódnica z dużymi zaszewkami. Ma długość do pół łydki i rozcięcie z przodu, które w ruchu odsłania nogi. W talii znajduje się listwa z patkami oraz szeroki pasek ze złotą klamrą wykonany z imitacji skóry, który przyciąga wzrok do talii. Spódnica zapinana jest z boku na kryty suwak. Uszyto ją z mieszanki modalu i poliestru.

Model ma wysoki stan i dobrze leży na biodrach. Rozcięcie i obfite zaszewki oraz wysoki stan optycznie wydłużają nogi i zwężają talię. Tkanina jest dość miękka, dzięki czemu porusza się z sylwetką i reaguje na wiatr, co dodaje lookowi dynamiki. Cena: 199 zł.

Ta spódnica pasuje do wielu różnych stylizacji, Fot. materiały prasowe

Stylizacje na różne okazje

Na co dzień spódnica świetnie zagra ze swetrem w chłodnym odcieniu szarości lub granatu i masywnymi loafersami. Taki zestaw będzie wygodny, ale niepozbawiony elegancji, którą podkreśla złota klamra paska. Zamiast loafersów można postawić też na czekoladowe sneakersy – wtedy stylizacja nabiera swobodnego, miejskiego charakteru. Spódnica świetnie wygląda też z wysokimi kozakami, kowbojkami czy botkami w stylu militarnym.

Do pracy warto połączyć ją z jedwabistą koszulą w kolorze ecru oraz klasycznymi czółenkami slingback. Stylizację dopełni prosta torba w formie aktówki. To zestawienie doda ci pozbawionego zadęcia szyku podczas biznesowych spotkań, jak i w codziennej biurowej rutynie. W chłodniejsze dni wystarczy narzucić na ramiona wełniany płaszcz w odcieniu camel, a wtedy całość zyska wymiar szlachetności i elegancji.

Na wieczór spódnica nabierze nowego charakter, jeśli zestawisz ją z dopasowanym topem na ramiączkach i wysokimi kozakami na obcasie. Warto wtedy dodać mocniejsze akcenty biżuteryjne – duże, ale kolczyki-koła czy masywną bransoletę. Całość nabierze wtedy bardziej zmysłowego, nowoczesnego sznytu.

