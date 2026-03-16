Satynowy top to must have w szafie każdej miłośniczki mody. Jednak w 2026 nie nosimy już klasycznych bluzek w bieliźnianym typie z koronką. W tym sezonie stawiamy na luksusowe, bardziej zabudowane wydanie, w którym o wiele bardziej liczy się forma. Asymetryczne doły, przewiązania, dekolty typu halter lub golfy to elementy, które są mocno pożądane przez fashionistki. Wybrałam 3 fasony, które idealnie sprawdzą się w wiosenno-letniej garderobie.

1. Satynowy top z golfem z Mango

Bluzka satynowa z golfem to nowoczesna propozycja z Mango w duchu marek premium. Charakterystyczny wysoki kołnierz sprawia, że model ten świetnie wpisuje się w formalne stylizacje, ale równie dobrze prezentuje się w bardziej casualowych zestawach. W sklepie znajdziesz fason bez rękawów, który doskonale sprawdzi się solo, jak i noszony pod elegancką cienką marynarkę.

W takim fasonie użycie satynowej tkaniny sprawia, że całość prezentuje się jeszcze bardziej elegancko, a lekki połysk od razu przyciąga wzrok. Taki krój spodoba się zwłaszcza osobom, które cenią klasykę, ale są również fanami ciekawych detali i uniwersalnych rozwiązań. Zwłaszcza, że można ją wystylizować zarówno na spacer do spódnicy, jak i do pracy, a nawet na wieczorne wyjście.

Cena tego topu to 139,99 zł, a dostępny jest w rozmiarach od XXS do XXL.

Satynowy top z golfem z Mango, Fot. mat. prasowe Mango

2. Asymetryczny top z przewiązaniem z Zary

Propozycja z Zary to idealny miks bieliźnianej klasyki z nowoczesnym ujęciem. Mocnym punktem tego fasonu jest mocna asymetria. Z jednej strony mamy cienkie ramiączko i wykończenie koronką, a z drugiej element, który przewiązujemy wokół szyi. To nonszalanckie rozwiązanie, które w połączeniu z czerwonym kolorem tkaniny daje zmysłowy efekt.

Dół bluzki jest mocno asymetryczny, a dłuższy koniec na boku ma rozcięcie. Koronkowe wykończenie sprawia, że cały fason wygląda subtelnie i finezyjnie.

Ten top najlepiej sprawdzi się noszony solo. Założony pod marynarkę czy sweter może nie być zbyt wygodny i wymagać sporo poprawek w trakcie dnia. Stworzy świetny zestaw zarówno z jeansami, jak i eleganckimi spodniami czy spódnicą. To idealna propozycja dla kogoś, kto szuka niepowtarzalnego kroju, którego nie uda mu się dorwać w innym sklepie. Stylowe detale i rozwiązania, które zostały użyte w projekcie, tworzą nietuzinkowy krój.

Za tę bluzkę zapłacisz 119 zł, a kupisz ją w rozmiarach XS-L.

Asymetryczny top z przewiązaniem z Zary, Fot. mat. prasowe Zara

3. Finezyjny top z dekoltem halter z H&M

Trzecia propozycja to top z mocowaniem wokół szyi z H&M. Przewiązanie zapinane jest z tyłu na dwa wygodne guziki, co będzie ułatwiało zakładanie go. Ten model zachwyca oryginalnym krojem z dekoltem halter oraz odkrytymi plecami, dzięki czemu doskonale eksponuje ramiona i plecy. Intensywny, ciemnopomarańczowy kolor dodaje energii nawet najprostszej stylizacji.

Połyskliwy materiał pięknie odbija światło i podkreśla nowoczesny charakter tego fasonu. Taki satynowy top to świetny wybór na wiosenne i letnie imprezy, festiwale czy wieczorne spotkania. Sprawdzi się zarówno w wersji solo do spódnicy mini lub spodni z wysokim stanem, jak i jako element bardziej formalnej stylizacji pod marynarkę.

Lyocell, z którego top został wykonany, zapewnia przewiewność i komfort noszenia, a jednocześnie prezentuje się niezwykle efektownie. Jego cena to 54,99 zł. Dostępny jest w rozmiarach XS-L.

Finezyjny top z dekoltem halter z H&M, Fot. mat. prasowe H&M

