Po latach dominacji minimalistycznej biżuterii, na salony wkraczają kolczyki XXL. Stanowią wyrazisty dodatek, który dodaje charakteru i elegancji każdej stylizacji, pozwalając wyróżnić się z tłumu. Przyciągają uwagę, ożywiają szare stylizacje dzięki kolorowym kamieniom i błyszczącym detalom, a także podkreślają kobiecość i pewność siebie.

Trendy obejmują różne formy, w tym kolczyki koła, długie wiszące modele, wzory z perłami i kolorowymi kamieniami, a także geometryczne i artystyczne projekty. Ja wybrałam 3 złote modele, które po prostu są obłędne. Z numerem 2 nie rozstaje się od miesiąca.

Kolczyki koła z kamieniem od marki By Dziubeka

Kolczyki od marki By Dziubeka to klasyczne koła z oryginalnym zdobieniem. Na pewno nie przejdziesz obok nich obojętna. Tego typu kolczyki świetnie nadają się do pracy — owszem są duże, ale delikatne zdobienie nadaje im elegancji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś w kolczykach kołach chodziła także na randkę lub kawę z przyjaciółkami. Kolczyki By Dziubeka kosztują 89 zł.

Kolczyki - Fot. bydziubeka.pl

Kolczyki w kształcie muszli od Zary

Muszę przyznać, że kolczyki od Zary w kształcie muszli to mój faworyt. Utrzymane w stylu mermaid, przypominają mi o gorącym lecie i wakacyjnym odpoczynku. Mimo że są one naprawdę duże, nie mam problemu z noszeniem ich na co dzień. Łącze je z t-shirtem, oversizową marynarką i jeansami — im bardziej minimalistyczna stylizacja, tym lepiej, w końcu to kolczyki mają grać w niej pierwsze skrzypce. Kolczyki od Zary kosztują 79,90 zł.

Kolczyki - Fot. zara.com

Kolczyki z dużym kamieniem od Mango

Eleganckie kolczyki też mogą mieć rozmiar XXL. Spójrz na model z Mango. Zielony kamień oblany złotem prezentuje się wyjątkowo szykownie. Te kolczyki proponuję ci zostawić na specjalne okazje — służbowy lunch, rodzinne spotkanie lub elegancka kolacja z przyjaciółmi. Kolczyki z Mango nosiłabym do koszuli wiązanej pod szyją na kokardę i spodni typu cygaretki. Na nogi włożyłabym super modne loafersy. Kolczyki Mango kosztują 95,99 zł.

Kolczyki - Fot. Mango

Tak nosimy złote kolczyki XXL

Już chyba nie masz wątpliwości, co powinno trafić do twojej szkatułki jesienią 2026. Złote kolczyki to absolutny must-have. Potrzebujesz pomysłów, z czym zestawiać ten niebanalny dodatek? Podpowiedzi poniżej.