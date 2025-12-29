Koronkowa spódnica zdominowała trendy w 2025 roku i nic nie wskazuje na to, by ten modowy przebój szybko odszedł w zapomnienie. W 2026 roku lace skirt nadal pozostanie jednym z najgorętszych elementów stylizacji, a teraz można dorwać ją w wyjątkowo okazyjnych cenach na wyprzedaży. Jedną z propozycji, dostępnych na wyciągnięcie ręki, jest tani model marki Reserved.

Koronkowa spódnica - trend, który zostaje z nami w 2026 roku

Delikatne, kobiecie spódnice z koronki były prawdziwym hitem w 2025 roku, ale wcale nie trzeba chować ich na dno szafy, bo w kolejnym sezonie też się przydadzą. Ten trend absolutnie nie znika ze światowych wybiegów i stylizacji influencerek, więc śmiało będzie można go wkomponować w stylizacje na sezon wiosna-lato 2026. A jak to zrobić, aby stworzyć modny i wygodny look? Jest na to wiele sposobów, a poniżej znajdziesz kilka najciekawszych inspiracji.

Gdzie kupić lace skirt w dobrej cenie?

Koronkowa spódnica wiązana na biodrach jest obecnie dostępna w ofercie wyprzedażowej wielu sieciówek, a my stawiamy na model z Reserved. W tej sieci sklepów trwa właśnie wyprzedaż, na której można zdobyć ten hitowy dodatek za jedyne 59,99 zł. To świetna okazja, bo najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła 79,99 zł, czyli mamy tu obniżkę aż o -25 %.

koronkowa spódnica, fot. materiały prasowe reserved.pl

Warto zerknąć na ten produkt, gdyż to doskonała okazja, by odświeżyć swoją szafę na 2026 rok i zyskać dodatek, który będzie grał pierwsze skrzypce w wielu stylizacjach. Odmienisz nim zwykłe jeansy czy nudną czarną marynarkę w stylizację rodem z pinteresta.

Jak nosić koronkową spódnicę? Garść inspiracji

Koronkowa spódnica jest dość prosta w stylizowaniu, ale należy zachować jedną zasadę. Dobrze jest łączyć ją z gładkimi tkaninami – na przykład z dopasowanym topem, klasyczną dłuższą marynarką lub spodniami o prostej formie. Warto także też postawić na dość spokojną kolorystykę i nie mieszać zbyt wielu barw oraz printów. Dzięki temu nie tylko uda nam się zachować umiar w stylizacji, ale pozwolimy także lace skirt w pełni zabłysnąć.

Koronkowe spódnice możemy dorwać w sieciówkach zarówno w wersjach midi, jak i maxi, a ten dłuższy wariant można potraktować jako dodatkową warstwę do klasycznej mini spódniczki. Takie połączenie nadaje stylizacji niebanalny charakter i pozwala błyskawicznie stworzyć outfit na każdą okazję, bo idealnie nadaje się zarówno szybką kawę na mieście z przyjaciółką, jak i eleganckie wyjście wieczorem.

Ciekawym wyborem jest także trójkątna chusta z koronki, którą można wiązać na biodrach lub talii, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Dzięki takiemu dodatkowemu elementowi stylizacja zyskuje nowy wymiar, a dodatkowo zmieniają się proporcje sylwetki i talia jest pięknie podkreślona.

Ten trend pokochają osoby, które chcą wyglądać modnie bez nadmiernego wysiłku. Jedno przewiązanie chusty wystarczy, by przemienić basicowy zestaw w oryginalny outfit na miarę światowych wybiegów. Wystarczy jedna koronkowa chusta i zwykłe jeansy z tshirtem, a powstanie z tego modowa perełka.

