Wybór sukienki na Dzień Kobiet wbrew pozorom jest bardzo ważny. Niezależnie od tego, czy decydujesz się celebrować go sama, w towarzystwie przyjaciółek czy partnera, to najlepszy moment, aby zrobić sobie przyjemność i czuć się jak księżniczka. Właśnie dlatego wiele z nas decyduje się na stylizację złożoną z sukienki. Postanowiłam przejrzeć oferty sklepów i wybrać najciekawsze i różnorodne propozycje. Właśnie tak powstał ranking 5 fasonów na różne opcje spędzenia tego wyjątkowego dnia.

1. Elegancka, wygodna i idealna na lunch z przyjaciółkami

Przeglądając oferty w sklepach, starałam się patrzeć na każdy z fasonów pod wieloma kątami. Zależało mi przede wszystkim na tym, aby nie wybierać "ubrań na raz", a takie, które założysz na więcej niż jedną okazję. Planujesz babski wypad na miasto i zahaczycie o knajpę, żeby wspólnie zjeść lunch i obiad? Sukienka koszulowa będzie doskonałym rozwiązaniem. To połączenie wygody i elegancji, a w Peek&Cloppenburg znalazłam fantastyczne i nietuzinkowe rozwiązanie z wiązaniem w talii.

Zalety? Komfortowa długość do kolan, która wydłuża nogi, wiązanie perfekcyjnie podkreślające talię i uniwersalność. Nawet jeśli kupisz ją z myślą o 8 marca, w codziennych sytuacjach sprawdzi się do biura lub na wyjście biznesowe czy mniej zobowiązujące spotkanie z bliską rodziną.

Atutem jest także możliwość indywidualnego dopasowania jej do sylwetki, więc możesz mieć pewność, że będzie dobrze dobrana do twoich kształtów. Jej cena to 319,99 zł, a dostępne rozmiary od 34 do 48.

Sukienka na Dzień Kobiet z Peek&Cloppenburg, fot. mat. prasowe Peek&Cloppenburg

2. Mała czarna w nowoczesnej interpretacji

Sukienka mini to propozycja dla kobiet, które chcą postawić na swobodę, lekkość oraz nowoczesność w stylizacji na Dzień Kobiet. W tej kategorii wyjątkowo urzekła mnie propozycja marki Vistula. Długie rękawy są rozcinane od wysokości łokcia, co nadaje jej współczesny, niesamowicie szykowny wygląd. Jeśli lubisz kupować ubrania, które są jak kameleony i w zależności od dodatków mają zupełnie inny charakter, to zdecydowanie polecam ci na nią zerknąć.

Połącz ją z wysokimi szpilkami, złotą biżuterią i małą kopertówką, aby uzyskać efekt jak z czerwonego dywanu. Chcesz bardziej codzienny look? Zamień szpilki na wygodne płaskie buty i zamiast kopertówki zabierz ze sobą ukochaną shopperkę.

To piękny, wyjątkowy fason, który dodatkowo został wykonany w Polsce z tkaniny o wysokiej gramaturze. W składzie znajdziemy wiskozę i elastan, który zwiększa komfort noszenia jej. Dostępne są rozmiary 34-40, a jej cena to 599,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką i cena regularna: 799,99 zł).

Sukienka na Dzień Kobiet marki Vistula, fot. mat. prasowe Vistula

3. Klasyczna sukienka na Dzień Kobiet w czerwonym kolorze

Czerwona długa sukienka to propozycja dla kobiet, które pragną przyciągać spojrzenia i podkreślić swoją pewność siebie. Kolor czerwony symbolizuje pasję, energię i kobiecość, a w wydaniu maxi staje się kwintesencją szyku.

W Ochniku znalazłam fason idealny, który będziesz mogła nosić przez całą wiosnę i lato nawet w codziennych, lekkich stylizacjach. Zwiewny krój bosko podkreśla figurę, a sprytnie umieszczone przeszycia modelują sylwetkę, nadając jej proporcji bogini. Jednocześnie zwiewny, luźny dół zapewnia pełen komfort noszenia.

Doskonale sprawdzi się zarówno podczas wieczornej kolacji, randki, jak i eleganckiego przyjęcia. W chłodniejsze dni można ją połączyć z ramoneską lub delikatną narzutką, a w cieplejsze – postawić na minimalistyczne dodatki w kolorach nude lub czarnym. Ważne, by nie przesadzić z ilością dodatków – czerwony sam w sobie stanowi wyrazisty akcent stylizacji.

Jej aktualna cena to 149,90 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką i cena regularna to 249,90 zł), a rozmiarówka obejmuje rozmiary od XXS do 2XL.

Czerwona sukienka na Dzień Kobiet, fot. mat. prasowe Ochnik

4. Z okazji Dnia Kobiet wykorzystaj najnowsze trendy

Gothenaissance to jeden z trendów, który wiosną 2026 będzie robił prawdziwą furorę. Jeśli masz ochotę na modowe eksperymenty i rozpieszczenie siebie czymś, czego jeszcze nie próbowałaś, mam dla ciebie znakomitą ofertę z Reserved. To idealna okazja, bo obecnie sukienka jest w promocyjnej cenie. Kosztuje zaledwie 69,99 zł (cena regularna to 229,99 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,99 zł), więc wręcz zachęca do otworzenia się na nowe stylizacyjne doświadczenia.

Gothenaissance ma swoje źródła w modzie wywodzącej się z gotyku i renesansu. To zwiewność, koronki, kobiece kroje, aksamitne faktury, bufki i subtelne przewiązania. Ten styl, podobnie jak Brontë Core, zainspirowały ostatnie wielkie premiery kinowe, między innymi "Wichrowe Wzgórza". To ultrakobieca estetyka, nieco mroczna i drapieżna, ale też taka, która pozwala wyrazić siebie i dać upust swojej ekspresji.

Sukienka z Reserved dostępna jest w rozmiarach od XS do XL.

Sukienka na Dzień Kobiet Gothenaissance, fot. mat. prasowe Reserved

5. Sukienka na 8 marca jak z Bridgertonów

Nie mogłam się oprzeć piątej propozycji z rankingu. "Bridgertonowie" to netflixowy hicior, który z każdym nowym sezonem sprawia, że w modzie pojawia się mikrotrend na inspirowane epoką outfity. Długa drapowana sukienka w błękitnym kolorze i z satynowym wykończeniem wydała mi się wręcz idealną opcją dla fanek serialu, ale nie tylko. Znajdziesz ją w Mango w cenie 319,99 zł i w rozmiarach XS-XL. To zdecydowanie najbardziej romantyczna i delikatna z moich pięciu propozycji.

Subtelny kolor tkaniny przepięknie rozświetla urodę i dodaje jej młodzieńczości, a dekolt w typie wody z przodu i z tyłu zmysłowo odsłania obojczyki oraz kawałek karku. Drapowania z kolei nadają sukience wyjątkowej elegancji i delikatnie powiększają biust, przez co stylizacja staje się bardziej wyrazista i zmysłowa.

Taka sukienka najlepiej prezentuje się w połączeniu z subtelną biżuterią i klasycznymi szpilkami. To idealny wybór na wieczorne wyjście z okazji Dnia Kobiet, romantyczną kolację czy eleganckie przyjęcie.

Drapowana sukienka na Dzień Kobiet, fot. mat. prasowe Mango

Czytaj także: