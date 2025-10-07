W sezonie jesień-zima 2025 nadal modna jest klasyka, także w denimie. Coraz częściej pojawiają się tu proste kroje, ograniczona liczba ozdób i minimalistyczne wykończenia. Trendy dotyczące jeansów stawiają na jakość materiału, dopracowane cięcie i uniwersalny charakter. Te „czyste” linie, brak ozdób i przesadnych detali sprawiają, że takie spodnie łatwo wkomponować w różne stylizacje. .

Jeansy minimalistyczne - Stradivarius

To model denimowych spodni o prostym kroju i regularnej szerokości nogawki, leciutko rozszerzanej ku dołowi. Mają klasyczny odcień, nie mają przetarć, ozdobnych przeszyć, co podkreśla ich niemal „garniturową” prostotę. Wysoki stan, długie nogawki oraz frontowe partie z naszytymi kieszeniami na guziki optycznie wydłużają nogi.

Z tyłu mają spore, płaskie i wysoko umieszczone kieszenie bez guzików, co także daje wrażenie nóg do nieba. Brak zbędnych detali sprawia, że pasują do bardzo wielu stylizacji i nie konkurują o uwagę z resztą garderoby. Spodnie nie mają szlufek, co najdobitniej sugeruje, aby nie nosić ich z paskami, nawet z tymi najmodniejszymi teraz paskami ze złotą klamrą. Złotymi elementami są tu 3 spore, wyraziste guziki znajdujące się na przedniej stronie. Cena 139 zł.

Zalety tego modelu to:

uniwersalność – można nosić je w casualowym i bardziej formalnym wydaniu,

klasyczny kolor, który nie wychodzi z mody,

krój daje pole do eksperymentów z innymi elementami stylizacji,

optyczne wydłużenie nóg dzięki wysokiemu stanowi i czystej linii nogawki.

Od reszty garderoby zależy jaki nadasz tym spodniom charakter, Fot. materiały prasowe

Propozycje stylizacji z tymi jeansami

Na co dzień połącz te jeansy z miękkim, krótkim swetrem lub lekko oversize’ową marynarką i białym T-shirtem. Do tego „domknij” look sneakersami lub prostymi botkami. Dodaj złote kolczyki-kwiaty i klasyczną torebkę na ramię. Taki zestaw jest wygodny, ale nie jest przypadkowy. Tworzy wrażenie eleganckiego luzu.

W wersji bardziej wieczorowej dobierz do tych jeansów ciemny top z dekoltem (choćby kopertowy lub jedwabny), do tego krótką skórzaną ramoneskę lub marynarkę oversize. Jeśli chodzi o buty, sięgnij po czółenka, slingbacki lub botki na wysokim obcasie. Do tego błysk biżuterii: dłuższe kolczyki lub subtelny naszyjnik. Dzięki temu prosty model jeansów zyska elegancję i może spokojnie zastąpić spodnie materiałowe.

