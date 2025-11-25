Szafa kapsułowa polega na zgromadzeniu uniwersalnych, ponadczasowych elementów garderoby, z których możemy zbudować różne stylizacje. W tym przypadku stawiamy przede wszystkim na klasyki, eliminując jednocześnie nadmiar ubrań w myśl zasady, że liczy się jakość, a nie ilość. Black Friday to idealny moment, aby taniej dostać naprawdę wartościowe perełki. Podpowiadam, na co warto polować podczas święta wyprzedaży. Ja na pewno zaopatrzę się w każdą z tych perełek, aby potem móc odtworzyć ulubione stylizacje w kapsułowym stylu.

1. Długi, wełniany płaszcz

Czarny, długi, wełniany płaszcz to must have zimy. Jest to klasyk, który posłuży nam przez wiele sezonów, a dodatkowo sprawi, że będzie nam w nim ciepło jak w najmilszym kocyku. Tu warto pamiętać, że im większa zawartość wełny, tym szczelniejszy i cieplejszy jest element garderoby. Dlatego warto polować na taki płaszcz na Black Friday, aby nie wydać na niego kroci.

Taki płaszcz to elegancka opcja dla kobiet, które chcą mieć zjawiskowy płaszcz nie tylko do eleganckich stylizacje, ale też na co dzień. Pasuje zarówno do sukienek i spódnic, jak i do jeansów. Pięknie prezentuje się z kozakami na obcasie, sztybletami, a nawet mokasynami.

Tego typu płaszcz można nosić wszędzie, do wszystkiego i w każdych warunkach. A możemy go dostać nawet w popularnych sieciówkach. W Massimo Dutti znajdziemy płaszcz w 100% wykonany z wełny. Jest prosty i zapinany z przodu na guziki. Jego standardowa cena to 1490 zł, więc naprawdę warto polować na przeceny podczas Black Friday, aby taniej zaopatrzyć się w taką perełkę.

Warte uwagi są także modele z Zary i Mango. W pierwszej sieciówce dostępny jest płaszcz stworzony w 75%, który ma dodatek poliestru. Pochodzi z limitowanej kolekcji Zary i w standardowej cenie kosztuje 749 zł. Z kolei opcja z Mango to płaszcz uszyty w 50% z wełny. Reszta to poliester w 48%, akryl w 2% i poliamid w 2%. Jest natomiast ręcznie wyszywany i w standardowej cenie trzeba zapłacić za niego 599,99 zł.

Długi, wełniany płaszcz z Massimo Dutti (z lewej), Zary (w środku), Mango (z prawej), Fot. materiały promocyjne, massimodutti.com, zara.com, shop.mango.com

2. Dobrze skrojona marynarka w neutralnym kolorze

Mówi się, że każda kobieta powinna mieć w szafie dobrze skrojony garnitur, ale ja wychodzę z założenia, że wystarczy już idealnie dopasowana marynarka, aby zadać szyku. Zwłaszcza że taki model można nosić nie tylko do materiałowych spodni, ale też np. do jeansów typu wide leg, jeśli chcemy postawić na swobodniejszą stylizację. Aby jednak była na tyle uniwersalna, musi mieć neutralny kolor - najlepiej, czarny, beżowy lub szary. I właśnie na takie modele będę polować podczas tegorocznego Black Friday.

Moje serce skradła klasyczna marynarka slim fit marki Vistula. To model stworzony w 35% z bawełny, 35% z wiskozy, 15% z lnu, 10% akrylu i 5% innych włókien. To zatem mieszanka materiałów o doskonałej jakości, do której możemy dopasować identyczne spodnie, aby stworzyć cały garnitur. Nie ma jednak takiej konieczności, świetnie będzie się bowiem prezentować także w zestawieniu ze spodniami wide leg, jeansami slim fit, a także chinosami. To też dobra opcja do ołówkowej spódnicy. Na stronie marki jest aktualnie przeceniona i kosztuje 499,99 zł.

Ciekawe są także modele z popularnych sieciówek. Mango ma w swoim asortymencie szarą marynarkę z melanżowej wełny. To model, z którym stworzysz idealne stylizacje w stylu office core. Aktualnie można go kupić za 299,99 zł. Z kolei Massimo Dutti ma w swoim asortymencie beżową marynarkę z wełny. To dwurzędowa opcja z poduszkami na ramionach, która doda każdej stylizacji charakteru - niezależnie czy połączymy ją ze spodniami w takim samym kolorze, czy np. narzucimy nonszalancko na sukienkę. Taka marynarka aktualnie kosztuje 699 zł.

Czarna marynarka Vistula (po lewej), szara marynarka Mango (w środku), beżowa marynarka Massimo Dutti (po prawej), Fot. materiały promocyjne, vistula.pl, shop.mango.com, massimodutti.com

3. Ciemne jeansy typu wide leg

Ciemne jeansy to must have w szafie każdej kobiety - niezależnie od tego, czy stawiamy na szafę kapsułową, czy nie. To na tyle uniwersalna para, że możemy stworzyć z nią każdą stylizację. Świetnie prezentuje się zimą do kozaków, ale też latem - np. w połączeniu z japonkami czy sandałkami. Jeansy dobrej jakości posłużą nam zatem przez lata - niezależnie od pory roku.

Ciemne jeansy to niekoniecznie muszą być te w kolorze czarny. Ciemny granat, czyli klasyk klasyków, również sprawdzi się dobrze. A Black Friday to idealna okazja, aby zaopatrzyć się nie w jedną, a nawet dwie pary uniwersalnych wide leg, które będziemy nosić zamiennie - w zależności od stylizacji danego dnia i humoru.

Znalazłam 3 pary w popularnych sieciach sklepu. Na każdą z nich warto zwrócić uwagę nie tylko ze względu na jej uniwersalność. Te modele cudnie modelują sylwetkę, zakrywając to, co trzeba, i pięknie wydłużają nogi - szczególnie wtedy, gdy połączymy je z butami na obcasie.

W Mango znajdziemy klasyczne jeansy wide leg z kieszeniami w kolorze czarnym. Kosztują 159,99 zł i są dostępne w 4 różnych odcieniach - w tym także w kolorze ciemnogranatowym. Zara ma w swoim asortymencie klasyczki - granatowe jeansy wide leg z wysokim stanem. Ich cena to 149 zł i tu również mamy do wyboru 4 kolory - nawet czarny. Również Reserved oferuje nam granatowe jeansy wide leg z ciekawym przeszyciem na nogawkach. Ich koszt to 129,99 zł i są dostępne również w czarnym odcieniu.

Czarne jeansy wide leg z Mango (po lewej), granatowe jeansy wide leg z Zary (w środku) i granatowe jeansy wide leg z Reserved (po prawej), Fot. materiały promocyjne, shop.mango.com, zara.com, reserved.com

