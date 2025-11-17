Black Friday 2025 w Zarze rozpocznie się już 27 listopada o północy i potrwa cały tydzień. Ale już dziś możesz przejrzeć ofertę sieciówki i stworzyć swoją wishlistę lub dodać wymarzone produkty do koszyka. Pamiętaj, że w Zarze modowe perełki znikają chwile po rozpoczęci promocji, polecam zatem nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę.

Na co warto w tym roku polować podczas Black Friday w Zarze? Ja na pewno postawie na evergreeny. Od ponadczasowego dwurzędowego płaszcza, przez uniwersalną slip dress, aż po kozaki w kowbojskim stylu - oto 5 modowych perełek, które kupię podczas Black Friday w Zarze w 2025 roku.

Czekoladowy dwurzędowy płaszcz

Choć czekolada bije popularnością wszystkie inne kolory w tym sezonie, to tak naprawdę ponadczasowy odcień. Czekoladowy płaszcz warto mieć w swoje szafie — gdy znudzą ci się czarne okrycia wierzchnie, zawsze sięgniesz właśnie po niego, zaufaj mi. Płaszcz w kolorze brązowym pasuje praktycznie do wszystkiego, ale ja polecam łączyć go z wszelkimi odcieniami ciepłych kremów, które wydobywają jego głębię.

Płaszcz - Fot. zara.com

Sukienka slip dress

To evergreen, którego po prostu nie może zabraknąć w szafie każdej fashionistki. Satynowa sukienka wykończona koroną sprawdzi się zarówno zimą, jak i latem. Teraz noś ją na koszulę lub golf, gdy temperatury wzrosną, wkładają ją na gołe ciało, a na wierzch zarzucaj oversizowa marynarkę. Slip dress z Zary jest wyjątkowo kobieca, a czarny, głęboki kolor dodaje jej elegancji. To świetna baza do twojego świątecznego outfitu.

Sukienka - Fot. zara.com

Marynarka w stylu Kate Middleton

Marynarkę z Zary w stylu Kate Middleton charakteryzuje elegancja i ponadczasowość. Księżna słynie z klasycznych fasonów, które podkreślają sylwetkę, a jednocześnie są na tyle uniwersalne, że pasują zarówno do pracy, jak i na co dzień. Marynarka z Zary, która na pewno znajdzie się w moim koszyku, ma przepiękny odcień melanżu brązu i beżu oraz pasek, który robi talię marzeń. Do pracy łącz ją z plisowaną midi spódnicą w kolorze camelowym, na co dzień zaś z jeansami wide leg w odcieniu arctic blue lub eggshell.

Marynarka - Fot. zara.com

Kozaki w kowbojskim stylu

Kowbojki to dla ciebie too much? Klasyczne oficerki są za nudne? Podczas Black Friday w Zarze poluj jak ja na kozaki w kowbojskim stylu. Ich prosta cholewka i wysoki, delikatnie ścięty, obcas wydłużają nogi, a tym samym modelują całą sylwetkę. Kozaki w stylu dzikiego zachodu są na tyle uniwersalne i ponadczasowe, że można nosić je na wiele okazji - doskonale sprawdzą się zarówno w stylizacjach casualowych, jak i tych bardziej eleganckich, np. do pracy.

Kozaki - Fot. zara.com

Torebka z wężowej skóry

Może ci się wydawać, że torebka z wężowej skóry to modowa fanaberia, ale nic z tych rzeczy. To pasujący do wielu stylizacji ponadczasowy dodatek. Zwróć uwagę np. na kolekcje polskich marek - wężowe akcesoria mają w stałej ofercie. Torebka z Zary dodatkowo ma bardzo ciekawy odcień - to mieszanka brązu i bordowo. Taki dodatek doda życia nawet najbardziej minimalistycznemu outfitowi. Tą cute torebką uzupełnisz stylizacje do pracy, na co dzień i od święta.

Torebka - Fot. zara.com

