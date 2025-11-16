Jesienią i zimą dobrze sprawdzają się grubsze elementy garderoby. Właśnie dlatego do łask powracają elementy garderoby o wyraźnym splocie. Tweed to symbol elegancji i luksusu, który jest absolutnym numerem 1 w tym roku. Tuż za nim jednak plasuje się żakard, który królował w latach 90. Doskonale pamiętam, jak moja mama zadawała szyku w długiej spódnicy z żakardowej dzianiny. Niemal identyczny model znalazłam teraz w sieci sklepów H&M.

Żakardowa spódnica z H&M to HIT zimy 2025/2026

Żakardowa spódnica z H&M to kwintesencja klasy. Ma długość midi do połowy łydki i modny kolor sezonu jesień-zima 2025/2026 - czekoladowy brąz. Jest też pokryta trendującym od wielu miesięcy wzorem panterki.

Spódnica posiada gumkę w pasie, dzięki czemu jest wygodna i dopasowuje się do figury. Ciepły materiał sprawia natomiast, że to świetny element garderoby na chłodne jesienno-zimowe dni. Dodatkowo jest to niezwykle elegancki model za jedyne 127,99 zł. Spódnica dostępna jest również w odcieniu szarym.

Żakardowa spódnica z H&M, Fot. materiały promocyjne, hm.com

Ta spódnica wygląda jak wyjęta z lat 90.

Dla mnie ta spódnica to powrót do przeszłości. Kojarzy mi się z dzieciństwem i latami 90., w których żakardowe elementy garderoby odgrywały kluczową rolę. Dziś chętnie do nich wracamy - szczególnie wtedy gdy zestawiamy je w setach. Spódnica z H&M również daje nam taką możliwość. Szwedzka sieciówka ma bowiem w swoim asortymencie również żakardowy sweterek z długim rękawem, który będzie pasował idealnie do spódnicy. Możemy go kupić za 154,99 zł.

Żakardowy sweterek z H&M, Fot. materiały promocyjne, hm.com

Taką spódnicę możemy również zestawić z uniwersalnym czarnym lub brązowym sweterkiem. Świetnie będzie się komponować także w połączeniu z prostym longsleevem, klasyczną koszulą, a nawet kurtką jeansową.

Na dół koniecznie czarne kozaki. Ciekawie spódnica prezentuje się w połączeniu z parą slouchy boots. Dobrze będą wyglądać także klasyczne botki - np. zamszowe. To idealna opcja zarówno na jesień, jak i na zimę.

Żakardowa długa spódnica - inspiracje

Jeżeli nadal zastanawiasz się, z czym połączyć tę żakardową spódnicę, znalazłam dla ciebie 3 inspiracje - z dodatkiem przeróżnych elementów garderoby. Każda z tych stylizacji świetnie sprawdzi się w zimowe dni - na pewno będzie ci w niej ciepło.

