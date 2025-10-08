Jesienią 2025/2026 skóra ponownie wybija się spośród modowych trendów. Po latach noszenia oversize’owych płaszczy i wełnianych trenczy, można wreszcie sięgnąć po bardziej nowoczesną, wysmakowaną estetykę. Leather blazer – dopasowany, o wyraźnej linii ramion – to sposób na podkreślenie sylwetki i odświeżenie looku. Współczesne modele nie są ciężkie ani sztywne jak dawniej. Teraz króluje miękka ekoskóra i dopracowany krój, który świetnie modeluje sylwetkę.

Skórzana marynarka niewątpliwie jest inwestycją w styl, który nie starzeje się z sezonu na sezon. To jeden z elementów garderoby, które naprawdę warto mieć w szafie. A marynarka z Zary to przykład, jak sieciówki trafnie interpretują aktualne trendy.

Marynarka z ekoskóry z Zary

Wykonana z wysokiej jakości ekoskóry. Ma lekki połysk, który nadaje stylizacji szlachetności, ale bez przesady. Dwurzędowy fason z szerokimi klapami i lekko wydłużoną linią to ukłon w stronę mody z lat 80., ale we współczesnym wydaniu. Linia ramion wysmukla sylwetkę. Wnętrze marynarki jest miękkie i komfortowe, co sprawia, że można ją nosić nawet na cienki golf czy jedwabną koszulę.

Blazer zapinany jest na 4 guziki. Ma 2 kieszenie z klapami i butonierkę. Specjalne zaszewki z przodu i z tyłu modelują linię, tworząc zwężenie na wysokości talii. Klapy są mocno charakterystyczne - dolna część została wymodelowana w szpic wychodzący w szerokości poza górną część, co dodaje całości "pazura". Cena 249 zł.

Zdziwisz się, do jak różnych stylizacji pasuje taka marynarka, Fot. materiały prasowe

Z czym nosić taką marynarkę?

W wersji biurowej marynarka najlepiej wygląda z dopasowanymi spodniami z tej samej skóropodobnej tkaniny lub z garniturowymi cygaretkami. Do tego jasna koszula, cienki pasek i botki na niskim obcasie – gotowy zestaw, który łączy profesjonalizm z modowym twistem.

Na co dzień taki leather blazer sprawdzi się z prostym T-shirtem i ulubionymi klasycznymi jeansami – najlepiej w odcieniu ciemnego denimu lub szarości. Całość warto uzupełnić sneakersami lub mokasynami. To połączenie wygody i miejskiej elegancji, które pasuje zarówno na spotkanie z przyjaciółmi, jak i weekendowy spacer.

Wieczorem natomiast skórzaną marynarkę najlepiej zamienić w element wyrazistej stylizacji – wystarczy satynowa spódnica midi, top na ramiączkach i szpilki. Wersja z mocniejszym makijażem i dużymi kolczykami nabiera rockowego sznytu, ale wciąż pozostaje kobieca i wyważona.

