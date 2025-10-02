Wiemy już, że beżowy płaszcz to absolutny must-have na jesień 2025 i to właśnie trencze w tym kolorze są ponadczasowe i cieszą się z reguły największą popularnością. W tym sezonie jednak stawiamy na alternatywę. Okazuje się bowiem, że królował będzie zupełnie inny materiał i odcień. Zamszowy trencz z Zary o barwie gorzkiej czekolady to hit jesieni 2025. Jak go zobaczysz, od razu się w nim zakochasz. Zobacz, z czym go zestawić, aby zadać szyku.

Zamszowy trencz to największy hit tego sezonu

Jesień to pora roku, która rządzi się swoimi prawami - zwłaszcza jeśli chodzi o okrycia wierzchnie. Wiemy już, że skórzana ramoneska na jesień to element obowiązkowy, a krótkie płaszcze doskonale sprawdzą się na co dzień. Warto też jednak mieć w swojej szafie elegancki model, który będzie idealny niemal do wszystkiego.

Jeśli zatem zależy ci na tym, aby w tym sezonie zadać szyku i prezentować się modnie oraz elegancko, koniecznie zapoznaj się z asortymentem Zary, a przede wszystkim z płaszczem, który znalazł się w kolekcji hiszpańskiej sieciówki. To bowiem model na tyle uniwersalny, że posłuży ci także w kolejnych latach.

Zamszowy trencz z Zary o barwie gorzkiej czekolady to hit jesieni 2025

W jesiennej kolekcji Zary znalazł się długi zamszowy trencz z paskiem w talii. To model, który świetnie wygląda rozpięty, swobodnie zarzucony na ramiona, ale też związany. Będzie idealny do klasycznych kozaków, ciemnych biker boots czy brązowym botków.

To trencz w kolorze ciemnej czekolady - mieniący się między brązem a szarością, czyli dwoma najmodniejszymi odcieniami tego sezonu. W dodatku jest na tyle uniwersalny, że można go nosić niemal do wszystkiego i posłuży nam przez kilka lat. Kupisz go za 199 zł.

Zamszowy trencz z Zary o barwie gorzkiej czekolady, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Zamszowy trencz - inspiracje na stylizacje

Taki zamszowy płaszcz świetnie wygląda w zestawieniu z jeansami. Doskonale jednak będzie się też prezentował narzucony na sukienkę czy garnitur. Niezależnie zatem od tego, jak ubierasz się na co dzień, jest to płaszcz, który dobrze sprawdzi się w twojej garderobie. Znalazłam 3 inspiracje na stylizacje z takim zamszowym trenczem. Która z nich podoba ci się najbardziej?