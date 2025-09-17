Bransoletek XXL dawno nie widzieliśmy na pokazach najlepszych domów mody, dlatego ten trend może być swego rodzaju niespodzianką. Niemniej mi ta tendencja wyjątkowo się podoba. Duże bransolety noszone na obu nadgarstkach dodadzą każdej jesienno-zimowej stylizacji nonszalancji. Zastanawiasz się, czy bransoletki w takim rozmiarze będą wygodne w noszeniu? Są zaskakująco komfortowe. Nie musisz już sama szukać modnych bransoletek. Przychodzę z pomocą. Wybrałam 3 modele naprawdę "hot".

Złota bransoletka XXL od marki ZARA

Duże bransoletki to dobra inwestycja. Kosztują zazwyczaj niewiele, a robią obłędne wrażenie. Bransoletkę od Zary możesz nosić samą (jej rozmiar to prawdziwe XXL) lub w zestawie z innymi. Doskonale połączenia to np.: złoto plus srebro, złoto plus czerwień, złoto plus kobalt. Dużą bransoletkę możesz nosić na rękawie lub do podwiniętych rękawów — wybór należy do ciebie. Cena bransoletki to 89,99 zł.

Złota bransoleta - Fot. zara.com

Srebrna, duża bransoletka od Massimo Dutti

Duża srebrna bransoletka od marki Massimo Dutti naprawdę robi wrażenie. Doskonale skomponuję się outfitem w czerwonym kolorze zarówno tym na co dzień, jak i na specjalne wyjścia. Do czego jeszcze ją nosić? Doskonałe będą: klasyczna koszula i oversizowa marynarka oraz kaszmirowy beżowy sweter. Jak nosić bransoletkę od Massimo Dutti? Ja polecam kupić dwie i zakładać po jednej na każdym z nadgarstków. Cena bransoletki to 299 zł.

Srebrna bransoleta - Fot. massimodutti.com

Srebrne duże bransoletki H&M

Moda na duże bransoletki sprawiła, że w niektórych sklepach znajdziesz nie tylko pojedyncze modele i całe gotowe komplety. H&M oferuje zestaw dwóch srebrnych bransoletek XXL. Jeśli dobrze się przyjrzysz, zobaczysz, że bransoletki z H&M tylko w połowie są metalowe. Druga część to imitacja skóry zwierząt. Doskonale wpiszą się one w imprezowy skórzany total look. Na co dzień świetnie będą wyglądały połączone z oversizową białą koszulą lub grubym długim kardiganem. Cena bransoletek to 127,99.

Metalowo-skórzane bransoletki - Fot. hm.com

Bransoletki XXL — tak możesz nosić je na co dzień

Duże bransolety to prawdziwy must have sezonu jesień-zima 2025/2026. Potrzebujesz więcej inspiracji, do czego nosić duże bransolety? A może nie do końca wiesz, jak łączyć je w zestawy? Ciekawe pomysły znajdziesz poniżej.