Estetyka poet core nie jest krzykliwa, a w subtelny sposób buduje nastrój. Jej główny focus to detale, proporcje, tkaniny i zbalansowany dobór kolorów, które świetnie wyglądają na sylwetce. To romantyczne wydanie, które idealnie zbiega się z modą na brontë core. Rozkloszowana spódnica midi doskonale wpisuje się w te trendy. Jest wygodna, uniwersalna, a jednocześnie pozwala stworzyć delikatne kobiece stylizacje z vintage vibem.

Jak wygląda brązowa spódnica midi z Reserved?

Model z Reserved przyciąga uwagę przede wszystkim konstrukcją. Mamy tu klasyczną długość midi, która kończy się w najbardziej eleganckim miejscu łydki, oraz delikatnie rozszerzany dół, dzięki któremu sylwetka wygląda lekko i harmonijnie. Kluczowym elementem jest pasek w talii – nie tylko dekoracyjny, ale też bardzo funkcjonalny, bo modeluje proporcje i nadaje figurze kształt klepsydry.

Brązowy kolor jest głęboki, ciepły, bez rudych tonów, dzięki czemu wygląda szlachetnie i łatwo łączy się z innymi barwami sezonu. Tkanina z dodatkiem bawełny jest przyjemna w dotyku, ma delikatną strukturę i nie jest gniotliwa. Kieszenie są dyskretne, ale pojemne, co zwiększa komfort noszenia na co dzień.

Kosztuje 169,99 zł, co może się wydawać sporą kwotą, ale biorąc pod uwagę materiał oraz twarzowy krój, z którym stworzysz wiele stylizacji, wcale nie wypada aż tak drogo. Dostępne są rozmiary od XS do XL.

Brązowa spódnica midi z Reserved, fot. mat. prasowe Reserved

Dlaczego warto postawić na spódnicę poet core?

W aktualnych trendach widać wyraźny zwrot w stronę ubrań, które nie maskują sylwetki, a raczej podkreślają jej atuty. Spódnica z wyraźnie zaznaczoną talią i rozkloszowaniem idealnie wpisuje się w ten trend.

Biorąc również pod uwagę obowiązujące wiosną trendy i wzrost popularności poet core, taki nieco "staroświecki" krój idealnie sprawdzi się w modnych stylizacjach. Ma vibe stylizacji jak w "Wichrowym Wzgórzu", ale z nowoczesnym twistem – długością midi, która w tamtych czasach byłaby wręcz skandaliczna.

W latach 70. i 80. spódnice z wysoką talią i miękkim dołem były symbolem swobody i kobiecej niezależności. Później wracały falami – w latach 90. w bardziej minimalistycznym wydaniu, a dziś jako element estetyki poet core. To styl inspirowany garderobą artystek, intelektualistek i kobiet, które budowały swój wizerunek w oparciu o prostotę i jakość, a nie sezonowe nowinki.

Do jakiej sylwetki pasuje spódnica midi?

Ten fason szczególnie dobrze sprawdza się u osób, które chcą podkreślić talię i wyrównać proporcje sylwetki. Pasek w talii optycznie ją zaznacza, a rozszerzany dół równoważy biodra i uda. Dla sylwetki typu gruszka będzie to sposób na harmonijne rozłożenie objętości, dla klepsydry – naturalne podkreślenie kształtów, a dla kolumny – dodanie kobiecej linii. Długość midi dodatkowo wydłuża sylwetkę, zwłaszcza gdy zestawiona jest z butami na delikatnej podeszwie lub niewielkim obcasie.

