Sneakersy dawno przestały być zarezerwowane wyłącznie na trening czy spacer. Współczesna moda chętnie łączy sportowe formy z elegancją, co otwiera drogę do swobodnych, a jednocześnie stylowych zestawów także w pracy. Idealnym przykładem takiego kompromisu są czekoladowe sneakersy Lasocki. To obuwie, które wpisuje się w trend wrong jacket oraz styl smart casual, a jednocześnie gwarantuje wygodę przez cały dzień.

Reklama

Sneakersy w najmodniejszej odsłonie

Sneakersy Lasocki (w cenie 219,99 zł) wyróżniają się ciemnobrązowym, jednolitym kolorem przypominającym gorzką czekoladę, dzięki czemu wyglądają szlachetnie i ponadczasowo. Zestawienie naturalnego zamszu z elementami o delikatnym połysku (skóra syntetyczna) dodaje im charakteru. Masywna, ale nieprzesadzona podeszwa sprawia, że są stabilne i świetnie komponują się z różnymi fasonami ubrań. To buty, które nie są krzykliwe, ale subtelnie podkreślają styl osoby, która je nosi.

Jednym z głównych atutów tych sneakersów jest ich komfort. Miękka wyściółka, stabilna konstrukcja i grubsza podeszwa gwarantują wygodę nawet podczas całodziennego noszenia. Sprawdzą się nie tylko na spotkaniach ze znajomymi, ale także podczas dłuższego dnia w pracy. Dzięki neutralnej kolorystyce łatwo dopasować je do garderoby – świetnie wyglądają z jeansami, a nawet eleganckimi luźnymi spodniami z zaszewkami czy z kantem.

Choć sneakersy kojarzą się z luzem, w przypadku tego modelu masz do czynienia z butami, które mogą pełnić rolę stylowego uzupełnienia bardziej eleganckich loków. To rozwiązanie dla osób, które nie chcą rezygnować z wygody, a jednocześnie zależy im na profesjonalnym, choć nowoczesnym, wyglądzie.

Gruba podeszwa dobrze izoluje od podłoża, Fot. materiały prasowe

Do czego nosić takie buty?

Jak nosić te sneakersy, aby wpasować się w biurowy dress code? Postaw na zestaw w duchu smart casual. Ciemne proste spodnie materiałowe, biała koszula i marynarka w miodowym kolorze stworzą bazę, w której buty nie będą wyglądały jak sportowy wtręt, lecz naturalny element stylizacji.

Na mniej formalne dni, by uzyskać modny, ale stonowany look, wystarczy połączyć je z ciemnymi jeansami i golfem. Dzięki czekoladowemu odcieniowi brązu obuwie to dobrze współgra także z jesiennymi płaszczami czy z trenczem w kolorze karmelowym lub granatowym.

Czytaj także: