Groszki wracają w wielkim stylu i tej jesieni zdecydowanie nie są tylko retro ozdobą. To motyw, który projektanci podali w nowoczesnym wydaniu – prostym, graficznym i niezwykle uniwersalnym. Tym razem najmodniejsze połączenie to duet czerni i bieli: kontrastowy, elegancki i zawsze na czasie. Ubrania w grochy sprawdzają się w biurze, w codziennych stylizacjach, a także podczas wieczornych wyjść, bo można je łatwo zestawić zarówno z klasyczną marynarką, jak i z ciężkimi botkami czy futerkową kurtką.

W sezonie jesień/zima 2025 groszki pojawiają się na spodniach, spódnicach i kombinezonach. Łatwo zrobisz z nich stylizacje, które nie wymagają wielu dodatków, a które sprawią, że będziesz wyglądała efektownie. Ten print potrafi ożywić neutralne zestawy i nadać im charakteru. Co ważne – sprawdza się na różnych sylwetkach i w każdym wieku, bo daje dużą swobodę w stylizacji. Jeśli szukasz motywu, który odmieni twoją garderobę, a jednocześnie nie wyjdzie z mody po jednym sezonie, groszki to bezpieczny i stylowy wybór.

Spodnie w groszki – Zara

Spodnie z wysokim stanem, z wszytym paskiem zapinanym na haftkę. Z tyłu imitacja kieszeni z wypustką. Nogawki mają prosty krój o długości przed kostkę i są dość szerokie. Spodnie przylegają w talii i biodrach, trzymają się blisko ud, a na wysokości łydek są już luźne. Uszyto je z włókien będących mieszanką bawełny (97%) i elastanu, dzięki czemu są lekko elastyczne i zachowują formę.

Świetnie połączą się z czarnym golfem i burgundową marynarką lub obszernym swetrem. Cena: 115,00 zł.

Spodnie dobrze leżą na biodrach, Fot. materiały prasowe

Spódnica midi w groszki – Reserved

Spódnica o prostym kroku i długości do pół łydki. U dołu ma dekoracyjną mereżkę. Materiał jest lekki, lejący, dzięki czemu ciuch ładnie się układa i porusza, gdy ty jesteś w ruchu. Spódnica zapinana jest na kryty zamek wszyty z boku i ma podszewkę.

Spódnica doskonale pasuje do czarnych botków i świetnie wygląda z modną ramoneską, ale też z futerkową kurteczką. Cena: 129,99 zł.

Spódnica pięknie sie układa na figurze, Fot. materiały prasowe

Kombinezon w grochy z paskiem – Mango

Stylowy kombinezon bez rękawów, z długimi luźnymi nogawkami. Z tyłu zapinany na guzik. W pasie znajduje się pasek z czarną, cienką, okrągłą klamrą. Pod szyją wykończony jest płytkim półokrągłym dekoltem. Szerokie ramiączka zapewniają wygodę podczas noszenia. Kombinezon uszyto z tkaniny z domieszką lnu.

Ciuch doskonale wygląda zarówno na smukłej jak i przeciętnej sylwetce. Cena: 269 zł.

Zestaw ten kombinezon z krótką kurtką i botkami, Fot. materiały prasowe

