Spódnica warstwowa to obecnie jeden z najmodniejszych fasonów. Ten niezwykle kobiecy krój pojawił się w ofercie Zary i już wywołuje ogromne poruszenie wśród klientek. Dlaczego? Bo przypomina kultowe modele z pokazów Diora – od kroju aż po detale wykończenia. Co więcej, kosztuje ułamek ceny luksusowego oryginału, a jej dostępność w pełnej rozmiarówce sprawia, że może trafić do szafy niemal każdej kobiety.

Rozkloszowane spódnice Diora to synonim kobiecości

Rozkloszowana spódnica, jaka przez dekady przewijała się na wybiegach domu mody Dior, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i pożądanych fasonów na świecie. Klasyczny krój w kształcie litery A od lat uznawany jest za symbol kobiecej sylwetki. Tego typu fason skutecznie modeluje figurę, tworząc efekt klepsydry – zwężenie w talii i subtelne rozszerzenie na biodrach sprawia, że każda kobieta wygląda zjawiskowo.

Spódnica warstwowa, dzięki swojej konstrukcji, dodaje objętości dolnym partiom sylwetki i skutecznie podkreśla wcięcie w talii. To ponadczasowy element garderoby, który powraca co sezon w różnych wariacjach i tkaninach, niezmiennie podbijając serca miłośniczek mody. Fason ten od lat króluje w kolekcjach Diora jako jeden z filarów kobiecego stylu haute couture.

Zara jak Dior. W sieciówce kupisz legendarny fason

Zara zaprezentowała spódnicę midi z warstwowym dołem, która łudząco przypomina kultowe modele Diora. Projekt sieciówki bazuje na eleganckim, rozkloszowanym fasonie, który przywodzi na myśl luksusowe kreacje z wybiegów. Spódnica midi ma długość sięgającą połowy łydki, klasyczny kształt litery A oraz spektakularny, warstwowy dół z kilku nachodzących na siebie falban. Ten detal dodaje jej objętości, lekkości i spektakularnego efektu przy każdym ruchu.

Model dostępny w Zarze to spódnica warstwowa w odcieniu głębokiej czerni – kolorze ponadczasowym i uniwersalnym. Tkanina o lekkim połysku oraz precyzyjne cięcia sprawiają, że wygląda jak luksusowy projekt z atelier. Wyraźne wcięcie w talii oraz lekko podwyższony stan nadają sylwetce harmonijnych proporcji, co czyni ten fason nie tylko modnym, ale i korzystnym dla figury.

W przeciwieństwie do oryginalnych modeli Diora, których ceny mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych, spódnica z Zary kosztuje zaledwie 149 zł. To oznacza, że można uzyskać efekt jak z pokazu mody za ułamek ceny. Zara oferuje ten model w pełnej rozmiarówce – od XS do XL – co czyni go dostępnym dla szerokiego grona klientek. To doskonały wybór dla kobiet szukających eleganckiej, kobiecej spódnicy o klasycznym kroju i nowoczesnym wykończeniu.

Rozkloszowana spódnica z Zary, fot. mat. prasowe

Wzornictwo nawiązujące do stylistyki Diora, perfekcyjne proporcje i przystępna cena sprawiają, że ta kobieca spódnica z sieciówki zyskała już status jednego z najmodniejszych elementów sezonu. Wpisuje się idealnie w trend „quiet luxury”, w którym liczy się jakość i ponadczasowy styl, a nie logo.

