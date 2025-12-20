Zara po raz kolejny udowadnia, że klasyka nie wychodzi z mody. W 2026 roku do trendów powraca kultowy model spódnicy midi inspirowany stylem z lat 2000. Modna, komfortowa i uniwersalna – tak można opisać nową propozycję, która już zdobywa serca miłośniczek stylowych rozwiązań. Dowiedz się, dlaczego spódnica midi z Zary za 89,90 zł to modowy strzał w dziesiątkę i jak ją stylizować, by wyglądać nowocześnie, ale z nutą nostalgii.

Spódnica midi z Zary to powrót do lat 2000.

Moda zatacza koło – i to dosłownie. Spódnica midi, która była hitem w latach 2000., wraca na salony i pojawiła się w asortymencie hiszpańskiej marki Zara. Ten model to esencja stylu sprzed dwóch dekad: ołówkowy krój, wyrazista faktura, rozporek z tyłu i linia bioder, która delikatnie opada. Wtedy nosiły ją największe gwiazdy show-biznesu, dziś wraca jako jeden z kluczowych trendów sezonu.

Spódnica midi z Zary jak z lat 2000., Fot. materiały prasowe, zara.com

Inspiracja estetyką Y2K od dawna jest widoczna w kolekcjach wielu marek, ale to Zara udowodniła, że klasyka sprzed lat może być aktualna również dziś. Fason, który był synonimem elegancji w 2000 roku, znów podbija wybiegi, media społecznościowe i miejskie ulice.

Stylowa i przystępna – poznaj szczegóły modelu z fakturą

Nowa spódnica midi z Zary kosztuje 89,90 zł. Wyróżnia ją elegancka faktura oraz funkcjonalne detale: gumka w pasie i ozdobne plisy po bokach, które delikatnie modelują sylwetkę. Została wykonana w 90% z poliestru z recyklingu i 10% elastanu, co zapewnia komfort i elastyczność.

Projektanci postawili na minimalizm, który nie nudzi – model łączy w sobie prostotę z subtelnym efektem wizualnym. Spódnica dostępna jest w popularnych rozmiarach i kolorystyce pasującej do większości zimowych stylizacji.

Z czym łączyć spódnicę midi, by stworzyć modny look?

Spódnica midi z Zary daje wiele możliwości stylizacyjnych. Ze względu na jej klasyczny krój i wyrazistą fakturę warto zestawić ją z minimalistycznymi elementami garderoby. Doskonale sprawdzi się z obcisłym golfem w stonowanym kolorze, klasycznym T-shirtem czy koszulą z kołnierzykiem.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Na chłodniejsze dni polecamy dopełnienie stylizacji długim płaszczem lub oversize’ową marynarką. Buty? Kozaki na obcasie, klasyczne szpilki albo modne sneakersy – każda z tych opcji świetnie wpisze się w miejski szyk. Do tego subtelna biżuteria i torebka typu baguette - i gotowe.

Ten fason warto również urozmaicić mocnym akcentem: np. paskiem podkreślającym talię lub kolorowymi rajstopami w stylu lat 2000. Taki look z pewnością przyciągnie spojrzenia.

Czytaj także: