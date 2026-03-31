Wiosną 2026 zapomnij o mokasynach. Te 3 modele butów wyniosą office core na inny poziom
Eleganckie buty na wiosnę niekoniecznie muszą oznaczać mokasyny. Chociaż to klasyczny wybór, to warto pomyśleć również o alternatywach, które będą tak samo wygodne, a staną się doskonałym urozmaiceniem twoich codziennych stylizacji. Wybrałam 3 fasony, które sprawdzą się idealnie.
Mokasyny od wielu sezonów stały się oczywistym wyborem, jeśli chodzi o wiosenne eleganckie obuwie. Jednak moda ma nam do zaoferowania o wiele więcej fasonów, dlatego nie warto zamykać się tylko na klasykę. Zwłaszcza że w trendach naprawdę znajdziesz naprawdę sporo fajnych propozycji, które urozmaicą i dodadzą charakteru każdej stylizacji.
1. Eleganckie buty na wiosnę z wiązaniem
Pierwsza opcja, którą znalazłam, to półbuty Gino Rossi dostępne na eobuwie.pl. Wyglądają jak buty jazzówki, ale jest to fason z twistem w postaci odkrytego panelu z wiązaniem. Brak języczka nadaje im ciekawej, nietuzinkowej formy, która od razu przyciąga wzrok. Skórzane sznurówki dopełniają eleganckiego charakteru.
Buty wykonane są z cienkiej skóry, która dobrze przylega do stopy, a jednocześnie zapewnia lekkość, która wiosną jest szczególnie mile widziana. Okrągły nosek wysmukla stopę i sprawia, że wygląda ona proporcjonalnie do całej sylwetki. Cienka podeszwa z niewielkim podwyższeniem zapewnia komfort chodzenia i elastyczność buta. Dobrze sprawdzi się np. w prowadzeniu autem.
Cena wiązanych butów to 299,99 zł, a dostępne są w rozmiarach 36-41.
2. Zamszowe lordsy to wygoda w klasycznym wydaniu
Lordsy to fason, który ma naprawdę bogatą historię. Podobnie jak jazzówki czy mokasyny swój początek mają w męskiej garderobie. Z początku noszono je w domowym zaciszu, a później zaczęto uzupełniać nimi eleganckie stylizacje. Z czasem przeniosły się również do damskiej mody, a teraz stanowią doskonałą alternatywę dla mokasynów.
Charakteryzują się cienką, wygodną podeszwą i komfortową, mocniej zabudowaną cholewką, która idealnie pasuje zarówno do jeansów, jak i bardziej eleganckich spodni z tkaniny. Doskonały fason znajdziesz w CCC. Buty z mięciutkiego zamszu nie tylko są szykowne, ale też nadają nieco bardziej "przytulnego" vibe'u stylizacji. Mają nieco grubszą i sztywniejszą podeszwę niż jazzówki z eobuwie.pl, ale nadal stanowią świetne rozwiązanie na co dzień.
Ich cena to 299,99 zł, a dostępne są w rozmiarach 36-41.
3. Loafersy w wersji light
Loafersy to z kolei wdzięczny fason butów. Co do zasady są nieco bardziej formalne niż mokasyny, ale w tegorocznych kolekcjach widać wyraźnie zmianę podejścia do tego modelu. Pojawia się sporo wizualnie lżejszych propozycji, które śmiało mogą konkurować z mokasynami w modzie casualowej.
Idealnym przykładem będą skórzane loafersy z Mohito. Mają przepiękny pastelowy odcień różu i to właśnie on jest głównym czynnikiem, który nadaje im miękkości i lekkości. Wykonane na cienkiej podeszwie z niskim obcasem i z ozdobnym panelem z wiązaniem stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno stylizacji do biura, jak i codziennych. W opcji casual będą idealnie zgrywać się z jeansami, a nawet z niektórymi fasonami spódnic (np. z długą spódnicą boho).
Zapłacisz za nie 179,99 zł, a dostępne są w rozmiarach 36-41.
