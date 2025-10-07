Motywy florystyczne nie opuszczają świata biżuterii, jest wręcz przeciwnie. W 2025 roku kwiatowe kolczyki pojawiają się jako jeden z czołowych trendów. Warunek jest jeden – kolczyki muszą mieć wyrazistą formę i wpadać w oko. Mogą być geometryczne lub naturalistyczne. Model, który wybrałam, z pewnością przyciągną wzrok i można wokół nich zbudować cała stylizację. Taki kwiatowy akcent może rozluźnić formalny look lub dopełnić wieczorową kreację.

Kolczyki-kwiaty – Mango

Te imponujące kolczyki w kształcie kwiatów łączą elegancję i artystyczny charakter. Wykonane zostały z metalu. Przyciągają uwagę przestrzenną formą i rzeźbiarskim wyglądem. Każdy z kwiatów został zaprojektowany z misternie wyprofilowanymi płatkami o nieregularnych krawędziach, które odbijają światło pod różnymi kątami, tworząc wrażenie ruchu.

Kolczyki przypominają rozwinięte kwiaty magnolii lub kamelii. Nie są ciężkie, dzięki czemu – mimo swoich rozmiarów – nie obciążają uszu. Zapięcie na zatrzask zapewnia stabilność podczas noszenia.

Złociste wykończenie sprawia, że te kolczyki pięknie podkreślają ciepły ton skóry i doskonale wpisują się w aktualne trendy biżuteryjne jesień–zima 2025/26, gdzie dominują organiczne formy i błysk metalu. Cena: 85,99 zł.

Te kolczyki mogą być centralnym elementem całego looku

Jak nosić kwiatowe kolczyki?

Do biura postaw na stonowaną bazę: gładka bluzka w jasnym odcieniu, prosty żakiet i dopasowane spodnie w neutralnym tonie (grafit, beż, czerń). Kwiatowe kolczyki staną się akcentem, który doda stylizacji kobiecego charakteru. W tej wersji unikaj masywnych naszyjników — niech kolczyki grają pierwsze skrzypce.

Na co dzień zestaw kolczyki z dzianinowym swetrem o dość głębokim dekolcie, jeansami i dopasowaną kurtką skórzaną lub pikowaną kamizelką. To połączenie casualu i subtelnego błysku — kwiaty przełamią prostotę outfitu, dodając mu finezji.

Na wieczór złote kolczyki-kwiaty świetnie sprawdzą się z sukienką o prostym kroju, najlepiej gładką i bez wzorów, w kolorach takich jak czerń, czekolada, bakłażan. Dołóż delikatny makijaż, a włosy zaczesz do tyłu lub upnij, aby kolczyki były dobrze widoczne. W tej stylizacji możesz sięgnąć po klasyczną kopertówkę ze złotymi dodatkami. Wtedy kolczyki wystarczą jako centralny, dekoracyjny punkt przyciągający wzrok.

