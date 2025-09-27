W sezonie 2025/2026 kozaki do kolana pojawiają się w kilku odsłonach. Nie ma jednego kroju, kształtu noska czy obcasa, który byłby tym jedynym obowiązującym. To, co zwraca natomiast uwagę, to nieprzegadany styl, bez dużych zdobień i dodatków i wygląd sugerujący wysoką jakość materiałów. To sezon, w którym znajdziesz klasykę (gładkie, dopasowane cholewki), jak i szpilki, grubsze obcasy i luźniejsze cholewki.

Modne tej jesieni kozaki są…

Bardzo różne. Zarówno jeśli o kolory, jak i materiały i fasony. W ofercie sklepów znajdziesz szpilki, grubsze obcasy – niskie lub średnie, ale też kozaki na płaskiej podeszwie czy na platformie. Królują czernie i brązy, ale pojawiają się też buty w kolorze bordo czy przydymione zielenie. Noski są szpiczaste (świetnie optycznie wydłużają nogi), klasyczne, zaokrąglone, lub kanciaste, kwadratowe.

Fasony kozaków:

Dopasowane, z wąskimi cholewkami , niczym rękawiczki: najlepsze do eleganckich looków — wydłużają nogę i świetnie sprawdzają się pod długim płaszczem.

, niczym rękawiczki: najlepsze do eleganckich looków — wydłużają nogę i świetnie sprawdzają się pod długim płaszczem. Blisko ciała, ale jednak z pewnym luzem – najlepsze do wąskich dżinsów i spódnic. Są wygodne i dość uniwersalne.

– najlepsze do wąskich dżinsów i spódnic. Są wygodne i dość uniwersalne. Kozaki typu slouchy – świetne do obcisłych spodni i luźniejszych spódnic.

Poza nimi ciągle jeszcze w modzie są modele o militarnym sznycie i kowbojki.

Jeśli kozaki maja mieć zdobienia, to dość dyskretne – paski z materiału, z jakiego wykonano kozaki plus ewentualnie nieduży metalowy element. Jeśli chodzi o materiały, to na topie jest zamsz i miękka skóra (także syntetyczna), czyli surowce typu „nienachalny luksus”.

Kozaki zamszowe na szpilce - Reserved

Szalenie modne tej jesieni botki z zamszu. Ten model wykonano z naturalnego zamszu w ciepłym karmelowym kolorze, który jest na absolutnym topie. Buty mają wyraźnie widoczny szew dookoła kostki i cholewkę pozostawiającą nieco luzu wokół łydki. Ostry czubek i niewysoka szpilka (7,5 cm) przyjemnie dla oka kontrastują z monolitem cholewki. Ten model optycznie wyszczupla i wydłuża nogi. Wnętrze buta wykonano z materiałów syntetycznych i naturalnych.

Świetnie wyglądają z sukienką midi z lejącej tkaniny w jesiennym kolorze, np. butelkowej zieleni czy burgundu. Możesz je też zestawić z dopasowanymi jeansami i oversize’owym swetrem – kontrast faktur doda stylizacji i nonszalancji. Cena 399,99 zł.

Idealne do lejącej się sukienki midi, Fot. materiały prasowe

Kozaki na słupku - Zara

Buty w przepięknym bordowym kolorze, który od pierwszego spojrzenia roztacza aurę elegancji i klasy. Cholewka wykonana z tworzyw sztucznych daje wrażenie, że kozaki wykonano z miękkiej skóry. Choć nie opinają ściśle łydki, to przyjemnie ją obejmują.

Czubki mają zaznaczony geometryczny kształt, choć nie jest jeszcze tak kanciasty, jak widuje się to obecnie na wybiegach.

Kozaki mają widoczne przeszycia – z przodu i po bokach - co tworzy pionowe linie optycznie wydłużające nogi. Brak tu poprzecznego odcięcia, co dodatkowo potęguje wrażenie smukłości buta.

Bordowy kolor najlepiej wyeksponować w duecie z camelowym płaszczem lub szarą marynarką i spodniami w kant. Pasują też do dopasowanej spódnicy mini i golfu w kolorze ecru. To świetny wybór zarówno na biznesowy look, jak i wieczorne spotkanie. Cena: 259 zł.

Zestawiaj bordowe kozaki z neutralnymi kolorami, Fot. materiały prasowe

Brązowe kozaki Esprit - Deichmann

Model na płaskiej podeszwie z cholewką wykonaną z 2 rodzajów syntetycznych materiałów – gęstej, elastycznej tkaniny opinającej łydkę i imitacji szlachetnej skóry. Górna krawędź ma półokrągły kształt, nadający cholewce lekkości. Wokół kostki jest pasek ze złota klamerką i niedużą metalową dekoracją. Zapinane na suwak, półokrągłym noskiem i z „uszkiem”, co przywodzi na myśl kozaki w stylu equestrian.

Idealne do długiego płaszcza lub wełnianej peleryny. Możesz je nosić z dzianinową sukienką midi w odcieniach beżu albo z wąskimi jeansami i pikowaną kurtką. Będą świetnym uzupełnieniem codziennych, wygodnych stylizacji. Cena: 319 zł.

Wąskie kozaki najlepiej pasują do długich płaszczy, Fot. materiały prasowe

