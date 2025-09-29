Kolczyki XXL noszą wszystkie it-girls. Wybrałam 3 złote modele, numer 2 noszę codziennie
Znudziła cię już minimalistyczna biżuteria? Mnie też. Na szczęście projektanci zadbali o to, abyśmy jesienią 2025 miały w czym wybierać. Ja stawiam na kolczyki XXL.
Po latach dominacji minimalistycznej biżuterii, na salony wkraczają kolczyki XXL. Stanowią wyrazisty dodatek, który dodaje charakteru i elegancji każdej stylizacji, pozwalając wyróżnić się z tłumu. Przyciągają uwagę, ożywiają szare stylizacje dzięki kolorowym kamieniom i błyszczącym detalom, a także podkreślają kobiecość i pewność siebie.
Trendy obejmują różne formy, w tym kolczyki koła, długie wiszące modele, wzory z perłami i kolorowymi kamieniami, a także geometryczne i artystyczne projekty. Ja wybrałam 3 złote modele, które po prostu są obłędne. Z numerem 2 nie rozstaje się od miesiąca.
Kolczyki koła z kamieniem od marki By Dziubeka
Kolczyki od marki By Dziubeka to klasyczne koła z oryginalnym zdobieniem. Na pewno nie przejdziesz obok nich obojętna. Tego typu kolczyki świetnie nadają się do pracy — owszem są duże, ale delikatne zdobienie nadaje im elegancji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś w kolczykach kołach chodziła także na randkę lub kawę z przyjaciółkami. Kolczyki By Dziubeka kosztują 89 zł.
Kolczyki w kształcie muszli od Zary
Muszę przyznać, że kolczyki od Zary w kształcie muszli to mój faworyt. Utrzymane w stylu mermaid, przypominają mi o gorącym lecie i wakacyjnym odpoczynku. Mimo że są one naprawdę duże, nie mam problemu z noszeniem ich na co dzień. Łącze je z t-shirtem, oversizową marynarką i jeansami — im bardziej minimalistyczna stylizacja, tym lepiej, w końcu to kolczyki mają grać w niej pierwsze skrzypce. Kolczyki od Zary kosztują 79,90 zł.
Kolczyki z dużym kamieniem od Mango
Eleganckie kolczyki też mogą mieć rozmiar XXL. Spójrz na model z Mango. Zielony kamień oblany złotem prezentuje się wyjątkowo szykownie. Te kolczyki proponuję ci zostawić na specjalne okazje — służbowy lunch, rodzinne spotkanie lub elegancka kolacja z przyjaciółmi. Kolczyki z Mango nosiłabym do koszuli wiązanej pod szyją na kokardę i spodni typu cygaretki. Na nogi włożyłabym super modne loafersy. Kolczyki Mango kosztują 95,99 zł.
Tak nosimy złote kolczyki XXL
Już chyba nie masz wątpliwości, co powinno trafić do twojej szkatułki jesienią 2026. Złote kolczyki to absolutny must-have. Potrzebujesz pomysłów, z czym zestawiać ten niebanalny dodatek? Podpowiedzi poniżej.