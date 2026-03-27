Jeszcze niedawno pisałyśmy, że jeansy wide leg były największych hitem 2025 roku. Piękne podkreślały atuty sylwetki i jednocześnie maskowały to, co trzeba oraz wydłużały nogi do nieba. Od początku jednak miały dużą konkurencję, która wysuwa się na prowadzenie. Wiosną 2026 absolutnym hitem będą jeansy barrel. One również cudownie modelują sylwetkę i prezentują się doskonale zarówno w eleganckiej, jak i w sportowej wersji. A ja wybrałam dla was 3 pary z sieciówek, za które zapłacicie mniej niż 150 zł.

1. Jeansy barrel z wysokim stanem z Zary - 129 zł

Zara ma w swojej ofercie luźniutkie jeansy barrel w klasycznym odcieniu denimu. Mają świetny fason, który sprawia, że wydłużają talię i nogi. Zwężona przy kostce nogawka świetnie prezentuje się w zestawieniu ze szpilkami, ale śmiało można założyć do niej także sneakersy.

Właśnie dlatego te spodnie są doskonałe np. do koszuli i marynarki, gdy chcemy zabrać je do pracy. Dobrze będą prezetować się także w wydaniu sportowym - z t-shirtem i sneakersami czy mokasynami. Model z Zary świetnie sprawdzi się również do przewiązania nogawek paskiem od sandałków, co jest hitem tego sezonu.

Jeansy barrel z wysokim stanem z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

2. Jeansy barrel leg z Reserved - 129,99 zł

Reserved stawia na klasykę. W asortymencie tej sieciówki znajdziemy jeansy barrel w kolorze ciemnego granatu. Pięknie wyglądają w zestawieniu z kurtką jeansową w tym samym stylu, ale będą się też dobrze prezentować z koszulą, sweterkiem czy t-shirtem.

To również model, który aż prosi się o połączenie ze szpilkami lub sandałkami. Ale pięknie będzie też wyglądał w bardziej niezobowiązującej wersji z mokasynami czy balerinami. Tak uniwersalne jeansy barrel będą świetną bazą do wielu stylizacji, więc warto mieć je w swojej szafie.

Jeansy barrel leg z Reserved, Fot. materiały prasowe, Reserved

3. Jeansy barrel fit ze Stradivariusa - 139 zł

Na koniec mój faworyt, który cudnie modeluje sylwetkę. Jaśniuteńkie spodnie barrel - idealne na wiosną i lato. Cudnie wyglądają w zestawieniu z jasnym long sleevem i sneakersami. Będą też świetną bazą pod casualowe stylizacje - do marynarki oraz mokasynów. To jednak nie koniec.

Myślisz, że tak jasne jeansy nie nadają się do eleganckich outfitów? Nic bardziej mylnego. Różowe sandałki, koszula i odpowiednie dodatki sprawią, że stworzysz z nimi wytworną stylizację na bardziej zobowiązujące okazje.

Jeansy barrel fit ze Stradivariusa, Fot. materiały prasowe, Stradivarius

Jak nosić jeansy barrel na co dzień?

Jeansy barrel mogą sprawiać wrażenie sportowego modelu, ale wystarczą odpowiednie dodatki, aby wyglądały bardziej elegancko. To doskonała baza do stylizacji w trendzie poet core - np. z mokasynami i marynarką w kratę. Świetnie wyglądają także w prostym outficie z longsleevem i balerinami - w iście paryskim stylu.

A jeśli masz ochotę na niezobowiązującą stylizację, ale wciąż chcesz wyglądać elegancko, koniecznie połącz taki model jeansów z klasyczną koszulą i sneakersami. Do tego shopperka i wyrazista biżuteria, a na bank zadasz szyku.

Jeansy barrel na wiosnę 2026 - z czym łączymy?

Wiosna 2026 rządzi się swoimi prawami, jeśli chodzi o stylizacje. Właśnie dlatego, warto pamiętać o kilku istotnych elementach, które sprawią, że w tym sezonie nie będziemy chciały stawiać na inne stylizacje niż właśnie z tą parą spodni.

Jeansy barrel i mokasyny

Mokasyny do jeansów barrel to element obowiązkowy. Te buty sprawią, że nasz model spodni nie będzie wyglądał zbyt sportowo - dodadzą mu lekkości i casualowego wydania. Do tego marynarka lub longsleeve i stylizacja na co dzień gotowa.

Jeansy barrel i apaszka

Apaszka to obowiązkowy dodatek w tym sezonie. Szczególnie do jeansów barrel, gdy będziemy chciały zadbać o ich elegancki wygląd. Mamy od groma możliwości na dołączenie chusteczki do naszej stylizacji. Szczególnie polecam założenie marynarki i przewiązanie apaszki w pasie. Warto też założyć ją na szyję lub przyczepić do shopperki jako biżuterię do torebki.

Jeansy barrel i koronki

Koronki doskonale wpisują się w trend poet core, który jest wiodącym trendem 2026 roku. Niezależnie zatem, na jakie dodatki postawisz, koronkowy top w połączeniu z tymi spodnami sprawi, że trudno będzie oderwać od ciebie wzrok.

