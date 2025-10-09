Trend na torebki bowlingowe to jeden z najciekawszych powrotów tego sezonu. Fason inspirowany torbami do kręgli z początku XX wieku znów stał się obiektem pożądania. W latach 2000. nosiły je gwiazdy popkultury, a dziś wracają w nieco innej wersji – z dopracowanymi detalami, eleganckimi liniami i materiałami dobrej jakości. To idealny kompromis między modą vintage a współczesnym stylem „smart casual”. Jesień i zima 2025 należą właśnie do takich dodatków – wyrazistych, ale praktycznych, które nadają ton całemu zestawowi.

Reklama

Bowling bag z Mango to przykład, jak klasyczny fason może odnaleźć się w nowoczesnej garderobie. Torba nie jest krzykliwa, ale trudno przejść obok niej obojętnie. To właśnie takie dodatki w 2025 roku są na topie.

Torebka bowling – Mango

Torebka zachowuje klasyczny kształt bowling bag, ale we współczesnej, eleganckiej interpretacji. Wykonana została z materiału imitującego skórę, ma połysk, który dodaje jej szyku i podkreśla ciekawą formę. Dwa nie za długie uchwyty pozwalają nosić ją w dłoni lub na ramieniu, a regulowane boczne klamry umożliwiają delikatne dopasowanie objętości torebki, choć nie ma się co oszukiwać – głównie pełnią tu funkcję dekoracyjną. Główna komora, jak to w bowlingówkach, zapinana jest na suwak, dzięki czemu wszystko pozostaje bezpieczne wewnątrz.

Złote okucia i ozdobna zawieszka w formie kłódki dodają jej luksusowego sznytu. To nie krzykliwe dodatki, lecz dopracowany element, który podkreśla nowoczesne spojrzenie na znany od lat model. Torebka wykonana została z eko skóry, której na pierwszy rzut oka nie sposób odróżnić od naturalnego materiału. Cena: 209,99 zł.

Ta torebka zwraca uwagę swoją ciekawą formą, Fot. materiały prasowe

Do czego nosić bowlingówkę ze złotymi akcentami?

W stylizacjach codziennych torebka bowling świetnie wygląda z klasycznymi dżinsami, oversizowym płaszczem i skórzanymi botkami. Można ją zestawić też z długim swetrem lub wełnianym kardiganem – doda całości elegancji, nie odbierając jej luzu.

Do biura pasuje z klasyczną marynarką i cygaretkami lub ołówkową spódnicą. Wyrafinowany kształt torby podkreśla profesjonalny charakter stylizacji, a złote detale przełamują formalny charakter całości.

Na wieczór torebka bowling sprawdzi się w duecie z czarną sukienką midi, płaszczem o prostym kroju i kozakami na obcasie. Dodaj do tego złote kolczyki-kwiaty i złote duże bransoletki, a dodasz stylizacji wyrazistości.

Czytaj także: