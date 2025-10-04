Slingback to fason, który regularnie powraca na wybiegi i do codziennych stylizacji. Ich największą zaletą jest to, że optycznie wydłużają nogi. Dzieje się tak dzięki połączeniu kilku elementów: ostrego noska, który wysmukla stopę, wyciętej pięty, która odsłania więcej skóry, oraz cienkiego paska, który nie skraca optycznie nogi, jak ma to miejsce w pełnych czółenkach. Efekt ten działa niezależnie od wysokości obcasa. Dlatego możesz wybrać jego wysokość tak, aby ci było wygodnie.

Buty typu slingback są doskonałym wyborem zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Czółenka slingback – Zara

Klasyczne formie czółenka bez pięty i na szpilce. Wykonane w całości z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Cholewka ma delikatne, charakterystyczne tłoczenia, które bardzo zwiększają atrakcyjność butów. Czubek ukształtowany w ostry szpic. Cholewka płynną linią przechodzi w cienki pasek, który dzięki gumkom zyskuje elastyczność i dopasowuje się do stopy. Pod stopą miękka wyściółka poprawiająca komfort. Szpilka ma wysokość 7,5 cm i ulokowana jest centralnie pod piętą. Cena 149 zł.

Buty są eleganckie dzięki prostemu dizajnowi. To uniwersalny model, który sprawdzi się zarówno do pracy, jak i na wieczorne wyjście. Z czym je nosić? Najlepiej z garniturowymi spodniami i białą koszulą, luźnymi spodniami do biura lub z prostą, ołówkową sukienką. Dzięki nim każda stylizacja nabiera lekkości, a noga wygląda wyjątkowo zgrabnie.

Ten model jest najbardziej uniwersalny, Fot. materiały prasowe

Wiśniowe czółenka na niskiej szpilce – Pull&Bear

Ozdobne czółenka na szpilce o wysokości 5 cm wykonane w całości z tworzyw sztucznych. Z przodu nosek w szpic oraz ozdobne paseczki, które jeszcze mocniej „otwierają” but. Górna linia cholewki gładko przechodzi w linię paska trzymającego piętę. Paseczek zapinany jest na małą sprzączkę. Szpilka umieszczona została tylnej krawędzi buta. Cena: 149 zł.

Model w odcieniu głębokiej wiśni to propozycja dla kobiet, które chcą wyglądać elegancko, ale niesztampowo. Z czym je zestawić? Idealnie pasują do rozkloszowanej spódnicy midi w odcieniach beżu lub kremu, ale także do prostych jeansów i jasnej bluzki – to sposób, aby codziennemu lookowi nadać bardziej kobiecego charakteru.

Buty w odważniejszym, ale wciąż eleganckim kolorze, Fot. materiały prasowe

Czółenka na wysokiej szpilce – CCC

Skórzane szpilki typu sling back o wyjątkowym charakterze. Cholewka jest dwuczęściowa. Jej większość ma wzór w panterkę, ale została ona połączona z jednolicie czarnymi akcentami na nosku i pasku trzymającym piętę. Obcas jest czarny i lakierowany, jak cały but. Nosek w szpic wysmukla nogę, a obcas o wysokości 11 cm znacząco ją wydłuża. Buty firmowane nazwiskiem Ewy Minge. Cena: 449,99 zł.

Te buty to propozycja dla odważnych kobiet. Zdecydowanie najlepiej nosić je w minimalistycznych zestawach: proste czarne spodnie, jedwabna bluzka i subtelna biżuteria. Wtedy pozwolisz butom grać pierwsze skrzypce, a cały look pozostanie elegancki. Równie efektownie będą wyglądać z małą czarną sukienką – to świetna opcja na wieczorne wyjście.

Odważny model, najlepszy do prostych stylizacji, Fot. materiały prasowe

