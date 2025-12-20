Postawiłabym na nią w 2000., postawię i teraz. Ta spódnica jest tania, szykowna i ukrywa, co trzeba
Tania, szykowna i niezwykle modna – spódnica midi z Zary za 89,90 zł powraca na salony. Ten fason był hitem w 2000 roku i teraz znów podbija stylizacje influencerek. Zobacz, z czym ją łączyć, by wyglądać nowocześnie i stylowo.
Zara po raz kolejny udowadnia, że klasyka nie wychodzi z mody. W 2026 roku do trendów powraca kultowy model spódnicy midi inspirowany stylem z lat 2000. Modna, komfortowa i uniwersalna – tak można opisać nową propozycję, która już zdobywa serca miłośniczek stylowych rozwiązań. Dowiedz się, dlaczego spódnica midi z Zary za 89,90 zł to modowy strzał w dziesiątkę i jak ją stylizować, by wyglądać nowocześnie, ale z nutą nostalgii.
Spódnica midi z Zary to powrót do lat 2000.
Moda zatacza koło – i to dosłownie. Spódnica midi, która była hitem w latach 2000., wraca na salony i pojawiła się w asortymencie hiszpańskiej marki Zara. Ten model to esencja stylu sprzed dwóch dekad: ołówkowy krój, wyrazista faktura, rozporek z tyłu i linia bioder, która delikatnie opada. Wtedy nosiły ją największe gwiazdy show-biznesu, dziś wraca jako jeden z kluczowych trendów sezonu.
Inspiracja estetyką Y2K od dawna jest widoczna w kolekcjach wielu marek, ale to Zara udowodniła, że klasyka sprzed lat może być aktualna również dziś. Fason, który był synonimem elegancji w 2000 roku, znów podbija wybiegi, media społecznościowe i miejskie ulice.
Stylowa i przystępna – poznaj szczegóły modelu z fakturą
Nowa spódnica midi z Zary kosztuje 89,90 zł. Wyróżnia ją elegancka faktura oraz funkcjonalne detale: gumka w pasie i ozdobne plisy po bokach, które delikatnie modelują sylwetkę. Została wykonana w 90% z poliestru z recyklingu i 10% elastanu, co zapewnia komfort i elastyczność.
Projektanci postawili na minimalizm, który nie nudzi – model łączy w sobie prostotę z subtelnym efektem wizualnym. Spódnica dostępna jest w popularnych rozmiarach i kolorystyce pasującej do większości zimowych stylizacji.
Z czym łączyć spódnicę midi, by stworzyć modny look?
Spódnica midi z Zary daje wiele możliwości stylizacyjnych. Ze względu na jej klasyczny krój i wyrazistą fakturę warto zestawić ją z minimalistycznymi elementami garderoby. Doskonale sprawdzi się z obcisłym golfem w stonowanym kolorze, klasycznym T-shirtem czy koszulą z kołnierzykiem.
Na chłodniejsze dni polecamy dopełnienie stylizacji długim płaszczem lub oversize’ową marynarką. Buty? Kozaki na obcasie, klasyczne szpilki albo modne sneakersy – każda z tych opcji świetnie wpisze się w miejski szyk. Do tego subtelna biżuteria i torebka typu baguette - i gotowe.
Ten fason warto również urozmaicić mocnym akcentem: np. paskiem podkreślającym talię lub kolorowymi rajstopami w stylu lat 2000. Taki look z pewnością przyciągnie spojrzenia.
