Trendy obuwnicze jesień-zima 2025/2026 zaskakują swoją różnorodnością. Projektanci oraz popularne marki odzieżowe stawiają w tym sezonie zarówno na sprawdzoną klasykę, jak i wyrazistą awangardę. To dobra wiadomość dla kobiet, które lubią eksperymentować z modą, ale i dla tych, które cenią ponadczasowy styl. Na wybiegach i w kolekcjach sieciówek pojawiają się propozycje, które z łatwością można dopasować do różnych stylizacji – zarówno codziennych, jak i bardziej eleganckich.

Wśród najważniejszych trendów znajdują się trzy dominujące kierunki: kozaki w stylu kowbojskim, klasyczne oficerki oraz kozaki z podwójną cholewką. Każdy z tych modeli zyskał uznanie wśród fashionistek i it-girls, a dzięki dostępności w popularnych sieciówkach, ich zakup nie stanowi większego wyzwania.

Kozaki w stylu kowbojskim z Mango – jak je nosić?

W kolekcji Mango na sezon jesień-zima 2025/2026 uwagę przykuwają modne kozaki w stylu kowbojskim. Mają charakterystyczny fason z ostro zakończonym noskiem i lekko pochyloną cholewką, sięgającą do kolan. Wykonane z czarnej skóry, są efektowne i wyraziste – doskonale uzupełniają stylizacje boho, ale sprawdzą się również w bardziej miejskich zestawieniach.

Kowbojskie kozaki z Mango za 469,99 zł najlepiej komponują się z sukienkami midi w stylu romantycznym lub z jeansowymi rurkami i oversize’owym swetrem. Można je również zestawić z długim płaszczem lub skórzaną ramoneską, uzyskując nowoczesny, casualowy look. To buty idealne dla kobiet, które lubią wyróżniać się z tłumu i stawiać na odważniejsze elementy garderoby.

Kozaki - Fot. mango.com

Klasyczne oficerki z Zary – ponadczasowy wybór

Zara w sezonie jesień-zima 2025/2026 proponuje klasyczne oficerki – model, który nie wychodzi z mody. Kozaki wykonane z czarnej skóry, na niskim obcasie, mają prostą, dopasowaną cholewkę sięgającą do kolan. To wybór dla kobiet ceniących elegancję, wygodę i funkcjonalność.

Klasyczne oficerki z Zary za 499 zł świetnie pasują do płaszczy o prostym kroju, wełnianych spódnic i dzianinowych sukienek. W połączeniu z legginsami lub spodniami typu slim fit tworzą klasyczną zimową stylizację. To także doskonały wybór do biura lub na wieczorne wyjście – wystarczy zmienić dodatki, aby nadać całości bardziej formalny lub wieczorowy charakter. Eleganckie oficerki Zara pokazują, że nie trzeba rezygnować z klasyki, aby wyglądać stylowo.

Kozaki - Fot. zara.pl

Kozaki z podwójną cholewką z Reserved – awangardowy hit sezonu

Reserved zaskoczyło miłośniczki mody modelem, który wyróżnia się nietypową konstrukcją. Kozaki Reserved z podwójną cholewką za 399 zł przyciągają wzrok nie tylko ze względu na ciekawy design, ale również dzięki funkcjonalności. Podwójna warstwa materiału nadaje im objętości i wyrazistości, sprawiając, że wyglądają futurystycznie i bardzo modnie.

Ten awangardowy model najlepiej prezentuje się w stylizacjach minimalistycznych, które pozwalają butom grać pierwsze skrzypce. Świetnie wyglądają z krótkimi płaszczami, oversize’owymi marynarkami i dopasowanymi spodniami. Kozaki z podwójną cholewką to idealne rozwiązanie dla kobiet, które szukają w modzie czegoś więcej niż tylko estetyki – chcą, by ich styl był wyrazem osobowości i odwagi.

Kozaki - Fot. reserved.com

Czytaj też: