It-girls pokochały takie kolczyki. W Mango znajdziesz idealną parę na jesień
W tym sezonie kolczyki nabierają mocy, a wśród modnych wzorów wyróżniają się kwiatowe formy. Stają się ważnym elementem wyrazistych stylizacji lub są wręcz centralnym punktem całego looku – to jest właśnie biżuteria statement. Jeśli chcesz, żeby kolczyki stały się kluczowym akcentem twojej stylizacji, ten model będzie strzałem w dziesiątkę.
Motywy florystyczne nie opuszczają świata biżuterii, jest wręcz przeciwnie. W 2025 roku kwiatowe kolczyki pojawiają się jako jeden z czołowych trendów. Warunek jest jeden – kolczyki muszą mieć wyrazistą formę i wpadać w oko. Mogą być geometryczne lub naturalistyczne. Model, który wybrałam, z pewnością przyciągną wzrok i można wokół nich zbudować cała stylizację. Taki kwiatowy akcent może rozluźnić formalny look lub dopełnić wieczorową kreację.
Kolczyki-kwiaty – Mango
Te imponujące kolczyki w kształcie kwiatów łączą elegancję i artystyczny charakter. Wykonane zostały z metalu. Przyciągają uwagę przestrzenną formą i rzeźbiarskim wyglądem. Każdy z kwiatów został zaprojektowany z misternie wyprofilowanymi płatkami o nieregularnych krawędziach, które odbijają światło pod różnymi kątami, tworząc wrażenie ruchu.
Kolczyki przypominają rozwinięte kwiaty magnolii lub kamelii. Nie są ciężkie, dzięki czemu – mimo swoich rozmiarów – nie obciążają uszu. Zapięcie na zatrzask zapewnia stabilność podczas noszenia.
Złociste wykończenie sprawia, że te kolczyki pięknie podkreślają ciepły ton skóry i doskonale wpisują się w aktualne trendy biżuteryjne jesień–zima 2025/26, gdzie dominują organiczne formy i błysk metalu. Cena: 85,99 zł.
Jak nosić kwiatowe kolczyki?
Do biura postaw na stonowaną bazę: gładka bluzka w jasnym odcieniu, prosty żakiet i dopasowane spodnie w neutralnym tonie (grafit, beż, czerń). Kwiatowe kolczyki staną się akcentem, który doda stylizacji kobiecego charakteru. W tej wersji unikaj masywnych naszyjników — niech kolczyki grają pierwsze skrzypce.
Na co dzień zestaw kolczyki z dzianinowym swetrem o dość głębokim dekolcie, jeansami i dopasowaną kurtką skórzaną lub pikowaną kamizelką. To połączenie casualu i subtelnego błysku — kwiaty przełamią prostotę outfitu, dodając mu finezji.
Na wieczór złote kolczyki-kwiaty świetnie sprawdzą się z sukienką o prostym kroju, najlepiej gładką i bez wzorów, w kolorach takich jak czerń, czekolada, bakłażan. Dołóż delikatny makijaż, a włosy zaczesz do tyłu lub upnij, aby kolczyki były dobrze widoczne. W tej stylizacji możesz sięgnąć po klasyczną kopertówkę ze złotymi dodatkami. Wtedy kolczyki wystarczą jako centralny, dekoracyjny punkt przyciągający wzrok.
