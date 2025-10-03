W tych czekoladowych sneakersach Lasocki zadasz szyku. Będziesz je nosić nawet do biura
Te czekoladowe sneakersy udowadniają, że sportowa wygoda i elegancja się nie wykluczają. Ich minimalistyczny design, stonowany kolor i solidne wykonanie sprawiają, że pasują nie tylko na spotkanie z przyjaciółmi, ale i do stylizacji biurowych.
Sneakersy dawno przestały być zarezerwowane wyłącznie na trening czy spacer. Współczesna moda chętnie łączy sportowe formy z elegancją, co otwiera drogę do swobodnych, a jednocześnie stylowych zestawów także w pracy. Idealnym przykładem takiego kompromisu są czekoladowe sneakersy Lasocki. To obuwie, które wpisuje się w trend wrong jacket oraz styl smart casual, a jednocześnie gwarantuje wygodę przez cały dzień.
Sneakersy w najmodniejszej odsłonie
Sneakersy Lasocki (w cenie 219,99 zł) wyróżniają się ciemnobrązowym, jednolitym kolorem przypominającym gorzką czekoladę, dzięki czemu wyglądają szlachetnie i ponadczasowo. Zestawienie naturalnego zamszu z elementami o delikatnym połysku (skóra syntetyczna) dodaje im charakteru. Masywna, ale nieprzesadzona podeszwa sprawia, że są stabilne i świetnie komponują się z różnymi fasonami ubrań. To buty, które nie są krzykliwe, ale subtelnie podkreślają styl osoby, która je nosi.
Jednym z głównych atutów tych sneakersów jest ich komfort. Miękka wyściółka, stabilna konstrukcja i grubsza podeszwa gwarantują wygodę nawet podczas całodziennego noszenia. Sprawdzą się nie tylko na spotkaniach ze znajomymi, ale także podczas dłuższego dnia w pracy. Dzięki neutralnej kolorystyce łatwo dopasować je do garderoby – świetnie wyglądają z jeansami, a nawet eleganckimi luźnymi spodniami z zaszewkami czy z kantem.
Choć sneakersy kojarzą się z luzem, w przypadku tego modelu masz do czynienia z butami, które mogą pełnić rolę stylowego uzupełnienia bardziej eleganckich loków. To rozwiązanie dla osób, które nie chcą rezygnować z wygody, a jednocześnie zależy im na profesjonalnym, choć nowoczesnym, wyglądzie.
Do czego nosić takie buty?
Jak nosić te sneakersy, aby wpasować się w biurowy dress code? Postaw na zestaw w duchu smart casual. Ciemne proste spodnie materiałowe, biała koszula i marynarka w miodowym kolorze stworzą bazę, w której buty nie będą wyglądały jak sportowy wtręt, lecz naturalny element stylizacji.
Na mniej formalne dni, by uzyskać modny, ale stonowany look, wystarczy połączyć je z ciemnymi jeansami i golfem. Dzięki czekoladowemu odcieniowi brązu obuwie to dobrze współgra także z jesiennymi płaszczami czy z trenczem w kolorze karmelowym lub granatowym.
