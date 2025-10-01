Paski ze złotą klamrą to jeden z najbardziej nośnych akcesoriów nadchodzącego sezonu. Złota klamra jest jak dla stylizacji jak biżuteryjny dodatek: przyciąga wzrok, podkreśla talię i sprawia, że zwykła koszula czy oversize’owa marynarka natychmiast zyskują wyjątkowy charakter. Noś pasek w szlufkach spodni, ale też ciasno założony na płaszcz, na sukienkę midi czy marynarkę — każdy sposób ma sens, jeśli dobierzesz jego szerokość i proporcje do swojej sylwetki. Cienkie paski o subtelnej złotej klamrze dodadzą szyku minimalistycznym zestawom; szerokie modele z mocnym zapięciem świetnie sprawdzą się w stylizacjach inspirowanych latami 2000. Bo paski można w tym sezonie nosić na różne sposoby.

Pasek ze złotą klamrą to uniwersalny dodatek. Założysz go do biura, ale i na wieczorne wyjście. Zawsze zagra na twoją korzyść. Ważne: złoto najlepiej łączy się z neutralnymi tkaninami (wełna, jedwab, denim) i akcentami w ciepłych odcieniach, ale świetnie wygląda też jako kontrast do czerni i ciemnego granatu.

Skórzany pasek – Zara

Produkt wykonany z naturalnej skóry w półmatowym wykończeniu. Nie ma przeszyć, co nadaje mu prostego, eleganckiego wyglądu. Głównym elementem przyciągającym wzrok jest owalna klamra z lekko zmatowioną powierzchnią. Owal nie jest zamknięty, na końcach jest grubszy, zaokrąglony, a w wygięciu wyraźnie cieńszy. Dzięki temu powstał przyciągający wzrok, przyjemny dla oka kształt.

Pasek zapinany jest na bolec, nie ma patki na koniec, więc należy go dobrze dobrać pod względem rozmiaru. Dostępne są 3 długości: 80, 85 i 90 cm. Szerokość produktu wynosi 4 cm. Doskonały nie tylko do dżinsów, długich spódnic i sukienek. Cena: 129 zł.

Nietypowy kształt klamry przyciąga wzrok, Fot. materiały prasowe

Pasek z klasyczną klamrą – Mango

Pasek o wymiarach klasycznego paska do dżinsów. Wykonany z tworzywa sztucznego imitującego brązową, matową skórę. Owalna klamra ma ciekawą fakturę – nieregularne zagłębienia przywodzące na myśl załamującą się powierzchnię wody. Dzięki temu w nietypowy sposób „łapie” światło, sprawiając, w tym samym momencie widać różne odcienie złota.

Sam pasek ma widoczne przeszycia, jest zapinany w tradycyjny sposób i ma patkę do przytrzymywania końca. Dostępny jest w 3 rozmiarach: od 102 do 126 cm długości. Nadaje się nie tylko do dżinsów, ale też do sukienek i lekkich płaszczy. Cena: 85,99 zł.

Faktura klamry interesująco załamuje światło, Fot. materiały prasowe

Pasek z pełna klamrą - Kappahl

Pasek o klasycznej szerokości (do dżinsów) wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnego czerwonego wina. Ma widoczne przeszycia. Klamra jest pełna i wygląda jak owalna, wygładzona bryła złota. W specyficzny sposób załamuje światło, dzięki czemu na jej powierzchni tworzą się światłocienie o łagodnych kształtach.

Pasek zapinany jest na bolec i można go kupić w 4 rozmiarach – od 102 do 126 cm. Doskonale pasuje do prostych stylizacji, w których będzie kluczowym akcentem ozdobnym. Cena: 59,99 zł.

Ta pełna klamra jest jak biżuteryjny dodatek do stylizacji, Fot. materiały prasowe

