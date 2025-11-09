2025 to już kolejny rok, w trakcie którego możemy wziąć udział w Black Friday z prawdziwego zdarzenia. To idealna okazja, aby w świetnej cenie kupić nie tylko ubrania czy gadżety, ale również kosmetyki. Podpowiem ci, jak się przygotować do największej wyprzedaży roku i czego możesz się spodziewać.

Kiedy jest Black Friday 2025?

Black Friday 2025 wypada dokładnie 28 listopada, czyli w ostatni piątek miesiąca. Tradycyjnie w następny poniedziałek, 1 grudnia, odbędzie się Cyber Monday, czyli dzień wyprzedaży skupiony głównie na sklepach online. Na genialne przeceny możesz liczyć w trakcie obu tych dni, ale również wcześniej.

Podobnie, jak sieciówki, również drogerie i perfumerie szykują specjalne oferty nie tylko na te dwa dni, ale również na cały tydzień. Dlatego polowanie na okazje zacznij już 24 listopada!

Jakie wyprzedaże możesz znaleźć w drogeriach z okazji Black Friday?

Niektóre drogerie w tym roku ruszyły z kopyta. W Hebe promocje są już teraz i sięgają 40%. Na Cocolicie znajdziesz promki do -50%, a w Naturze obecnie trwa wyprzedaż na kosmetyki do makijażu i to aż do -60%. W Rossmannie oraz dm na razie nie podano żadnych szczegółów, ale możemy spodziewać się, że na Black Week z pewnością znajdzie się sporo genialnych ofert, z których będzie warto skorzystać. Zwłaszcza Rossmann, który już nie raz pokazał, że właśnie w tej drogerii warto polować na perfumy!

Jeśli chodzi o perfumerie, w których znajdziemy szeroki asortyment produktów droższych marek, w Douglasie na razie obowiązuje wyprzedaż z kodem, która daje nam -20% zniżki, natomiast w Sephorze na razie dostępne są inne wyprzedaże.

Biorąc pod uwagę poprzednie lata, zniżki na kosmetyki oraz perfumy mogą sięgnąć aż 60-70%.

O czym warto pamiętać przed Black Friday 2025?

Zgodnie z prawem sklepy są zobowiązane do podawania już nie tylko ceny po przecenie i ceny regularnej, ale także najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Ma nam zagwarantować to uczciwość sklepów i wyeliminowanie nieetycznych praktyk, które były problemem w poprzednich latach. Teraz możesz mieć pewność, że sklep nie windował ceny tuż przed Black Friday, aby właśnie w tym dniu ponownie ją obniżyć. Sprawdzając oferty, możesz być pewna, że wybierasz najkorzystniejszą dla siebie cenę.

Promocje będą różne w każdej drogerii i perfumerii. Czasem warto zaglądać nie tylko do tego typu sklepów, ale również do tych, które należą bezpośrednio do marek i prowadzą bezpośrednią sprzedaż, jak na przykład Eveline Cosmetics, Bielenda, Miraculum, Ziaja, Glam Shop, Phlov czy Yves Rocher.

Na jakie produkty kosmetyczne warto zwrócić uwagę na Black Friday?

Nie ma co ukrywać, Black Friday to zawsze kusząca do wydawania pieniędzy okazja. Przygotowałam dla ciebie listę typów produktów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę oraz czym się kierować przy wyborze marek kosmetyków.

Jeśli chodzi o produkty, które warto wziąć pod uwagę do zakupu, wymieniłabym wśród nich:

perfumy , które zazwyczaj są o wiele droższe od innych produktów. 40% czy nawet 60% to ogromna różnica w cenie, a zapachy nie są często przeceniane aż tak mocno, jak w trakcie Black Friday,

, które zazwyczaj są o wiele droższe od innych produktów. 40% czy nawet 60% to ogromna różnica w cenie, a zapachy nie są często przeceniane aż tak mocno, jak w trakcie Black Friday, podkłady , zwłaszcza marek premium. Miałaś zawsze chęć wypróbować legendarnego Double Weara, ale na co dzień szkoda ci na to pieniędzy? Black Friday to idealna okazja,

, zwłaszcza marek premium. Miałaś zawsze chęć wypróbować legendarnego Double Weara, ale na co dzień szkoda ci na to pieniędzy? Black Friday to idealna okazja, generalnie kosmetyki marek premium . Na co dzień potrafią być one naprawdę drogie, a w trakcie Black Weeks możesz je zgarnąć nawet o połowę taniej,

