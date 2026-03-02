Bomberki towarzyszą nam od lat. Chociaż wywodzą się z typowo sportowej odzieży, pojawia się również całkiem sporo opcji, które swoim krojem i wyglądem przypominają bardziej modę casualową. Wybrałam 5 różnych bomberek, które swoim vibem idealnie wpiszą się w obowiązujące trendy na wiosnę 2026.

1. Bomberka z zamszowym wykończeniem z Zary

Pierwsza propozycję wybrałam z myślą o kobietach, które lubią sportową wygodę, ale nie przepadają za materiałami typowymi dla tego stylu. Zamszowe wykończenie nadaje klasycznej bomberce nowy, bardziej elegancki wymiar, który możesz dowolnie zestawiać z jeansami i szortami, ale także z sukienką czy modną w tym roku spódnicą.

Kurtka ma lekko przygaszony kolor z dodatkiem oliwkowego podtonu i wykończona jest ściągaczami, co nadaje jej ciekawej formy. Stójka dobrze ochroni szyję przed porannymi przymrozkami, a w dwóch dużych kieszeniach pomieścisz wszystkie niezbędne rzeczy – portfel, klucze i telefon.

Cena bomberki to 179,00 zł, a dostępna jest w rozmiarach od XS do XXL.

Kurtka Bomberka z Zary, fot. mat. prasowe Zara

2. Klasyczna pepitka w sportowym wydaniu z Mango

W Mango znalazłam drugi fason wart uwagi. Połączono tu nie tyle klasyczne wykończenie, co wzór. Pepitka, wyraźnie kojarząca się z eleganckimi fasonami, została tutaj całkowicie zredefiniowana. Sportowy materiał i krój nadają jej bardziej codzienne oblicze, co sprawia, że genialnie będzie się łączyć ze stylizacjami inspirowanymi stylem preppy lub "szafą dziadka".

Grandpacore to trend, który warto wykorzystać w swoich wiosennych outfitach. Charakteryzuje się wygodnym oversizem, lekko męską sylwetką i klasycznym zacięciem starodawnego eleganta. Jak to powinno wyglądać w praktyce? Bomberkę zestaw z eleganckimi spodniami z tkaniny, loafersami i białą koszulą pod spodem.

Bomberka kosztuje 369,99 zł i dostępna jest w rozmiarach XS-XL. Podwójny suwak to ciekawy element, który daje nam pole do popisu w kwestii stylizacji. Możesz ją nonszalancko rozpiąć od dołu.

Bomberka z Mango, fot. mat. prasowe Mango

3. Nieprzemakalna bomberka Tommy Hilfiger

Karmelowa kurtka z diagonalu to propozycja dla kogoś, kto lubi uporządkowane, proste stylizacje. Ma "czystą" fakturę, prosty krój i ciekawy detal w postaci okrągłego kołnierzyka, typowego dla kobiecych ubrań. Perfekcyjnie sprawdzi się w szafie minimalistki, której zależy na budowaniu szafy z pasujących do siebie, uniwersalnych elementów.

Wybrałam tę kurtkę dzięki jej krótszemu krojowi. Kończy się mniej więcej tuż przed biodrami, dzięki czemu będzie pasować do wielu typów figur. Zaakcentuje wcięcie w talii lub lekko zaokrągli biodra, a jednocześnie będzie optycznie wydłużać nogi. Tak uniwersalny fason sprawdzi się w szafach wielu kobiet i będzie inwestycją na kilka sezonów. Klasyka nie wychodzi z mody, więc masz pewność, że to zakup na lata.

Zapłacisz za nią 569,00 zł, a dostępna jest w okazałej rozmiarówce: od XXS do 3XL.

Bomberka Tommy Hilfiger, fot. mat. prasowe Tommy Hilfiger

4. Kwiecista bomberka z Reserved

Sezon wyprzedażowy jeszcze się nie skończył i warto zerkać do tych zakładek w sklepach. Dowód? Genialna bomberka, którą znalazłam w Reserved. Od razu wiedziałam, że muszę ją umieścić w rankingu. Ma klasyczny dla tego fasonu krój, ale dzięki subtelnemu detalowi w postaci kwiatów nabiera delikatniejszego, bardziej kobiecego charakteru. Przeglądając oferty sklepów starałam się celować w różnorodne oferty, żeby pokazać, jak wszechstronną i nieoczywistą kurtką może być bomberka.

To idealny przykład. Prosta, sportowa forma okraszona dziewczęcym detalem nadaje całości uniwersalności. Tak przełamana surowa forma pasuje do jeansów i sneakersów, ale taki fason możesz śmiało zarzucić na ramiona w chłodniejszy późnowiosenny dzień na zwiewną sukienkę i ruszyć w miasto.

Za taką bomberkę zapłacisz teraz 89,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł, cena regularna: 359,99 zł). Dostępna jest w trzech rozmiarach: S, M i L.

Bomberka z Reserved, fot. mat. prasowe Reserved

5. Athleisure w wiosennym wydaniu z Adidasa

Jako piątą wybrałam totalnego klasyka: sportową bomberkę z Adidasa. To fason, który doskonale sprawdzi się w miejskich warunkach. Założysz ją na spacer z psem, na zakupy, ale również do pracy (o ile nie masz określonego biznesowego dress code'u) czy zabierzesz na luźny wypad za miasto. City athleisure to połączenie mocno sportowych krojów i bardziej eleganckich elementów. Tutaj nie ma reguł, jest tylko podążanie za swoim modowym wyczuciem. Tiulowa spódnica i sportowa kurtka? Czemu nie. To doskonale odpowiada obowiązującym trendom, gdzie rządzi paradoxical dressing i zestawianie ze sobą z pozoru niepasujących tkanin.

Do tego zestawu wręcz perfekcyjnie sprawdzą się modne wiosną sneakeriny. Hybryda sportowego luzu i miejskiego szyku to sposób na wyrażenie siebie i jednoczesne wyróżnienie się z tłumu. Właśnie dlatego tworząc ten ranking, chciałam zamieścić w nim taką propozycję.

Kurtka kosztuje 454,30 zł i kupisz ją w rozmiarach 2XS-2XL.

Bomberka Adidas, fot. mat. prasowe Adidas

