Motywy animalne zaliczają swój wielki powrót. Zwierzęce printy dominują na wybiegach i pojawiają się na ulicach jako stylowy akcent sezonu. Są też jednym z najważniejszych trendów obuwniczych. Botki w tych printach to prosty sposób, aby wejść w ten trend bez przesadnej ekstrawagancji — wystarczy jeden element – buty właśnie, aby stylizacja nabrała wyrazistości.

Printy zwierzęce na butach działają niemal magicznie — mogą przełamać klasyczny zestaw, stanowić centralny punkt stylizacji lub dodać dramatyzmu stonowanemu lookowi. Kluczem w sezonie 2025/26 jest umiar: prym wiodą neutralne tła, stonowane wersje wzorów (print w panterkę, ciemne cętki, nadruki w odcieniach brązu, beżu, czarno-białe prisnty) i zestawienia z minimalistycznymi elementami garderoby.

Wysokie botki na „kaczuszce” - Stradivarius

Kozaki wykonane zostały z prawdziwej skóry z krótkim włosem o nietypowym zwracającym uwagę wzorem. Są to ciemne nieregularne cętki na kremowym tle. Cholewka nie przylega ściśle do łydki, naturalnie się układając i lekko marszcząc. Obcas to tak zwana kaczuszka o wysokości 5 cm. Oznacza to że but jest dosyć stabilny dzięki punktowi podparcia zlokalizowanemu centralnie pod piętą. Z kolei wysokość „kaczuszki” zapewnia komfort chodzenia.

Buty mają szpiczasty czubek, który optycznie wysmukla nie tylko cała stopę, ale i całą nogę. Cena: 449 zł.

Noś takie botki jako centralny punkt stylizacji, Fot. materiały prasowe

Stylizacje: z czym nosić botki w animalne wzory

Do biura postaw na stonowaną bazę — gładkie, ciemne spodnie (czarne, grafitowe) i klasyczny top, np. beżowy lub kremowy sweter z delikatnym splotem. Do tego prosty płaszcz oversize lub żakiet w neutralnym tonie (szary, granat). Botki w cętki będą akcentem, który doda całości charakteru. Dobierz minimalistyczną biżuterię i czarną torebkę.

Na co dzień zestaw botki z jeansami boyfriend lub mom fit, wciśniętymi w buty. Do tego włóż miękki sweter w kolorze ziemi lub oliwkowym oraz załóż kurtkę jeansową lub skórzaną ramoneskę — to typowy styl uliczny z nutką dzikości. Kozaki w animalne wzory warto też mocniej eksponować, nosząc je do krótszych spódnic, ale świetnie wyglądają również z modnymi w tym sezonie spódnicami o średniej długości. Doskonale skomponują się z satynową spódnicą midi w kremowym kolorze.

Na wieczorne wyjście botki w animalne wzory świetnie wyglądają z sukienką midi lub mini — zwłaszcza z materiałów jak welur, aksamit. Dobierz magiczny miks: sukienka w głębokim odcieniu (czarna, bordowa lub butelkowa zieleń) plus transparentne rajstopy i czarna kopertówka. Możesz też zestawić je z ołówkową spódnicą i dopasowaną górą – wtedy botki stają się głównym elementem stylizacji.

