Rozpoczyna się wiosna, temperatura jest coraz wyższa, za oknem więcej słońca i zieleni, a w galeriach handlowych... świeżutki towar w popularnych sieciówkach. Postanowiłam zajrzeć do niektórych z nich, aby się przekonać, co tam w trawie piszczy, a właściwie bryluje w asortymencie. Ostatnio wybrałam 5 nowości z Zary, które będą hitem wiosny 2026. Teraz czas na inną hiszpańską sieciówkę. Zobacz, jakie 5 nowości z Mango to moje must have na wiosnę 2026.

1. Peplum top - top lniany z baskinką

Zacznę od absolutnego hita nowości w Mango - przynajmniej moim zdaniem. Taki peplum top, czyli klasyczny top, ale z baskinką, to element garderoby, który nie dość, że dodaje elegancji każdej stylizacji, to jeszcze cudnie podkreśla zalety różnych typów figur. Świetnie prezentuje się z lejącymi się spodniami,ale będzie też idealny np. do ołówkowej spódnicy.

Jest to top z typu tych, które można założyć na co dzień na zakupy, ale też do pracy czy na imprezę. Warto zatem mieć go w swojej szafie, bo sprawdzi się na każdą okazję. Zwłaszcza że został wykonany z lnu połączonego z wiskozą, dzięki czemu będzie idealny nawet latem na upały.

Top lniany z baskinką z Mango, Fot. materiały prasowe, Mango

2. Jeansy balloon ze średnim stanem

Jeansy balloon to ten model, który jest obecny w trendach od kilku sezonów i nic nie zapowiada zaprzestania jego panowania. Szczególnie w wersji, którą znajdziemy w Mango. Ma oryginalne zapięcie, które dobrze maskuje nieco szerszy brzuszek. Dodatkowo to spodnie świetnie wydłużające nogi i dobrze komponujące się z różnymi stylizacjami - od tych bardziej sportowych, przez biznesowe, aż po eleganckie.

W pierwszej wersji warto dobrać do nich klasyczny top i sneakersy. Jeśli chcesz postawić na opcję biznesową, wystarczy koszula, marynarka i mokasyny. Z kolei elegancką stylizację uzupełnij o szpilki lub czółenka i elegancki top - np. z satyny.

Jeansy balloon ze średnim stanem z Mango, Fot. materiały prasowe, Mango

3. Top jeansowy bez ramiączek

Topy bez ramiączek nie sprawdzą się dla każdego, ale jeżeli masz zgrabne ramiona i niezbyt duży biust, śmiało możesz się zdecydować na taką formę niezobowiązującej elegancki. Jeansowy top z Mango to kwintesencja effortless chic. Posiada minimalistyczną formę, która świetnie modeluje sylwetkę. Wystarczy delikatnie rozpiąć go u dołu, a zadziała jak baskinka.

Ten top świetnie będzie się prezentował z jeansami o tym samym odcieniu, które także dorwiemy w Mango. Śmiało jednak można go łączyć także z innymi elementami garderoby. Spodnie palazzo czy jeansowa spódnica również mogą dobrze się z nim komponować. Ogranicza cię tylko własna modowa wyobraźnia.

Top jeansowy bez ramiączek z Mango, Fot. materiały prasowe, Mango

4. Zamszowa torebka na ramię

Nie można zapomnieć też o dodatkach. Mój zachwyt wzbudziła zamszowa torba, która co prawda do tanich nie należy, ale również jest ponadczasowa. Dodatki z tego materiału nie wychodzą bowiem z mody, a bezpieczny, karmelowy odcień również będzie się dobrze prezentował niezależnie od zmieniających się trendów.

Jest to torba, którą w teorii można narzucić na ramię, ale ja proponuję inną wersję - noszenie jej niczym dużą kopertówkę pod pachą. Wówczas taki dodatek doda ci nonszalancji i zapewni efekt quiet luxury. Niezależnie od tego, czy wybierzesz sportowy outfit czy bardziej casualowy, z tą torbą będziesz się prezentować jak milion dolarów.

Zamszowa torebka na ramię z Mango, Fot. materiały prasowe, Mango

5. Bluzka satynowa z golfem

A jeśli szukasz ubrania, które zapewni ci idealny efekt quiet luxury, ta bluzka będzie dla ciebie idealna. Satyna jednoznacznie kojarzy się z luksusem i elegancją. Z kolei taka bluzka zrobi "całą robotę" w stylizacjach garniturowych. Wystarczy narzucić na nią marynarkę, aby stworzyć stylizację do biura. To jednak nie koniec jej możliwości.

Tego typu bluzka świetnie sprawdzi się jako samoistna góra w ciepłe wiosenne i letnie dni. Niezależnie od tego, czy połączysz ją z klasycznymi spodniami, jeansami czy może spódnicą, zapewni całej stylizacji elegancki efekt. Warto zatem mieć ją w swojej szafie, bo to świetna baza w zasadzie do wszystkiego.

Bluzka satynowa z golfem z Mango, Fot. materiały prasowe, Mango