. Na co dzień potrafią być one naprawdę drogie, a w trakcie Black Weeks możesz je zgarnąć nawet o połowę taniej, koreańska pielęgnacja , która również w regularnych cenach potrafi kosztować sporo. W trakcie Black Friday możesz się obkupić w viralowe maseczki w płachcie, sera czy kremy,

, która również w regularnych cenach potrafi kosztować sporo. W trakcie Black Friday możesz się obkupić w viralowe maseczki w płachcie, sera czy kremy, kalendarze adwentowe. Dokładnie! W trakcie Black Friday w zeszłym roku udało mi się wyrwać w okazyjnej cenie naprawdę fajny kalendarz, którym mogłam się cieszyć podczas Adwentu.

Jak przygotować się do Black Friday 2025?

Już od kilku lat praktykuję jedną niezawodną metodę, która pozwala mi powściągnąć się w trakcie zakupów i nie nadszarpnąć mojego zaplanowanego budżetu na Black Friday. Zdradzę ci mój sekret. Co roku przygotowuję się do tego wydarzenia. Przeglądam moją toaletkę, kosmetyczkę i półkę w łazience, sprawdzam, jakich kosmetyków mi brakuje, co muszę uzupełnić. Spisuję listę, a następnie analizuję, jakie kosmetyki w ostatnim czasie zwróciły moją uwagę i co chciałam przetestować. Każdy z tych produktów znajduję w drogerii, porównuję ceny, składy i wybieram te, które najbardziej mi się spodobały, a następnie dodaję do zakładek, aby być przygotowana w Black Friday. W ten dzień robię zakupy przede wszystkim online, dzięki czemu nie mam zbyt wielu rozpraszaczy. W ten sposób koncentruję się na produktach, które wybrałam wcześniej.

Jeśli chodzi o produkty do makijażu, lubię je sprawdzać na żywo. Dlatego jeszcze przed całą gorączką zakupów, zanim sklepy wypełnią się ludźmi, idę do drogerii i znajduję upatrzone produkty. Sprawdzam ich odcienie na żywo, robię zdjęcia numerków wariantów kolorystycznych, aby móc je później dodać od razu do koszyka.

Następnie sprawdzam strony różnych drogerii i wstępnie porównuję ceny. Wybieram te, w których pożądane przeze mnie produkty są najtaniej i właśnie z tego sklepu dodaję zakładkę. Obserwacje promocji prowadzę tuż przed Black Week, starając się zapoznać z opisami promocji w drogeriach. Aby przyspieszyć ten proces, możesz również patrzeć na serwisy zajmujące się tematyką beauty. My także będziemy dawać znać o szczegółach, kiedy tylko pojawią się informacje.

Black Friday 2025 w pigułce

Przygotowałam dla ciebie punkt po punkcie, jak możesz się przygotować do Black Friday. Pamiętaj, że z promocji świetnie jest skorzystać, ale trzeba to zrobić z głową i uważać, aby nie wydać za dużo.

Przejrzyj swoją kosmetyczkę, toaletkę oraz półkę w łazience i zdecyduj, jakich produktów ci brakuje. Spisz je w formie listy. W poszczególnych kategoriach produktów przemyśl, czy są jakieś marki, które chciałabyś przetestować, jakieś konkretne kosmetyki, które widziałaś w mediach społecznościowych i zwróciły twoją uwagę, a następnie wyszukaj je w kilku drogeriach. Porównaj ceny pomiędzy drogeriami. To wstępna selekcja, która pomoże ci przygotować praktycznie gotowy koszyk na Black Friday. Dodaj do zakładek wybrane przez siebie oferty. To właśnie je będziesz sprawdzać w trakcie Black Week. Jeśli widzisz, że stan magazynowy produktu znacznie się zmniejszył w miejscu, w którym chciałaś go kupić, warto przejrzeć oferty innych sklepów. Jeśli nie znajdziesz konkurencyjnej oferty, czasem warto złożyć zamówienie wcześniej i nie czekać na piątek.

Jako fanka kosmetyków i osoba, która od lat się interesuje pielęgnacją, mogę ci zdradzić od siebie jeszcze jedną rzecz. Czasem mniej znaczy więcej. W trakcie wyprzedaży zawsze wolałam kupić dwa czy trzy produkty, ale takie, na które nie mogłabym sobie pozwolić na co dzień, niż całe naręcze kosmetyków, ale takich, które mogłabym sukcesywnie dokupować w trakcie roku.

